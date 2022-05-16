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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 16 тра, 2022 14:43
andrijk777 написав: sundaytvgood написав:
я конечно извиняюсь, но разве это нормально, что капиталистические отношения в обществе продолжают работать во время войны? Вообще-то даже в кап Англии во время ВВ2 были все аттрибуты военного коммунизма, такие как обязательная трудовая повинность, хлебные карточки, рационирование, все для фронта, все для победы. А что у нас? Псевдо волонтеры, которые обеспечивают армию, цены в магазинах до небес, разворовывание бюджета на восстановление уже вот началось, торговля как шла, так и идет, кому не выгодно просто закрылся.
Большие предприятия все еще работают в интересах собственника, а не страны и народа. Как так?
Вважаю це нормальним.
А що дасть переведення країни на воєнні рельси?
"обязательная трудовая повинность" - навіщо? трудових ресурсів на сьогодні хватає.
"хлебные карточки" - навіщо? хліба хватає.
"рационирование" - це що за звір?
"все для фронта" - так і є. Для фронту потрібна зброя в першу чергу. Як би ми не напрягались зброю просто так не зробити. На це потрібні роки. Потрібно було будувати заводи до війни, сьогодні вже пізно.
На соц. продукты правительство "утвердило" стабильность цен сразу после начала войны. Хлеб соц. черный - стоил 14-18 грн, стал 28-30 грн.
Это не нормально, если не получать средства от родственников из-за границы.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 15:01
копейка написав: andrijk777 написав: sundaytvgood написав:
я конечно извиняюсь, но разве это нормально, что капиталистические отношения в обществе продолжают работать во время войны? Вообще-то даже в кап Англии во время ВВ2 были все аттрибуты военного коммунизма, такие как обязательная трудовая повинность, хлебные карточки, рационирование, все для фронта, все для победы. А что у нас? Псевдо волонтеры, которые обеспечивают армию, цены в магазинах до небес, разворовывание бюджета на восстановление уже вот началось, торговля как шла, так и идет, кому не выгодно просто закрылся.
Большие предприятия все еще работают в интересах собственника, а не страны и народа. Как так?
Вважаю це нормальним.
А що дасть переведення країни на воєнні рельси?
"обязательная трудовая повинность" - навіщо? трудових ресурсів на сьогодні хватає.
"хлебные карточки" - навіщо? хліба хватає.
"рационирование" - це що за звір?
"все для фронта" - так і є. Для фронту потрібна зброя в першу чергу. Як би ми не напрягались зброю просто так не зробити. На це потрібні роки. Потрібно було будувати заводи до війни, сьогодні вже пізно.
На соц. продукты правительство "утвердило" стабильность цен сразу после начала войны. Хлеб соц. черный - стоил 14-18 грн, стал 28-30 грн.
Это не нормально, если не получать средства от родственников из-за границы.
Что вы плачитесь.
Надо больше зарабатывать.
Вон на недвижимой ветке люди готовы заправляться па 100 грн. литр лишь бы бензин был в наличии.
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