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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7841784278437844 Додано: Пон 11 кві, 2022 12:26 я конечно извиняюсь, но разве это нормально, что капиталистические отношения в обществе продолжают работать во время войны? Вообще-то даже в кап Англии во время ВВ2 были все аттрибуты военного коммунизма, такие как обязательная трудовая повинность, хлебные карточки, рационирование, все для фронта, все для победы. А что у нас? Псевдо волонтеры, которые обеспечивают армию, цены в магазинах до небес, разворовывание бюджета на восстановление уже вот началось, торговля как шла, так и идет, кому не выгодно просто закрылся.

Большие предприятия все еще работают в интересах собственника, а не страны и народа. Как так? sundaytvgood

Повідомлень: 25 З нами з: 16.09.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 кві, 2022 12:48 sundaytvgood написав: я конечно извиняюсь, но разве это нормально, что капиталистические отношения в обществе продолжают работать во время войны? Вообще-то даже в кап Англии во время ВВ2 были все аттрибуты военного коммунизма, такие как обязательная трудовая повинность, хлебные карточки, рационирование, все для фронта, все для победы. А что у нас? Псевдо волонтеры, которые обеспечивают армию, цены в магазинах до небес, разворовывание бюджета на восстановление уже вот началось, торговля как шла, так и идет, кому не выгодно просто закрылся.

Большие предприятия все еще работают в интересах собственника, а не страны и народа. Как так? я конечно извиняюсь, но разве это нормально, что капиталистические отношения в обществе продолжают работать во время войны? Вообще-то даже в кап Англии во время ВВ2 были все аттрибуты военного коммунизма, такие как обязательная трудовая повинность, хлебные карточки, рационирование, все для фронта, все для победы. А что у нас? Псевдо волонтеры, которые обеспечивают армию, цены в магазинах до небес, разворовывание бюджета на восстановление уже вот началось, торговля как шла, так и идет, кому не выгодно просто закрылся.Большие предприятия все еще работают в интересах собственника, а не страны и народа. Как так?

Вважаю це нормальним.

А що дасть переведення країни на воєнні рельси?

"обязательная трудовая повинность" - навіщо? трудових ресурсів на сьогодні хватає.

"хлебные карточки" - навіщо? хліба хватає.

"рационирование" - це що за звір?

"все для фронта" - так і є. Для фронту потрібна зброя в першу чергу. Як би ми не напрягались зброю просто так не зробити. На це потрібні роки. Потрібно було будувати заводи до війни, сьогодні вже пізно. Вважаю це нормальним.А що дасть переведення країни на воєнні рельси?"обязательная трудовая повинность" - навіщо? трудових ресурсів на сьогодні хватає."хлебные карточки" - навіщо? хліба хватає."рационирование" - це що за звір?"все для фронта" - так і є. Для фронту потрібна зброя в першу чергу. Як би ми не напрягались зброю просто так не зробити. На це потрібні роки. Потрібно було будувати заводи до війни, сьогодні вже пізно. andrijk777

Повідомлень: 3549 З нами з: 11.11.14 Подякував: 179 раз. Подякували: 257 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 кві, 2022 19:23 sundaytvgood

Що курите?

Самокрутки з творів Маркса/Енгельса? budivelnik

Повідомлень: 25689 З нами з: 15.01.09 Подякував: 252 раз. Подякували: 2900 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 кві, 2022 16:45 sundaytvgood написав: я конечно извиняюсь, но разве это нормально, что капиталистические отношения в обществе продолжают работать во время войны? Вообще-то даже в кап Англии во время ВВ2 были все аттрибуты военного коммунизма, такие как обязательная трудовая повинность, хлебные карточки, рационирование, все для фронта, все для победы. А что у нас? Псевдо волонтеры, которые обеспечивают армию, цены в магазинах до небес, разворовывание бюджета на восстановление уже вот началось, торговля как шла, так и идет, кому не выгодно просто закрылся. я конечно извиняюсь, но разве это нормально, что капиталистические отношения в обществе продолжают работать во время войны? Вообще-то даже в кап Англии во время ВВ2 были все аттрибуты военного коммунизма, такие как обязательная трудовая повинность, хлебные карточки, рационирование, все для фронта, все для победы. А что у нас? Псевдо волонтеры, которые обеспечивают армию, цены в магазинах до небес, разворовывание бюджета на восстановление уже вот началось, торговля как шла, так и идет, кому не выгодно просто закрылся.

Вариантов много:

Кто не закрылся - эвакуировались продавцы.

