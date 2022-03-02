@KX
фашисты будущего будут называть себя антифашистами (c)
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 02 бер, 2022 22:35
Re: Політичні дискусії
@KX
фашисты будущего будут называть себя антифашистами (c)
https://fi202x.blogspot.com/
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