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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7841784278437844
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 12:26

я конечно извиняюсь, но разве это нормально, что капиталистические отношения в обществе продолжают работать во время войны? Вообще-то даже в кап Англии во время ВВ2 были все аттрибуты военного коммунизма, такие как обязательная трудовая повинность, хлебные карточки, рационирование, все для фронта, все для победы. А что у нас? Псевдо волонтеры, которые обеспечивают армию, цены в магазинах до небес, разворовывание бюджета на восстановление уже вот началось, торговля как шла, так и идет, кому не выгодно просто закрылся.
Большие предприятия все еще работают в интересах собственника, а не страны и народа. Как так?
sundaytvgood
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 12:48

  sundaytvgood написав:я конечно извиняюсь, но разве это нормально, что капиталистические отношения в обществе продолжают работать во время войны? Вообще-то даже в кап Англии во время ВВ2 были все аттрибуты военного коммунизма, такие как обязательная трудовая повинность, хлебные карточки, рационирование, все для фронта, все для победы. А что у нас? Псевдо волонтеры, которые обеспечивают армию, цены в магазинах до небес, разворовывание бюджета на восстановление уже вот началось, торговля как шла, так и идет, кому не выгодно просто закрылся.
Большие предприятия все еще работают в интересах собственника, а не страны и народа. Как так?

Вважаю це нормальним.
А що дасть переведення країни на воєнні рельси?
"обязательная трудовая повинность" - навіщо? трудових ресурсів на сьогодні хватає.
"хлебные карточки" - навіщо? хліба хватає.
"рационирование" - це що за звір?
"все для фронта" - так і є. Для фронту потрібна зброя в першу чергу. Як би ми не напрягались зброю просто так не зробити. На це потрібні роки. Потрібно було будувати заводи до війни, сьогодні вже пізно.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 18:43

andrijk777
виплавити бронепластини на металургійних заводах(а не вивозити залізницею сировину у вигляді арматури), пошити достатньо розгрузок і форми, труси! волонтери збирають за пожертвування, забезпечити іжею(хоча-б елементарною), а не наживатися продаючи ковбасу по 500 грн і створюючи штучний дефіцит, коли з бази не відвантажували продукти, не виводити прибутки олігархів до офшорів, надати державні гарантії сільгоспвиробникам(а не ринковий забіг на виживання).
Нормування палива, щоб не возили собаку на пілінг витрачаючи дефіцитне паливо. Все це буде по осені, бо економічна дупа ще не зовсім настала. Будуть і карточки на хліб для виживання, трудова повинність вже узаконена 6 денний робочий день(проте працюють не на державу, а на приватного власника), зарплати вже ріжуть.
sundaytvgood
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 19:23

sundaytvgood
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budivelnik
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  #<1 ... 7841784278437844
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