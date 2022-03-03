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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7840784178427843>
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 15:33

  Козак-характерник написав:
  Kudrjavuy написав:"вкрав(нацарював), тай втік".

Дуже не вистачає актуальної інформації від журналістів, де у ці тривожні часи перебувають наші царьки, та їх рідні? В окопах хлопаки, дівчата медсестрами в хоспіталях? Чи в Лондонах? Де конкретно так званий "сивочолий гетьман"? На фронті? Скільки кожний з царьків винув з власної кишені на підртимку армії?

Дуже цікаво. Корисна інформація для виборців.

Це ж не англійська еліта, козаче.
Тут Байронів лордів годі шукати.
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 15:37

  flyman написав:Це ж не англійська еліта, козаче.
Тут лордів Байронів годі шукати.

Нехай підтягуються до потрібного рівня. :) Чи здриснуть звідси, щоб їми не смерділо. Після того героїзму, що виявив народ, еліта повинна викрісталізуватися по новій, заблищати як смарагд на сонці. Все лайно, навпаки - усохнути.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 15:45

  Козак-характерник написав:
  flyman написав:Це ж не англійська еліта, козаче.
Тут лордів Байронів годі шукати.

Нехай підтягуються до потрібного рівня. :) Чи здриснуть звідси, щоб їми не смерділо. Після того героїзму, що виявив народ, еліта повинна викрісталізуватися по новій, заблищати як смарагд на сонці. Все лайно, навпаки - усохнути.

Хєх, в нас тут не одна армія держслужбовців.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 16:36

Были бы Вы с Украины,

  Kudrjavuy написав:
  flyman написав:Це ж не англійська еліта, козаче.
Тут Байронів лордів годі шукати.

Это, трагедия слышать от Вас такое... :oops: :cry:
Были бы Вы с Украины, понимали бы, впитав это с материнским молоком, и из истории что:
1. По великой странности, вся Элита Украины в "лаптяяяяях".
2. Вся элита Украины - искалечена "депутантами"... (что умеют правильно донести и вовремя сзвездить и вывести)
3. Вся Элита Украины .... "с бандурами и мальчиками поводырями"
4. Официальные - никогда не были отражением интересов населения, хотя Кравчук и старался делать ставки, но не отфильтровывая организованный криминал, от реальных патриотов.
................................................................
Только нужно научиться их видеть, слушать, понимать,......
А не жрать ханку из Геббельсовских рук.

після переходів на особистості в дусі "Были бы Вы с Украины," далі не бачу змісту продовжувати відповідати тролю
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 16:50

Re: Політичні дискусії

пропагандони вже готують своїх до 2х років на звільнення України
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 21:50

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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 22:23

Пала последняя "скрепа"

Война против Украины - это удар по памяти о победе Советского Союза во Второй мировой. Россия получила новое будущее, и оно - не прекрасно, считает Иван Преображенский.

Бомбы падают на Киев, Харьков и Одессу, вероломное нападение без объявления войны - раньше мы все, слыша такое, твердо знали, что речь идет о Великой Отечественной войне - о нападении нацистской Германии на Советский Союз. Та война разделила время на "до" и "после", и десятилетиями не требовалось уточнять. Скажешь "после войны" - и всем понятно, что это после 1945 года. С февраля 2022 года прошлое от настоящего отделила другая война, в которой Россия выступила агрессором.

Основой идентичности россиян до февраля 2022 года была память о победе во Второй мировой войне. Важность той победы в общественном сознании показывали все социологические исследования с конца 1990-х годов. Недаром именно память о победе была выбрана путинским режимом как главная "скрепа". На ее базе сформировалась даже своеобразная гражданская религия, адептами которой стало большинство россиян.

Память о погибших выражалась, к примеру, через акцию "Бессмертный полк" - изначально общественную, альтернативную государственному пафосу победы и речевкам, вроде "Можем повторить". Эта общественная инициатива, как и "георгиевская ленточка", были быстро приватизированы государственной пропагандой. Общество пошло на поводу кремлевской пропагандистской повестки. Но в феврале 2022 года Путин сам вырвал "несущий гвоздь" российской идентичности.

Российские войска в Украине обстреливают сейчас не только Харьков, Одессу, штурмуют Николаев или оккупируют Херсон. Они бросают бомбы рядом с Бабьим Яром, от испуга стреляют по мемориальным танкам, оставшимся на постаментах в украинских городах. Их мишенью стала "Великая Победа". Танковая атака против не только памяти о ветеранах Великой Отечественной войны, но и нападение на вполне реальных ветеранов - немногих выживших стариков, которые не могут во время обстрелов покинуть свои квартиры и дома.

Чем бы ни завершилась агрессивная война, развязанная Владимиром Путиным (если она не закончится ядерным ударом), у украинцев и тех россиян, которые выступили против агрессии, - своя война. "Великая отечественная украинская", как ее уже называют некоторые. Она разделит теперь жизни целых поколений на "до" и "после".

Она, а не какие-то другие конфликты, например война 2008 года с Грузией или аннексия Крыма 2014 года, станет точкой отсчета конца постсоветского периода истории. Да и самого "постсоветского пространства" тоже; ведь теперь есть "империя России" - и те, кто смог от нее отбиться. Россия же, с 1991 года по инерции сохранявшая ореол "главной демократии" постсоветского пространства благодаря победе над путчем в Москве, теперь становится "тюрьмой народов".

Не все и не сразу заметят произошедшие изменения. У Украины с февраля 2022 года началась "новая эра", но многие россияне пока прячут, как страусы, голову в песок.

Однако пришедшее "новое время" уже на пороге и неизбежно даст им мощный пинок. Через западные санкции и российские антисанкции, бьющие и по собственному населению. Через неизбежное подорожание в разы продуктов из-за срыва посевных на юге России и в Украине. Через товарный дефицит и галопирующую инфляцию из-за изоляции. А когда им все это не понравится - посредством российской полиции и Росгвардии, которые встретят возмущенных россиян, если те выйдут протестовать на улицы.

Россияне наконец получили "новую Россию будущего", и она вовсе не прекрасна. Оказалось, что у Владимира Путина есть четкое видение будущего страны. Но он не раскрывал его все эти годы, потому что большинству такой вариант точно бы не понравился и люди могли бы взбунтоваться.

Теперь это большинство оказалось в совершенно новой, непохожей на еще недавнюю Россию, стране. С военной уже цензурой и изоляцией от остального мира. И основа национальной идентичности - победа над фашизмом - расстреляна "Градами", стрелявшими по Харькову. И для России это путь к прямому общественному конфликту, последняя преграда Путиным снесена.

Теперь или массовые чистки несогласных, или плавное перетекание общественного конфликта в гражданское противостояние, если противники войны и пацифисты смогут оказать сопротивление. Иное дело Украина - она никогда не была так едина, как после начала "новой Отечественной войны", чем бы эта война ни закончилась.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 22:35

Re: Політичні дискусії

@KX
фашисты будущего будут называть себя антифашистами (c)
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 00:45

Первые хорошие новости из Политики :!:
Будем повсеместно практиковать?
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2022030 ... -rosiyeyu/
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 12:57

  Kudrjavuy написав:Первые хорошие новости из Политики :!:
Будем повсеместно практиковать?
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2022030 ... -rosiyeyu/

добра новина для ворожої пропаганди денацифікації.
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