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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7840784178427843
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 13:38

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 13:52

  flyman написав:
  Kudrjavuy написав:Первые хорошие новости из Политики :!:
Будем повсеместно практиковать?
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2022030 ... -rosiyeyu/

добра новина для ворожої пропаганди денацифікації.

Да нет, сынок - что тебя ещё не продали!
https://socportal.info/ru/news/na-cherk ... redatelei/
Пускай знают все, что церемоний не будет.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 14:31

  Kudrjavuy написав:
  flyman написав:
  Kudrjavuy написав:Первые хорошие новости из Политики :!:
Будем повсеместно практиковать?
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2022030 ... -rosiyeyu/

добра новина для ворожої пропаганди денацифікації.

Да нет, сынок - что тебя ещё не продали!
https://socportal.info/ru/news/na-cherk ... redatelei/
Пускай знают все, что церемоний не будет.

так це СБУ, а там не ясно хто, може мародери, може свої/чужі (для пропаганди на рашаТБ зійде)
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 00:08

РФ лишиться без ІТ?

думаю тут доречно:

flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:30

Re: Політичні дискусії

https://censor.net/ru/news/3322123/kivu ... a_dokument
- А как с остальными?
Или это только тех, кто выехал?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:45

Прямым текстом:
https://censor.net/ru/video_news/332212 ... erom_video
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 16:51

Чистая "политика" - "Охоронець одного чиновника"
https://interfax.com.ua/news/general/809539.html
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 21:09

https://news.finance.ua/ua/zelens-kyy-p ... i-dyversii
Новость конечно замечательная, НО нет трактовки, где "калядныки", официально их статусу были бы приравнены к гос изменникам.

Нет отдельной расшифровки, что откаты приравнены к грабежам и убийствам.

Нет расшифровки, о том, что коррупционные деяния - приравнены к ..., что в условиях военного положения, при поимке - карается смертной казнью.

К сожалению как раз этот пункт слишком "размыт" термином "на усмотрение задержавшего"

И что все эти деяния - в условиях военного времени подлежат "физическому искоренению" с возмещением последствий и тотальной конфискацией собственности.
..............................................................
:( :( :(
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 12:49

Иран запускал ракеты по США на Курдистане в Ираке

https://www.wsj.com/articles/missiles-f ... 1647138802
proftpd66
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