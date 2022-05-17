sundaytvgood написав:

я конечно извиняюсь, но разве это нормально, что капиталистические отношения в обществе продолжают работать во время войны? Вообще-то даже в кап Англии во время ВВ2 были все аттрибуты военного коммунизма, такие как обязательная трудовая повинность, хлебные карточки, рационирование, все для фронта, все для победы. А что у нас? Псевдо волонтеры, которые обеспечивают армию, цены в магазинах до небес, разворовывание бюджета на восстановление уже вот началось, торговля как шла, так и идет, кому не выгодно просто закрылся.Большие предприятия все еще работают в интересах собственника, а не страны и народа. Как так?