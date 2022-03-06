RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7840784178427843
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 13:38

Schmit
 
Повідомлень: 2809
З нами з: 08.09.09
Подякував: 72 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 13:52

  flyman написав:
  Kudrjavuy написав:Первые хорошие новости из Политики :!:
Будем повсеместно практиковать?
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2022030 ... -rosiyeyu/

добра новина для ворожої пропаганди денацифікації.

Да нет, сынок - что тебя ещё не продали!
https://socportal.info/ru/news/na-cherk ... redatelei/
Пускай знают все, что церемоний не будет.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9431
З нами з: 20.09.12
Подякував: 742 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 14:31

  Kudrjavuy написав:
  flyman написав:
  Kudrjavuy написав:Первые хорошие новости из Политики :!:
Будем повсеместно практиковать?
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2022030 ... -rosiyeyu/

добра новина для ворожої пропаганди денацифікації.

Да нет, сынок - что тебя ещё не продали!
https://socportal.info/ru/news/na-cherk ... redatelei/
Пускай знают все, что церемоний не будет.

так це СБУ, а там не ясно хто, може мародери, може свої/чужі (для пропаганди на рашаТБ зійде)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28699
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1402 раз.
Подякували: 2489 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 22:02

  flyman написав:
  Kudrjavuy написав:
  flyman написав:добра новина для ворожої пропаганди денацифікації.

Да нет, сынок - что тебя ещё не продали!
https://socportal.info/ru/news/na-cherk ... redatelei/
Пускай знают все, что церемоний не будет.

так це СБУ, а там не ясно хто, може мародери, може свої/чужі (для пропаганди на рашаТБ зійде)

viewtopic.php?p=5407513#p5407513
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9431
З нами з: 20.09.12
Подякував: 742 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 00:08

РФ лишиться без ІТ?

думаю тут доречно:

flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28699
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1402 раз.
Подякували: 2489 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 15:16

Читать с комментарием!
https://interfax.com.ua/news/general/808284.html
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9431
З нами з: 20.09.12
Подякував: 742 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7840784178427843
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.