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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7844784578467847
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 20:57

А теперь, организованная преступность готовит козлопасам новый сериал "Папиков":
https://ua.interfax.com.ua/news/general/835305-amp.html
Экс глава КС Тупицкий объявлен в розыск - прокуратура.

Правда уже много времени его успешно вывезли и "хорошо кормят" - так, что можно закончить свою старость где нибудь на скромной хижине своего острова на Мальдивах.
https://nv.ua/ukraine/politics/aleksand ... 45708.html
Тупицкий выехал и находиться в Австрии
(вероятно с Фирташем?)
А в это самое время,...(открою секрет суд, а тем более этот по определению - не примет ни какого Решения по сути!).
И тысячи "обдарованных" в судейских мантиях, воспрянув, с новым рвением продолжают с новыми хозяевами потрошить украинцев... - печалька. :cry:
"Законы", в Украине пишуться словно под диктовку из РФ - они есть и хорошие, но только для тех, кто занимается их администрированием.
- Это удобно для "разделяй и властвуй" - и сочного "калядования".
Kudrjavuy
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  #<1 ... 7844784578467847
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