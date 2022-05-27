Экс глава КС Тупицкий объявлен в розыск - прокуратура.
Правда уже много времени его успешно вывезли и "хорошо кормят" - так, что можно закончить свою старость где нибудь на скромной хижине своего острова на Мальдивах.
(вероятно с Фирташем?)Тупицкий выехал и находиться в Австрии
А в это самое время,...(открою секрет суд, а тем более этот по определению - не примет ни какого Решения по сути!).
И тысячи "обдарованных" в судейских мантиях, воспрянув, с новым рвением продолжают с новыми хозяевами потрошить украинцев... - печалька.
"Законы", в Украине пишуться словно под диктовку из РФ - они есть и хорошие, но только для тех, кто занимается их администрированием.
- Это удобно для "разделяй и властвуй" - и сочного "калядования".