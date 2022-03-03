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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7840784178427843
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 13:38

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 13:52

  flyman написав:
  Kudrjavuy написав:Первые хорошие новости из Политики :!:
Будем повсеместно практиковать?
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2022030 ... -rosiyeyu/

добра новина для ворожої пропаганди денацифікації.

Да нет, сынок - что тебя ещё не продали!
https://socportal.info/ru/news/na-cherk ... redatelei/
Пускай знают все, что церемоний не будет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 14:31

  Kudrjavuy написав:
  flyman написав:
  Kudrjavuy написав:Первые хорошие новости из Политики :!:
Будем повсеместно практиковать?
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2022030 ... -rosiyeyu/

добра новина для ворожої пропаганди денацифікації.

Да нет, сынок - что тебя ещё не продали!
https://socportal.info/ru/news/na-cherk ... redatelei/
Пускай знают все, что церемоний не будет.

так це СБУ, а там не ясно хто, може мародери, може свої/чужі (для пропаганди на рашаТБ зійде)
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 22:02

  flyman написав:
  Kudrjavuy написав:
  flyman написав:добра новина для ворожої пропаганди денацифікації.

Да нет, сынок - что тебя ещё не продали!
https://socportal.info/ru/news/na-cherk ... redatelei/
Пускай знают все, что церемоний не будет.

так це СБУ, а там не ясно хто, може мародери, може свої/чужі (для пропаганди на рашаТБ зійде)

viewtopic.php?p=5407513#p5407513
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 00:08

РФ лишиться без ІТ?

думаю тут доречно:

https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 7840784178427843
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