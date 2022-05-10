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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7841784278437844
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 12:26

я конечно извиняюсь, но разве это нормально, что капиталистические отношения в обществе продолжают работать во время войны? Вообще-то даже в кап Англии во время ВВ2 были все аттрибуты военного коммунизма, такие как обязательная трудовая повинность, хлебные карточки, рационирование, все для фронта, все для победы. А что у нас? Псевдо волонтеры, которые обеспечивают армию, цены в магазинах до небес, разворовывание бюджета на восстановление уже вот началось, торговля как шла, так и идет, кому не выгодно просто закрылся.
Большие предприятия все еще работают в интересах собственника, а не страны и народа. Как так?
sundaytvgood
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 12:48

  sundaytvgood написав:я конечно извиняюсь, но разве это нормально, что капиталистические отношения в обществе продолжают работать во время войны? Вообще-то даже в кап Англии во время ВВ2 были все аттрибуты военного коммунизма, такие как обязательная трудовая повинность, хлебные карточки, рационирование, все для фронта, все для победы. А что у нас? Псевдо волонтеры, которые обеспечивают армию, цены в магазинах до небес, разворовывание бюджета на восстановление уже вот началось, торговля как шла, так и идет, кому не выгодно просто закрылся.
Большие предприятия все еще работают в интересах собственника, а не страны и народа. Как так?

Вважаю це нормальним.
А що дасть переведення країни на воєнні рельси?
"обязательная трудовая повинность" - навіщо? трудових ресурсів на сьогодні хватає.
"хлебные карточки" - навіщо? хліба хватає.
"рационирование" - це що за звір?
"все для фронта" - так і є. Для фронту потрібна зброя в першу чергу. Як би ми не напрягались зброю просто так не зробити. На це потрібні роки. Потрібно було будувати заводи до війни, сьогодні вже пізно.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 19:23

sundaytvgood
Що курите?
Самокрутки з творів Маркса/Енгельса?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 16:45

  sundaytvgood написав:я конечно извиняюсь, но разве это нормально, что капиталистические отношения в обществе продолжают работать во время войны? Вообще-то даже в кап Англии во время ВВ2 были все аттрибуты военного коммунизма, такие как обязательная трудовая повинность, хлебные карточки, рационирование, все для фронта, все для победы. А что у нас? Псевдо волонтеры, которые обеспечивают армию, цены в магазинах до небес, разворовывание бюджета на восстановление уже вот началось, торговля как шла, так и идет, кому не выгодно просто закрылся.

Вариантов много:
Кто не закрылся - эвакуировались продавцы.
Людей на работу возить опасно, бьют по транспорту с рабочими.
Бьют по цехам и хранилищам.
Бьют по критически важным структурным объектам.
ЛЭП, подстанции,...

  sundaytvgood написав:Большие предприятия все еще работают в интересах собственника, а не страны и народа. Как так?

Как со стратегическими предприятиями (при чём, с вниманием до сегодняшних событий):
ЗаЛК
КрАЗ
ЛАЗ
Топаз
"Мотор Сич"
ЮМЗ
....................................................(их сотни!)
Ракетный удар пришелся в первую очередь.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 06:34

Зелені гниди

Зелені гниди незаконно відключили від ефірного телебачення патріотичні канали,  вони і на супутниках хотіли відключити, але там керівництво не пішло на порушення закону.
Я обіцяв нічого не писати про  дії Зеленського під час війни, тому повторю тільки те, що писав про нього перед війною. Зеля хоче повторити схему свого ботоксного кумира: перемога/мир,  канали, олігархи, монобільшість, диктатура.
P.S. Ще до пандемії в нас, з колегою freeze був наступний діалог:
Я: я людина не забобонна,  але в мене виникло відчуття, що  Зеля невезуча людина -  куди не поїде,  якісь проблеми, то пожежа, то хтось помре, то ще щось.
Він:  даже страшно представить,  что может случиться за пять лет.
P.P.S.  То найстрашніше вже відбулося, чи ще ні?
lapay
 
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