Людей на работу возить опасно, бьют по транспорту с рабочими.

Бьют по цехам и хранилищам.

Бьют по критически важным структурным объектам.

ЛЭП, подстанции,...



sundaytvgood написав: Большие предприятия все еще работают в интересах собственника, а не страны и народа. Как так? Большие предприятия все еще работают в интересах собственника, а не страны и народа.

Как со стратегическими предприятиями (при чём, с вниманием до сегодняшних событий):

ЗаЛК

КрАЗ

ЛАЗ

Топаз

"Мотор Сич"

ЮМЗ

....................................................(их сотни!)

Ракетный удар пришелся в первую очередь. Вариантов много:Кто не закрылся - эвакуировались продавцы.Людей на работу возить опасно, бьют по транспорту с рабочими.Бьют по цехам и хранилищам.Бьют по критически важным структурным объектам.ЛЭП, подстанции,...Как со стратегическими предприятиями (при чём, с вниманием до сегодняшних событий):ЗаЛККрАЗЛАЗТопаз"Мотор Сич"ЮМЗ....................................................(их сотни!)Ракетный удар пришелся в первую очередь. Kudrjavuy

Повідомлень: 9551 З нами з: 20.09.12 Подякував: 743 раз. Подякували: 889 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 тра, 2022 06:34 Зелені гниди Зелені гниди незаконно відключили від ефірного телебачення патріотичні канали, вони і на супутниках хотіли відключити, але там керівництво не пішло на порушення закону.

Я обіцяв нічого не писати про дії Зеленського під час війни, тому повторю тільки те, що писав про нього перед війною. Зеля хоче повторити схему свого ботоксного кумира: перемога/мир, канали, олігархи, монобільшість, диктатура.

P.S. Ще до пандемії в нас, з колегою freeze був наступний діалог:

Я: я людина не забобонна, але в мене виникло відчуття, що Зеля невезуча людина - куди не поїде, якісь проблеми, то пожежа, то хтось помре, то ще щось.

Він: даже страшно представить, что может случиться за пять лет.

P.P.S. То найстрашніше вже відбулося, чи ще ні? lapay Повідомлень: 13070 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1201 раз. Подякували: 1458 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 тра, 2022 07:45 lapay написав: Зелені гниди незаконно відключили від ефірного телебачення патріотичні канали, вони і на супутниках хотіли відключити, але там керівництво не пішло на порушення закону.

Я обіцяв нічого не писати про дії Зеленського під час війни, тому повторю тільки те, що писав про нього перед війною. Зеля хоче повторити схему свого ботоксного кумира: перемога/мир, канали, олігархи, монобільшість, диктатура.

P.S. Ще до пандемії в нас, з колегою freeze був наступний діалог:

Я: я людина не забобонна, але в мене виникло відчуття, що Зеля невезуча людина - куди не поїде, якісь проблеми, то пожежа, то хтось помре, то ще щось.

Він: даже страшно представить, что может случиться за пять лет.

P.P.S. То найстрашніше вже відбулося, чи ще ні? Зелені гниди незаконно відключили від ефірного телебачення патріотичні канали, вони і на супутниках хотіли відключити, але там керівництво не пішло на порушення закону.Я обіцяв нічого не писати про дії Зеленського під час війни, тому повторю тільки те, що писав про нього перед війною. Зеля хоче повторити схему свого ботоксного кумира: перемога/мир, канали, олігархи, монобільшість, диктатура.P.S. Ще до пандемії в нас, з колегою freeze був наступний діалог:Я: я людина не забобонна, але в мене виникло відчуття, що Зеля невезуча людина - куди не поїде, якісь проблеми, то пожежа, то хтось помре, то ще щось.Він: даже страшно представить, что может случиться за пять лет.P.P.S. То найстрашніше вже відбулося, чи ще ні?

Представитель полка "Азов" обвинил официальных представителей власти в Украине в "саботировании" обороны страны на протяжении последних 8 лет. Об этом сказал офицер управления разведки полка "Азов" Илья Самойленко во время пресс-конференции. Он также заявил, что правительство не смогло организовать защиту Мариуполя.

https://www.currenttime.tv/a/polk-azov- ... 39914.html Об этом сказал офицер управления разведки полка "Азов" Илья Самойленко во время пресс-конференции. Он также заявил, что правительство не смогло организовать защиту Мариуполя. Ukrainian

Повідомлень: 10853 З нами з: 18.06.08 Подякував: 45 раз. Подякували: 764 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7841784278437844 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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