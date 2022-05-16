Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
я конечно извиняюсь, но разве это нормально, что капиталистические отношения в обществе продолжают работать во время войны? Вообще-то даже в кап Англии во время ВВ2 были все аттрибуты военного коммунизма, такие как обязательная трудовая повинность, хлебные карточки, рационирование, все для фронта, все для победы. А что у нас? Псевдо волонтеры, которые обеспечивают армию, цены в магазинах до небес, разворовывание бюджета на восстановление уже вот началось, торговля как шла, так и идет, кому не выгодно просто закрылся. Большие предприятия все еще работают в интересах собственника, а не страны и народа. Как так?
sundaytvgood написав:я конечно извиняюсь, но разве это нормально, что капиталистические отношения в обществе продолжают работать во время войны? Вообще-то даже в кап Англии во время ВВ2 были все аттрибуты военного коммунизма, такие как обязательная трудовая повинность, хлебные карточки, рационирование, все для фронта, все для победы. А что у нас? Псевдо волонтеры, которые обеспечивают армию, цены в магазинах до небес, разворовывание бюджета на восстановление уже вот началось, торговля как шла, так и идет, кому не выгодно просто закрылся. Большие предприятия все еще работают в интересах собственника, а не страны и народа. Как так?
Вважаю це нормальним. А що дасть переведення країни на воєнні рельси? "обязательная трудовая повинность" - навіщо? трудових ресурсів на сьогодні хватає. "хлебные карточки" - навіщо? хліба хватає. "рационирование" - це що за звір? "все для фронта" - так і є. Для фронту потрібна зброя в першу чергу. Як би ми не напрягались зброю просто так не зробити. На це потрібні роки. Потрібно було будувати заводи до війни, сьогодні вже пізно.
sundaytvgood написав:я конечно извиняюсь, но разве это нормально, что капиталистические отношения в обществе продолжают работать во время войны? Вообще-то даже в кап Англии во время ВВ2 были все аттрибуты военного коммунизма, такие как обязательная трудовая повинность, хлебные карточки, рационирование, все для фронта, все для победы. А что у нас? Псевдо волонтеры, которые обеспечивают армию, цены в магазинах до небес, разворовывание бюджета на восстановление уже вот началось, торговля как шла, так и идет, кому не выгодно просто закрылся.
Вариантов много: Кто не закрылся - эвакуировались продавцы. Людей на работу возить опасно, бьют по транспорту с рабочими. Бьют по цехам и хранилищам. Бьют по критически важным структурным объектам. ЛЭП, подстанции,...
sundaytvgood написав:Большие предприятия все еще работают в интересах собственника, а не страны и народа. Как так?
Как со стратегическими предприятиями (при чём, с вниманием до сегодняшних событий): ЗаЛК КрАЗ ЛАЗ Топаз "Мотор Сич" ЮМЗ ....................................................(их сотни!) Ракетный удар пришелся в первую очередь.
Зелені гниди незаконно відключили від ефірного телебачення патріотичні канали, вони і на супутниках хотіли відключити, але там керівництво не пішло на порушення закону. Я обіцяв нічого не писати про дії Зеленського під час війни, тому повторю тільки те, що писав про нього перед війною. Зеля хоче повторити схему свого ботоксного кумира: перемога/мир, канали, олігархи, монобільшість, диктатура. P.S. Ще до пандемії в нас, з колегою freeze був наступний діалог: Я: я людина не забобонна, але в мене виникло відчуття, що Зеля невезуча людина - куди не поїде, якісь проблеми, то пожежа, то хтось помре, то ще щось. Він: даже страшно представить, что может случиться за пять лет. P.P.S. То найстрашніше вже відбулося, чи ще ні?
lapay написав:Зелені гниди незаконно відключили від ефірного телебачення патріотичні канали, вони і на супутниках хотіли відключити, але там керівництво не пішло на порушення закону. Я обіцяв нічого не писати про дії Зеленського під час війни, тому повторю тільки те, що писав про нього перед війною. Зеля хоче повторити схему свого ботоксного кумира: перемога/мир, канали, олігархи, монобільшість, диктатура. P.S. Ще до пандемії в нас, з колегою freeze був наступний діалог: Я: я людина не забобонна, але в мене виникло відчуття, що Зеля невезуча людина - куди не поїде, якісь проблеми, то пожежа, то хтось помре, то ще щось. Він: даже страшно представить, что может случиться за пять лет. P.P.S. То найстрашніше вже відбулося, чи ще ні?
