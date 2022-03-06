Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 03 бер, 2022 13:38
Schmit
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Додано: Чет 03 бер, 2022 13:52
flyman написав:
добра новина для ворожої пропаганди денацифікації.
Да нет, сынок - что тебя ещё не продали!
https://socportal.info/ru/news/na-cherk ... redatelei/
Пускай знают все, что церемоний не будет.
Kudrjavuy
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Додано: Чет 03 бер, 2022 14:31
так це СБУ, а там не ясно хто, може мародери, може свої/чужі (для пропаганди на рашаТБ зійде)
flyman
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 00:08
думаю тут доречно:
flyman
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Додано: Нед 06 бер, 2022 15:16
Kudrjavuy
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