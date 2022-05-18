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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 18 тра, 2022 08:27
Moneta написав:
Якщо Зеля підпише чергову капітуляцію з забиванням на частину території "до кращих часів", то майбутнє в нього буде таке саме як у попередника, на звалищі
Кацапи не змогли взяти Київ, хоча вдарили раптово, і в нас там не було фортифікіцій і достатньо війська. От мені цікаво, а з якого пальця висмоктано переконання, що ми зможемо взяти Донецьк, навіть якщо фюрер щезне разом зі своїм військом з Донбасу?
Нового мінська вже не буде, фюрер погодиться тільки на нашу офіційну відмову від окупованих територій, або буде доага війна на виснаження. І хто перший капітулює, ще велике питання...
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lapay
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Додано: Сер 18 тра, 2022 10:57
lapay написав:
От мені цікаво, а з якого пальця висмоктано переконання, що ми зможемо взяти Донецьк, навіть якщо фюрер щезне разом зі своїм військом з Донбасу?
Оточити і все. Через тиждень здадуться, або навіть через день. Не буде кому за той Донецьк вмирати, немає там Азову.
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andrijk777
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Додано: Сер 18 тра, 2022 14:05
andrijk777 написав:
Оточити і все. Через тиждень здадуться, або навіть через день. Не буде кому за той Донецьк вмирати, немає там Азову.
Там є свій аналог, який зараз на Азовсталі, обшукує азовців на виході. Ми ж не такі тупі, як деякі, які вірили, що асвабадітєлєй будуть зустрічати з квітами?
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lapay
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