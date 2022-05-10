Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
я конечно извиняюсь, но разве это нормально, что капиталистические отношения в обществе продолжают работать во время войны? Вообще-то даже в кап Англии во время ВВ2 были все аттрибуты военного коммунизма, такие как обязательная трудовая повинность, хлебные карточки, рационирование, все для фронта, все для победы. А что у нас? Псевдо волонтеры, которые обеспечивают армию, цены в магазинах до небес, разворовывание бюджета на восстановление уже вот началось, торговля как шла, так и идет, кому не выгодно просто закрылся. Большие предприятия все еще работают в интересах собственника, а не страны и народа. Как так?
sundaytvgood написав:я конечно извиняюсь, но разве это нормально, что капиталистические отношения в обществе продолжают работать во время войны? Вообще-то даже в кап Англии во время ВВ2 были все аттрибуты военного коммунизма, такие как обязательная трудовая повинность, хлебные карточки, рационирование, все для фронта, все для победы. А что у нас? Псевдо волонтеры, которые обеспечивают армию, цены в магазинах до небес, разворовывание бюджета на восстановление уже вот началось, торговля как шла, так и идет, кому не выгодно просто закрылся. Большие предприятия все еще работают в интересах собственника, а не страны и народа. Как так?
Вважаю це нормальним. А що дасть переведення країни на воєнні рельси? "обязательная трудовая повинность" - навіщо? трудових ресурсів на сьогодні хватає. "хлебные карточки" - навіщо? хліба хватає. "рационирование" - це що за звір? "все для фронта" - так і є. Для фронту потрібна зброя в першу чергу. Як би ми не напрягались зброю просто так не зробити. На це потрібні роки. Потрібно було будувати заводи до війни, сьогодні вже пізно.
sundaytvgood написав:я конечно извиняюсь, но разве это нормально, что капиталистические отношения в обществе продолжают работать во время войны? Вообще-то даже в кап Англии во время ВВ2 были все аттрибуты военного коммунизма, такие как обязательная трудовая повинность, хлебные карточки, рационирование, все для фронта, все для победы. А что у нас? Псевдо волонтеры, которые обеспечивают армию, цены в магазинах до небес, разворовывание бюджета на восстановление уже вот началось, торговля как шла, так и идет, кому не выгодно просто закрылся.
Вариантов много: Кто не закрылся - эвакуировались продавцы. Людей на работу возить опасно, бьют по транспорту с рабочими. Бьют по цехам и хранилищам. Бьют по критически важным структурным объектам. ЛЭП, подстанции,...
sundaytvgood написав:Большие предприятия все еще работают в интересах собственника, а не страны и народа. Как так?
Как со стратегическими предприятиями (при чём, с вниманием до сегодняшних событий): ЗаЛК КрАЗ ЛАЗ Топаз "Мотор Сич" ЮМЗ ....................................................(их сотни!) Ракетный удар пришелся в первую очередь.
Зелені гниди незаконно відключили від ефірного телебачення патріотичні канали, вони і на супутниках хотіли відключити, але там керівництво не пішло на порушення закону. Я обіцяв нічого не писати про дії Зеленського під час війни, тому повторю тільки те, що писав про нього перед війною. Зеля хоче повторити схему свого ботоксного кумира: перемога/мир, канали, олігархи, монобільшість, диктатура. P.S. Ще до пандемії в нас, з колегою freeze був наступний діалог: Я: я людина не забобонна, але в мене виникло відчуття, що Зеля невезуча людина - куди не поїде, якісь проблеми, то пожежа, то хтось помре, то ще щось. Він: даже страшно представить, что может случиться за пять лет. P.P.S. То найстрашніше вже відбулося, чи ще ні?
lapay написав:Зелені гниди незаконно відключили від ефірного телебачення патріотичні канали, вони і на супутниках хотіли відключити, але там керівництво не пішло на порушення закону. Я обіцяв нічого не писати про дії Зеленського під час війни, тому повторю тільки те, що писав про нього перед війною. Зеля хоче повторити схему свого ботоксного кумира: перемога/мир, канали, олігархи, монобільшість, диктатура. P.S. Ще до пандемії в нас, з колегою freeze був наступний діалог: Я: я людина не забобонна, але в мене виникло відчуття, що Зеля невезуча людина - куди не поїде, якісь проблеми, то пожежа, то хтось помре, то ще щось. Він: даже страшно представить, что может случиться за пять лет. P.P.S. То найстрашніше вже відбулося, чи ще ні?
Представитель полка "Азов" обвинил официальных представителей власти в Украине в "саботировании" обороны страны на протяжении последних 8 лет. Об этом сказал офицер управления разведки полка "Азов" Илья Самойленко во время пресс-конференции. Он также заявил, что правительство не смогло организовать защиту Мариуполя. https://www.currenttime.tv/a/polk-azov- ... 39914.html