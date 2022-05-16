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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7842784378447845 Додано: Пон 16 тра, 2022 14:43 andrijk777 написав: sundaytvgood написав: я конечно извиняюсь, но разве это нормально, что капиталистические отношения в обществе продолжают работать во время войны? Вообще-то даже в кап Англии во время ВВ2 были все аттрибуты военного коммунизма, такие как обязательная трудовая повинность, хлебные карточки, рационирование, все для фронта, все для победы. А что у нас? Псевдо волонтеры, которые обеспечивают армию, цены в магазинах до небес, разворовывание бюджета на восстановление уже вот началось, торговля как шла, так и идет, кому не выгодно просто закрылся.

Большие предприятия все еще работают в интересах собственника, а не страны и народа. Как так? я конечно извиняюсь, но разве это нормально, что капиталистические отношения в обществе продолжают работать во время войны? Вообще-то даже в кап Англии во время ВВ2 были все аттрибуты военного коммунизма, такие как обязательная трудовая повинность, хлебные карточки, рационирование, все для фронта, все для победы. А что у нас? Псевдо волонтеры, которые обеспечивают армию, цены в магазинах до небес, разворовывание бюджета на восстановление уже вот началось, торговля как шла, так и идет, кому не выгодно просто закрылся.Большие предприятия все еще работают в интересах собственника, а не страны и народа. Как так?

Вважаю це нормальним.

А що дасть переведення країни на воєнні рельси?

"обязательная трудовая повинность" - навіщо? трудових ресурсів на сьогодні хватає.

"хлебные карточки" - навіщо? хліба хватає.

"рационирование" - це що за звір?

"все для фронта" - так і є. Для фронту потрібна зброя в першу чергу. Як би ми не напрягались зброю просто так не зробити. На це потрібні роки. Потрібно було будувати заводи до війни, сьогодні вже пізно. Вважаю це нормальним.А що дасть переведення країни на воєнні рельси?"обязательная трудовая повинность" - навіщо? трудових ресурсів на сьогодні хватає."хлебные карточки" - навіщо? хліба хватає."рационирование" - це що за звір?"все для фронта" - так і є. Для фронту потрібна зброя в першу чергу. Як би ми не напрягались зброю просто так не зробити. На це потрібні роки. Потрібно було будувати заводи до війни, сьогодні вже пізно.

На соц. продукты правительство "утвердило" стабильность цен сразу после начала войны. Хлеб соц. черный - стоил 14-18 грн, стал 28-30 грн.

Это не нормально, если не получать средства от родственников из-за границы. На соц. продукты правительство "утвердило" стабильность цен сразу после начала войны. Хлеб соц. черный - стоил 14-18 грн, стал 28-30 грн.Это не нормально, если не получать средства от родственников из-за границы. копейка

Повідомлень: 184 З нами з: 31.07.19 Подякував: 127 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 тра, 2022 15:01 копейка написав: andrijk777 написав: sundaytvgood написав: я конечно извиняюсь, но разве это нормально, что капиталистические отношения в обществе продолжают работать во время войны? Вообще-то даже в кап Англии во время ВВ2 были все аттрибуты военного коммунизма, такие как обязательная трудовая повинность, хлебные карточки, рационирование, все для фронта, все для победы. А что у нас? Псевдо волонтеры, которые обеспечивают армию, цены в магазинах до небес, разворовывание бюджета на восстановление уже вот началось, торговля как шла, так и идет, кому не выгодно просто закрылся.

Большие предприятия все еще работают в интересах собственника, а не страны и народа. Как так? я конечно извиняюсь, но разве это нормально, что капиталистические отношения в обществе продолжают работать во время войны? Вообще-то даже в кап Англии во время ВВ2 были все аттрибуты военного коммунизма, такие как обязательная трудовая повинность, хлебные карточки, рационирование, все для фронта, все для победы. А что у нас? Псевдо волонтеры, которые обеспечивают армию, цены в магазинах до небес, разворовывание бюджета на восстановление уже вот началось, торговля как шла, так и идет, кому не выгодно просто закрылся.Большие предприятия все еще работают в интересах собственника, а не страны и народа. Как так?

Вважаю це нормальним.

А що дасть переведення країни на воєнні рельси?

"обязательная трудовая повинность" - навіщо? трудових ресурсів на сьогодні хватає.

"хлебные карточки" - навіщо? хліба хватає.

"рационирование" - це що за звір?

"все для фронта" - так і є. Для фронту потрібна зброя в першу чергу. Як би ми не напрягались зброю просто так не зробити. На це потрібні роки. Потрібно було будувати заводи до війни, сьогодні вже пізно. Вважаю це нормальним.А що дасть переведення країни на воєнні рельси?"обязательная трудовая повинность" - навіщо? трудових ресурсів на сьогодні хватає."хлебные карточки" - навіщо? хліба хватає."рационирование" - це що за звір?"все для фронта" - так і є. Для фронту потрібна зброя в першу чергу. Як би ми не напрягались зброю просто так не зробити. На це потрібні роки. Потрібно було будувати заводи до війни, сьогодні вже пізно.

