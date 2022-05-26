Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Moneta написав:Якщо Зеля підпише чергову капітуляцію з забиванням на частину території "до кращих часів", то майбутнє в нього буде таке саме як у попередника, на звалищі
Кацапи не змогли взяти Київ, хоча вдарили раптово, і в нас там не було фортифікіцій і достатньо війська. От мені цікаво, а з якого пальця висмоктано переконання, що ми зможемо взяти Донецьк, навіть якщо фюрер щезне разом зі своїм військом з Донбасу? Нового мінська вже не буде, фюрер погодиться тільки на нашу офіційну відмову від окупованих територій, або буде доага війна на виснаження. І хто перший капітулює, ще велике питання...
lapay написав:Ми ж не такі тупі, як деякі, які вірили, що асвабадітєлєй будуть зустрічати з квітами?
1 Ми на своїй землі.. Чи ви вважаєте ОРДЛО - не нашою землею? 2 Навіть в ОРДЛО є наші прихильники ...і їх на порядок більше ніж було прихильників педераційників в Бучі... 3 Зверніть увагу Як тільки рф завязла в війні з нами...так відразу зменшилась кількість терактів по світу.... Як думаєте Якщо чепушилін з компанією зрозуміють що гроші за вияв поваги до рф - рф платити не зможе...що він зробить в першу чергу..? Підказую-Неля Штепа....
budivelnik Там вже відбулась селекція не на нашу користь, на Донбасі найбільше звірствують до наших військових не русня чи кадирівці, а саме воїни лугандона. Так що квітів в Донецьку точно можна не очікувати, а зробити там другий Маріуполь чи Мосул, нам ніхто не дасть, а без цього взяти мільйонник неможливо. Розбиту чашку вже не склеїти, поки вони самі не попросяться, а це, якщо і буде, то не скоро.
lapay написав:budivelnik Там вже відбулась селекція не на нашу користь, на Донбасі найбільше звірствують до наших військових не русня чи кадирівці, а саме воїни лугандона. Так що квітів в Донецьку точно можна не очікувати, а зробити там другий Маріуполь чи Мосул, нам ніхто не дасть, а без цього взяти мільйонник неможливо. Розбиту чашку вже не склеїти, поки вони самі не попросяться, а це, якщо і буде, то не скоро.
Як тільки москалики отримали звіздюлей під Києвом..так відразу педераційники повалили через кримський міст... І якраз ті самі ярі..сімї фсбешників і так далі.. Те саме буде й в Донецьку Як тільки почнемо виходити на кордон з педерацією - то чим зліший ордловець-тим швидше від буде бігти в педерацію..а все тому , що яким би він там не був..але сидіти не хоче.
budivelnik написав:Як тільки почнемо виходити на кордон з педерацією - то чим зліший ордловець-тим швидше від буде бігти в педерацію..а все тому , що яким би він там не був..але сидіти не хоче.
Скоро перевіремо, особисто я не вірю в наш стрімкий наступ, вони окопуються і поки там не почнуться бунти через значні втрати, вони не побіжуть. В принципі, майже все залежить від кількості і якості західної зброї.
"Це планувалося після захоплення Києва": Данілов розповів як Тупицький та судді мали легітимізувати Януковича
https://patrioty.org.ua/politic/tse-pla ... 22770.html ОПЗЖ официально работало в тандеме Создавая в зоне контроля полное беззаконие - поле ненависти и беспредела к центральному режиму, который они представляли на местах. "Медведчук" и есть "звено" связующее 5 тую колону в Киеве. Что до сих пор "судебная власть", с помощью Порошенко С 17го года умудряется жестко контролировать и сохранять неприкосновенность беспредела.
Новая "власть" в лице Верховного Суда Украины, сегодня(НА 26.05.2022года) - занимается тем же.(крышеванием преступлений против человечества от имени Государства Украина - "Геноцид")