Представитель полка "Азов" обвинил официальных представителей власти в Украине в "саботировании" обороны страны на протяжении последних 8 лет. Об этом сказал офицер управления разведки полка "Азов" Илья Самойленко во время пресс-конференции. Он также заявил, что правительство не смогло организовать защиту Мариуполя. https://www.currenttime.tv/a/polk-azov- ... 39914.html
Ukrainian написав:Представитель полка "Азов" обвинил официальных представителей власти в Украине в "саботировании" обороны страны на протяжении последних 8 лет. Об этом сказал офицер управления разведки полка "Азов" Илья Самойленко во время пресс-конференции. Он также заявил, что правительство не смогло организовать защиту Мариуполя. https://www.currenttime.tv/a/polk-azov- ... 39914.html
У нас є така проблема що кожна домогосподарка знає як управляти державою. Занадто "демократичне" у нас суспільство. https://hkar.ru/15sVM І в РФ ніхто не бузить, ніхто не критикує владу. Хоч бабла там неміряно. *Додам, що звинувачення без фактів. Усі звинувачення без фактів можна відразу ігнорити.
Ukrainian написав:Представитель полка "Азов" обвинил официальных представителей власти в Украине в "саботировании" обороны страны на протяжении последних 8 лет. Об этом сказал офицер управления разведки полка "Азов" Илья Самойленко во время пресс-конференции. Он также заявил, что правительство не смогло организовать защиту Мариуполя. https://www.currenttime.tv/a/polk-azov- ... 39914.html
У нас є така проблема що кожна домогосподарка знає як управляти державою. Занадто "демократичне" у нас суспільство. https://hkar.ru/15sVM І в РФ ніхто не бузить, ніхто не критикує владу. Хоч бабла там неміряно. *Додам, що звинувачення без фактів. Усі звинувачення без фактів можна відразу ігнорити.
Мені цей факт ні про що не говорить! Коли? Ким? Навіщо? Хто дав наказ? Це зрада чи некомпетентність? Якщо зрада - то на якому рівні? Потрібні відповіді(або хоча б аналітика з фактами). Немає цього. Що роблять наші журналісти? Репостять новини один в одного.
Пропагандисти медведчуківських каналів тепер не зрадники, а еталонні патріоти і спеціалісти. З імунітетом від влади. Наташа Влащенко, Тигран Мартиросян, Василь Голованов та інші медіаблохи лишаться в ефірах після того, як зробили головне — притягнули сюди повноцінну війну з Росією
Отже, днями “Детектор медіа та Інститут Масової інформації підняли серйозну тему — щодо присутності в ефірі Єдиного національного телемарафону всіх тих, хто тягнув на інтерв’ю Жириновського, Пальчевського, Ківу, Шарія, Портнова, Лукаш і Олену Бондаренко. Чому люди, які роками розповідали про “внешнее управление” і “надо поговорить с Россией” нині обмотались синьо-жовтими стрічками і ллють сльози під пам’ятником Степану Бандері?
... “Спеціалісти”, які роками подавали патрони ворогу на інформаційному фронті, виявились потрібніші ніж групи професійних редакторів, ведучих і репортерів трьох опозиційних каналів. Ресурсів, які жодного разу не збрехали про війну і Росію. Які попереджали, що дороги — це прекрасно, а якісна тероборона і озброєне військо ще краще.
Покривання інформаційних колаборантів і викидання опозиційних каналів - дуже сумнівний сигнал. Розумію, що в умовах війни хочеться якомога більше узурпувати владу в тилу. Хочеться на хвилі перемоги оголосити вибори і з легкістю їх виграти. Не без допомоги тих медіабліх Медведчука, яким все одно кому служити, тільки б на “золоту карту” вчасно капало.
Але я скажу одне: ми - не Росія і наші горизонтальні зв’язки — це основа суспільства. І cлава Богу, поки є YouTube — у людей завжди є змога подивились не лише чергове облизування “хорошего русского”, а й чесні репортажі, якісні інтерв’ю від “Еспресо”, “П’ятого”, “Прямого”. Є українські блогери, які на колінах і в підвалах, в темряві і під бомбами можуть видати продукт якісний і патріотичний. Без вливань державних мільйонів.
Мені цей факт ні про що не говорить! Коли? Ким? Навіщо? Хто дав наказ? Це зрада чи некомпетентність? Якщо зрада - то на якому рівні? Потрібні відповіді(або хоча б аналітика з фактами). Немає цього. Що роблять наші журналісти? Репостять новини один в одного.
Так тут не тільки питання розмінування Чонгару.. Тут питання брехні... 1 До 24-02-2022 влада казала що західні партнери нагнітають істерію,яка може зашкодити Україні.. В цьому сенсі розмінування Чонгару - нормальна дія влади,яка бореться за нормалізацію стосунків з сусідською державою 2 Десь з 01-04-2022 -влада казала , що їй було відомо про дату нападу ,але вона не хотіла паніки і робила все можливе щоб підготуватись до оборони.... В цьому випадку розмінування Чонгару - це Державна Зрада
Але Перший пункт з Другим - не можуть існувати разом, значить в якомусь влада брехала Факт брехні влади своєму населенню - на лице.. Які юридичні висновки з цього випливуть - подивимось після війни...бо гірше зради по розмінуванню Чонгару - є спроба розбірок під час активних бойових дій.