На соц. продукты правительство "утвердило" стабильность цен сразу после начала войны. Хлеб соц. черный - стоил 14-18 грн, стал 28-30 грн.

Это не нормально, если не получать средства от родственников из-за границы. На соц. продукты правительство "утвердило" стабильность цен сразу после начала войны. Хлеб соц. черный - стоил 14-18 грн, стал 28-30 грн.Это не нормально, если не получать средства от родственников из-за границы.



Что вы плачитесь.

Надо больше зарабатывать.

Вон на недвижимой ветке люди готовы заправляться па 100 грн. литр лишь бы бензин был в наличии. Что вы плачитесь.Надо больше зарабатывать.Вон на недвижимой ветке люди готовы заправляться па 100 грн. литр лишь бы бензин был в наличии. Хомякоид Повідомлень: 1853 З нами з: 19.09.14 Подякував: 2100 раз. Подякували: 278 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 тра, 2022 16:52 копейка написав: На соц. продукты правительство "утвердило" стабильность цен сразу после начала войны. Хлеб соц. черный - стоил 14-18 грн, стал 28-30 грн.

Это не нормально, если не получать средства от родственников из-за границы. На соц. продукты правительство "утвердило" стабильность цен сразу после начала войны. Хлеб соц. черный - стоил 14-18 грн, стал 28-30 грн.Это не нормально, если не получать средства от родственников из-за границы.

Ви голодуєте? Вам не вистачає на хліб? Ви голодуєте? Вам не вистачає на хліб? andrijk777

Повідомлень: 3562 З нами з: 11.11.14 Подякував: 179 раз. Подякували: 257 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 тра, 2022 17:39 Хомякоид написав: копейка написав: На соц. продукты правительство "утвердило" стабильность цен сразу после начала войны. Хлеб соц. черный - стоил 14-18 грн, стал 28-30 грн.

Это не нормально, если не получать средства от родственников из-за границы. На соц. продукты правительство "утвердило" стабильность цен сразу после начала войны. Хлеб соц. черный - стоил 14-18 грн, стал 28-30 грн.Это не нормально, если не получать средства от родственников из-за границы.



Что вы плачитесь.

Надо больше зарабатывать.

Вон на недвижимой ветке люди готовы заправляться па 100 грн. литр лишь бы бензин был в наличии. Что вы плачитесь.Надо больше зарабатывать.Вон на недвижимой ветке люди готовы заправляться па 100 грн. литр лишь бы бензин был в наличии.



Плачься - не плачься, а оптимизировать потребление таки придется.

Как больше зарабатывать, если 30% рабочих мест утрачено за время войны Зарплаты не выросли, некоторые даже уменьшились. Бюджетникам начали задерживать выплаты с этого месяца...

Люди может и готовы заправляться по любой цене, только кто ж признается, что пересел на велосипед или самокат, меньше стал ездить, больше ходить пешком... Плачься - не плачься, а оптимизировать потребление таки придется.Как больше зарабатывать, если 30% рабочих мест утрачено за время войныЗарплаты не выросли, некоторые даже уменьшились. Бюджетникам начали задерживать выплаты с этого месяца...Люди может и готовы заправляться по любой цене, только кто ж признается, что пересел на велосипед или самокат, меньше стал ездить, больше ходить пешком... fler

Повідомлень: 2873 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1039 раз. Подякували: 1183 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 тра, 2022 17:39 Хомякоид написав: Что вы плачитесь.

Надо больше зарабатывать.

Вон на недвижимой ветке люди готовы заправляться па 100 грн. литр лишь бы бензин был в наличии. Что вы плачитесь.Надо больше зарабатывать.Вон на недвижимой ветке люди готовы заправляться па 100 грн. литр лишь бы бензин был в наличии.

Спасибо за поддержку.

В этом и есть сила общности, потому придется справляться самостоятельно. Спасибо за поддержку.В этом и есть сила общности, потому придется справляться самостоятельно. Востаннє редагувалось копейка в Пон 16 тра, 2022 17:41, всього редагувалось 1 раз. копейка

Повідомлень: 184 З нами з: 31.07.19 Подякував: 127 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 тра, 2022 17:41 andrijk777 написав: копейка написав: На соц. продукты правительство "утвердило" стабильность цен сразу после начала войны. Хлеб соц. черный - стоил 14-18 грн, стал 28-30 грн.

Это не нормально, если не получать средства от родственников из-за границы. На соц. продукты правительство "утвердило" стабильность цен сразу после начала войны. Хлеб соц. черный - стоил 14-18 грн, стал 28-30 грн.Это не нормально, если не получать средства от родственников из-за границы.

Ви голодуєте? Вам не вистачає на хліб? Ви голодуєте? Вам не вистачає на хліб?



А шо крім хліба нічого не здорожчало? Чи інші потреби хутко зникли? А шо крім хліба нічого не здорожчало? Чи інші потреби хутко зникли? fler

Повідомлень: 2873 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1039 раз. Подякували: 1183 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7842784378447845 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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