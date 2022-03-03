Додано: Сер 02 бер, 2022 22:23

Война против Украины - это удар по памяти о победе Советского Союза во Второй мировой. Россия получила новое будущее, и оно - не прекрасно, считает Иван Преображенский.



Бомбы падают на Киев, Харьков и Одессу, вероломное нападение без объявления войны - раньше мы все, слыша такое, твердо знали, что речь идет о Великой Отечественной войне - о нападении нацистской Германии на Советский Союз. Та война разделила время на "до" и "после", и десятилетиями не требовалось уточнять. Скажешь "после войны" - и всем понятно, что это после 1945 года. С февраля 2022 года прошлое от настоящего отделила другая война, в которой Россия выступила агрессором.



Основой идентичности россиян до февраля 2022 года была память о победе во Второй мировой войне. Важность той победы в общественном сознании показывали все социологические исследования с конца 1990-х годов. Недаром именно память о победе была выбрана путинским режимом как главная "скрепа". На ее базе сформировалась даже своеобразная гражданская религия, адептами которой стало большинство россиян.



Память о погибших выражалась, к примеру, через акцию "Бессмертный полк" - изначально общественную, альтернативную государственному пафосу победы и речевкам, вроде "Можем повторить". Эта общественная инициатива, как и "георгиевская ленточка", были быстро приватизированы государственной пропагандой. Общество пошло на поводу кремлевской пропагандистской повестки. Но в феврале 2022 года Путин сам вырвал "несущий гвоздь" российской идентичности.



Российские войска в Украине обстреливают сейчас не только Харьков, Одессу, штурмуют Николаев или оккупируют Херсон. Они бросают бомбы рядом с Бабьим Яром, от испуга стреляют по мемориальным танкам, оставшимся на постаментах в украинских городах. Их мишенью стала "Великая Победа". Танковая атака против не только памяти о ветеранах Великой Отечественной войны, но и нападение на вполне реальных ветеранов - немногих выживших стариков, которые не могут во время обстрелов покинуть свои квартиры и дома.



Чем бы ни завершилась агрессивная война, развязанная Владимиром Путиным (если она не закончится ядерным ударом), у украинцев и тех россиян, которые выступили против агрессии, - своя война. "Великая отечественная украинская", как ее уже называют некоторые. Она разделит теперь жизни целых поколений на "до" и "после".



Она, а не какие-то другие конфликты, например война 2008 года с Грузией или аннексия Крыма 2014 года, станет точкой отсчета конца постсоветского периода истории. Да и самого "постсоветского пространства" тоже; ведь теперь есть "империя России" - и те, кто смог от нее отбиться. Россия же, с 1991 года по инерции сохранявшая ореол "главной демократии" постсоветского пространства благодаря победе над путчем в Москве, теперь становится "тюрьмой народов".



Не все и не сразу заметят произошедшие изменения. У Украины с февраля 2022 года началась "новая эра", но многие россияне пока прячут, как страусы, голову в песок.



Однако пришедшее "новое время" уже на пороге и неизбежно даст им мощный пинок. Через западные санкции и российские антисанкции, бьющие и по собственному населению. Через неизбежное подорожание в разы продуктов из-за срыва посевных на юге России и в Украине. Через товарный дефицит и галопирующую инфляцию из-за изоляции. А когда им все это не понравится - посредством российской полиции и Росгвардии, которые встретят возмущенных россиян, если те выйдут протестовать на улицы.



Россияне наконец получили "новую Россию будущего", и она вовсе не прекрасна. Оказалось, что у Владимира Путина есть четкое видение будущего страны. Но он не раскрывал его все эти годы, потому что большинству такой вариант точно бы не понравился и люди могли бы взбунтоваться.



Теперь это большинство оказалось в совершенно новой, непохожей на еще недавнюю Россию, стране. С военной уже цензурой и изоляцией от остального мира. И основа национальной идентичности - победа над фашизмом - расстреляна "Градами", стрелявшими по Харькову. И для России это путь к прямому общественному конфликту, последняя преграда Путиным снесена.



Теперь или массовые чистки несогласных, или плавное перетекание общественного конфликта в гражданское противостояние, если противники войны и пацифисты смогут оказать сопротивление. Иное дело Украина - она никогда не была так едина, как после начала "новой Отечественной войны", чем бы эта война ни закончилась.



Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW.

«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).