https://news.finance.ua/ua/zelens-kyy-p ... i-dyversii
Новость конечно замечательная, НО нет трактовки, где "калядныки", официально их статусу были бы приравнены к гос изменникам.
Нет отдельной расшифровки, что откаты приравнены к грабежам и убийствам.
Нет расшифровки, о том, что коррупционные деяния - приравнены к ..., что в условиях военного положения, при поимке - карается смертной казнью.
К сожалению как раз этот пункт слишком "размыт" термином "на усмотрение задержавшего"
И что все эти деяния - в условиях военного времени подлежат "физическому искоренению" с возмещением последствий и тотальной конфискацией собственности.
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