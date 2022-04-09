Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Нет отдельной расшифровки, что откаты приравнены к грабежам и убийствам.
Нет расшифровки, о том, что коррупционные деяния - приравнены к ..., что в условиях военного положения, при поимке - карается смертной казнью.
К сожалению как раз этот пункт слишком "размыт" термином "на усмотрение задержавшего"
И что все эти деяния - в условиях военного времени подлежат "физическому искоренению" с возмещением последствий и тотальной конфискацией собственности. ..............................................................
Зелені гниди незаконно відключили від ефірного телебачення патріотичні канали, воги і на супутниках хотіли відключити, але там керівництво не пішло на порушення закону. Я обіцяв нічого не писати про дії Зеленського під час війни, тому повторю тільки те, що писав про нього перед війною. Зеля хоче повторити схему свого ботоксного кумира: перемога/мир, канали, олігархи, монобільшість, диктатура. P.S. Ще до пандемії в нас, з колегою freeze був наступний діалог: Я: я людина не забобонна, але в мене виникло відчуття, щл Зеля невезуча людина - куд не поїде, якісь проблеми, тл пожежа, то хтось помре, то ще щось. Він:даже страшно представить, что может случиться за пять лет. P.P.S. То найстрашніше вже відбулося, чи ще ні?