RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7843784478457846
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 08:27

Re: Політичні дискусії

  Moneta написав:Якщо Зеля підпише чергову капітуляцію з забиванням на частину території "до кращих часів", то майбутнє в нього буде таке саме як у попередника, на звалищі

Кацапи не змогли взяти Київ, хоча вдарили раптово, і в нас там не було фортифікіцій і достатньо війська. От мені цікаво, а з якого пальця висмоктано переконання, що ми зможемо взяти Донецьк, навіть якщо фюрер щезне разом зі своїм військом з Донбасу?
Нового мінська вже не буде, фюрер погодиться тільки на нашу офіційну відмову від окупованих територій, або буде доага війна на виснаження. І хто перший капітулює, ще велике питання...
lapay
 
Повідомлень: 13080
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1201 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 10:57

  lapay написав:От мені цікаво, а з якого пальця висмоктано переконання, що ми зможемо взяти Донецьк, навіть якщо фюрер щезне разом зі своїм військом з Донбасу?

Оточити і все. Через тиждень здадуться, або навіть через день. Не буде кому за той Донецьк вмирати, немає там Азову.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3565
З нами з: 11.11.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 14:05

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:Оточити і все. Через тиждень здадуться, або навіть через день. Не буде кому за той Донецьк вмирати, немає там Азову.

Там є свій аналог, який зараз на Азовсталі, обшукує азовців на виході. Ми ж не такі тупі, як деякі, які вірили, що асвабадітєлєй будуть зустрічати з квітами?
lapay
 
Повідомлень: 13080
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1201 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 17:23

  lapay написав:Ми ж не такі тупі, як деякі, які вірили, що асвабадітєлєй будуть зустрічати з квітами?
1 Ми на своїй землі..
Чи ви вважаєте ОРДЛО - не нашою землею?
2 Навіть в ОРДЛО є наші прихильники ...і їх на порядок більше ніж було прихильників педераційників в Бучі...
3 Зверніть увагу
Як тільки рф завязла в війні з нами...так відразу зменшилась кількість терактів по світу....
Як думаєте
Якщо чепушилін з компанією зрозуміють що гроші за вияв поваги до рф - рф платити не зможе...що він зробить в першу чергу..?
Підказую-Неля Штепа....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25706
З нами з: 15.01.09
Подякував: 252 раз.
Подякували: 2901 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7843784478457846
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.