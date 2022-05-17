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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 16 тра, 2022 14:43
andrijk777 написав: sundaytvgood написав:
я конечно извиняюсь, но разве это нормально, что капиталистические отношения в обществе продолжают работать во время войны? Вообще-то даже в кап Англии во время ВВ2 были все аттрибуты военного коммунизма, такие как обязательная трудовая повинность, хлебные карточки, рационирование, все для фронта, все для победы. А что у нас? Псевдо волонтеры, которые обеспечивают армию, цены в магазинах до небес, разворовывание бюджета на восстановление уже вот началось, торговля как шла, так и идет, кому не выгодно просто закрылся.
Большие предприятия все еще работают в интересах собственника, а не страны и народа. Как так?
Вважаю це нормальним.
А що дасть переведення країни на воєнні рельси?
"обязательная трудовая повинность" - навіщо? трудових ресурсів на сьогодні хватає.
"хлебные карточки" - навіщо? хліба хватає.
"рационирование" - це що за звір?
"все для фронта" - так і є. Для фронту потрібна зброя в першу чергу. Як би ми не напрягались зброю просто так не зробити. На це потрібні роки. Потрібно було будувати заводи до війни, сьогодні вже пізно.
На соц. продукты правительство "утвердило" стабильность цен сразу после начала войны. Хлеб соц. черный - стоил 14-18 грн, стал 28-30 грн.
Это не нормально, если не получать средства от родственников из-за границы.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 15:01
копейка написав: andrijk777 написав: sundaytvgood написав:
я конечно извиняюсь, но разве это нормально, что капиталистические отношения в обществе продолжают работать во время войны? Вообще-то даже в кап Англии во время ВВ2 были все аттрибуты военного коммунизма, такие как обязательная трудовая повинность, хлебные карточки, рационирование, все для фронта, все для победы. А что у нас? Псевдо волонтеры, которые обеспечивают армию, цены в магазинах до небес, разворовывание бюджета на восстановление уже вот началось, торговля как шла, так и идет, кому не выгодно просто закрылся.
Большие предприятия все еще работают в интересах собственника, а не страны и народа. Как так?
Вважаю це нормальним.
А що дасть переведення країни на воєнні рельси?
"обязательная трудовая повинность" - навіщо? трудових ресурсів на сьогодні хватає.
"хлебные карточки" - навіщо? хліба хватає.
"рационирование" - це що за звір?
"все для фронта" - так і є. Для фронту потрібна зброя в першу чергу. Як би ми не напрягались зброю просто так не зробити. На це потрібні роки. Потрібно було будувати заводи до війни, сьогодні вже пізно.
На соц. продукты правительство "утвердило" стабильность цен сразу после начала войны. Хлеб соц. черный - стоил 14-18 грн, стал 28-30 грн.
Это не нормально, если не получать средства от родственников из-за границы.
Что вы плачитесь.
Надо больше зарабатывать.
Вон на недвижимой ветке люди готовы заправляться па 100 грн. литр лишь бы бензин был в наличии.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 16:52
копейка написав:
На соц. продукты правительство "утвердило" стабильность цен сразу после начала войны. Хлеб соц. черный - стоил 14-18 грн, стал 28-30 грн.
Это не нормально, если не получать средства от родственников из-за границы.
Ви голодуєте? Вам не вистачає на хліб?
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Додано: Пон 16 тра, 2022 17:39
Хомякоид написав: копейка написав:
На соц. продукты правительство "утвердило" стабильность цен сразу после начала войны. Хлеб соц. черный - стоил 14-18 грн, стал 28-30 грн.
Это не нормально, если не получать средства от родственников из-за границы.
Что вы плачитесь.
Надо больше зарабатывать.
Вон на недвижимой ветке люди готовы заправляться па 100 грн. литр лишь бы бензин был в наличии.
Плачься - не плачься, а оптимизировать потребление таки придется.
Как больше зарабатывать, если 30% рабочих мест утрачено за время войны
Зарплаты не выросли, некоторые даже уменьшились. Бюджетникам начали задерживать выплаты с этого месяца...
Люди может и готовы заправляться по любой цене, только кто ж признается, что пересел на велосипед или самокат, меньше стал ездить, больше ходить пешком...
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Додано: Пон 16 тра, 2022 17:39
Хомякоид написав:
Что вы плачитесь.
Надо больше зарабатывать.
Вон на недвижимой ветке люди готовы заправляться па 100 грн. литр лишь бы бензин был в наличии.
Спасибо за совет.
Обязательно учту в дальнейшем, полагаться и полагать в муравейнике исключительно на себя.
Востаннє редагувалось копейка
в Пон 16 тра, 2022 23:25, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 17:41
andrijk777 написав: копейка написав:
На соц. продукты правительство "утвердило" стабильность цен сразу после начала войны. Хлеб соц. черный - стоил 14-18 грн, стал 28-30 грн.
Это не нормально, если не получать средства от родственников из-за границы.
Ви голодуєте? Вам не вистачає на хліб?
А шо крім хліба нічого не здорожчало? Чи інші потреби хутко зникли?
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Додано: Пон 16 тра, 2022 21:27
lapay написав:
Зеля хоче повторити схему свого ботоксного кумира: перемога/мир
, канали, олігархи, монобільшість, диктатура.
Якщо Зеля підпише чергову капітуляцію з забиванням на частину території "до кращих часів", то майбутнє в нього буде таке саме як у попередника, на звалищі.
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Додано: Вів 17 тра, 2022 20:10
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Додано: Вів 17 тра, 2022 20:22
Ви ще слухаєте Корчинського ?
Після того , коли він в прямому ефірі заявив , що не платить комунальні послуги , бо все одно все розкрадають - я його принципово перестав слухати . Бо він який би політично не був - але як людина - ... Не хочу просто писати образи ...
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Додано: Вів 17 тра, 2022 20:26
Moneta написав: lapay написав:
Зеля хоче повторити схему свого ботоксного кумира: перемога/мир
, канали, олігархи, монобільшість, диктатура.
Якщо Зеля підпише чергову капітуляцію з забиванням на частину території "до кращих часів", то майбутнє в нього буде таке саме як у попередника, на звалищі.
От мені дуже цікаво - а хто це вкидає постійно отакі думки про капітуляцію і так далі ?
Оті , що дійсно хоча б під обстрілами побували ? Чи так - примазалися ? В сусідній будинок ракетка їм потрапляла ? Не кажучи вже про більше ...
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