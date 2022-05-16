Додано: Пон 16 тра, 2022 13:32

Наташа Влащенко, Тигран Мартиросян, Василь Голованов та інші медіаблохиОтже, днями “Детектор медіа та Інститут Масової інформації підняли серйозну тему — щодо присутності в ефірі Єдиного національного телемарафону всіх тих, хто тягнув на інтерв’ю Жириновського, Пальчевського, Ківу, Шарія, Портнова, Лукаш і Олену Бондаренко....“Спеціалісти”, які роками подавали патрони ворогу на інформаційному фронті, виявились потрібніші ніж групи професійних редакторів, ведучих і репортерів трьох опозиційних каналів. Ресурсів, які жодного разу не збрехали про війну і Росію. Які попереджали, що дороги — це прекрасно, а якісна тероборона і озброєне військо ще краще.Покривання інформаційних колаборантів і викидання опозиційних каналів - дуже сумнівний сигнал. Розумію, що в умовах війни хочеться якомога більше узурпувати владу в тилу. Хочеться на хвилі перемоги оголосити вибори і з легкістю їх виграти. Не без допомоги тих медіабліх Медведчука, яким все одно кому служити, тільки б на “золоту карту” вчасно капало.Але я скажу одне: ми - не Росія і наші горизонтальні зв’язки — це основа суспільства. І cлава Богу, поки є YouTube — у людей завжди є змога подивились не лише чергове облизування “хорошего русского”, а й чесні репортажі, якісні інтерв’ю від “Еспресо”, “П’ятого”, “Прямого”. Є українські блогери, які на колінах і в підвалах, в темряві і під бомбами можуть видати продукт якісний і патріотичний. Без вливань державних мільйонів.