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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 18 тра, 2022 08:27
Moneta написав:
Якщо Зеля підпише чергову капітуляцію з забиванням на частину території "до кращих часів", то майбутнє в нього буде таке саме як у попередника, на звалищі
Кацапи не змогли взяти Київ, хоча вдарили раптово, і в нас там не було фортифікіцій і достатньо війська. От мені цікаво, а з якого пальця висмоктано переконання, що ми зможемо взяти Донецьк, навіть якщо фюрер щезне разом зі своїм військом з Донбасу?
Нового мінська вже не буде, фюрер погодиться тільки на нашу офіційну відмову від окупованих територій, або буде доага війна на виснаження. І хто перший капітулює, ще велике питання...
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lapay
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Додано: Сер 18 тра, 2022 10:57
lapay написав:
От мені цікаво, а з якого пальця висмоктано переконання, що ми зможемо взяти Донецьк, навіть якщо фюрер щезне разом зі своїм військом з Донбасу?
Оточити і все. Через тиждень здадуться, або навіть через день. Не буде кому за той Донецьк вмирати, немає там Азову.
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andrijk777
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Додано: Сер 18 тра, 2022 14:05
andrijk777 написав:
Оточити і все. Через тиждень здадуться, або навіть через день. Не буде кому за той Донецьк вмирати, немає там Азову.
Там є свій аналог, який зараз на Азовсталі, обшукує азовців на виході. Ми ж не такі тупі, як деякі, які вірили, що асвабадітєлєй будуть зустрічати з квітами?
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lapay
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Додано: Сер 18 тра, 2022 17:23
lapay написав:
Ми ж не такі тупі, як деякі, які вірили, що асвабадітєлєй будуть зустрічати з квітами?
1 Ми на своїй землі..
Чи ви вважаєте ОРДЛО - не нашою землею?
2 Навіть в ОРДЛО є наші прихильники ...і їх на порядок більше ніж було прихильників педераційників в Бучі...
3 Зверніть увагу
Як тільки рф завязла в війні з нами...так відразу зменшилась кількість терактів по світу....
Як думаєте
Якщо чепушилін з компанією зрозуміють що гроші за вияв поваги до рф - рф платити не зможе...що він зробить в першу чергу..?
Підказую-Неля Штепа....
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budivelnik
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Додано: Сер 18 тра, 2022 18:23
budivelnik
Там вже відбулась селекція не на нашу користь, на Донбасі найбільше звірствують до наших військових не русня чи кадирівці, а саме воїни лугандона. Так що квітів в Донецьку точно можна не очікувати, а зробити там другий Маріуполь чи Мосул, нам ніхто не дасть, а без цього взяти мільйонник неможливо.
Розбиту чашку вже не склеїти, поки вони самі не попросяться, а це, якщо і буде, то не скоро.
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lapay
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Додано: Сер 18 тра, 2022 20:23
lapay написав:budivelnik
Там вже відбулась селекція не на нашу користь, на Донбасі найбільше звірствують до наших військових не русня чи кадирівці, а саме воїни лугандона. Так що квітів в Донецьку точно можна не очікувати, а зробити там другий Маріуполь чи Мосул, нам ніхто не дасть, а без цього взяти мільйонник неможливо.
Розбиту чашку вже не склеїти, поки вони самі не попросяться, а це, якщо і буде, то не скоро.
Як тільки москалики отримали звіздюлей під Києвом..так відразу педераційники повалили через кримський міст...
І якраз ті самі ярі..сімї фсбешників і так далі..
Те саме буде й в Донецьку
Як тільки почнемо виходити на кордон з педерацією - то чим зліший ордловець-тим швидше від буде бігти в педерацію..а все тому , що яким би він там не був..але сидіти не хоче.
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Додано: Сер 18 тра, 2022 21:05
budivelnik написав:
Як тільки почнемо виходити на кордон з педерацією - то чим зліший ордловець-тим швидше від буде бігти в педерацію..а все тому , що яким би він там не був..але сидіти не хоче.
Скоро перевіремо, особисто я не вірю в наш стрімкий наступ, вони окопуються і поки там не почнуться бунти через значні втрати, вони не побіжуть. В принципі, майже все залежить від кількості і якості західної зброї.
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