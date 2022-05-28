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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7844784578467847
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 20:57

А теперь, организованная преступность готовит козлопасам новый сериал "Папиков":
https://ua.interfax.com.ua/news/general/835305-amp.html
Экс глава КС Тупицкий объявлен в розыск - прокуратура.

Правда уже много времени его успешно вывезли и "хорошо кормят" - так, что можно закончить свою старость где нибудь на скромной хижине своего острова на Мальдивах.
https://nv.ua/ukraine/politics/aleksand ... 45708.html
Тупицкий выехал и находиться в Австрии
(вероятно с Фирташем?)
А в это самое время,...(открою секрет суд, а тем более этот по определению - не примет ни какого Решения по сути!).
И тысячи "обдарованных" в судейских мантиях, воспрянув, с новым рвением продолжают с новыми хозяевами потрошить украинцев... - печалька. :cry:
"Законы", в Украине пишуться словно под диктовку из РФ - они есть и хорошие, но только для тех, кто занимается их администрированием.
- Это удобно для "разделяй и властвуй" - и сочного "калядования".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 02:32

И пошли рубать капусту.
Аборигены в А..УЕ!
Дуже сподіваємось, що Верховний суд (без України) остаточно не спотворить права людини в Україні
https://bastion.tv/suddi-verhovnogo-sud ... sti_n47461
РОСТИСЛАВ КРАВЕЦЬ
Отримав сьогодні ухвалу від Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду і був, м'яко кажучи, шокований неприкритим знущанням.

Виявляється для деяких суддів Верховного суду з зарплатами від 200 000 грн на місяць, запровадження воєнного стану та воєнні дії не є підставою для поновлення строків.

Складається враження, що єдиною підставою так себе поводити є звичайна лінь та небажання працювати.

Судді фактично вимагають довідки щодо часу перебування у бомбосховищах, строків повітряної тривоги, відсутності руху громадського транспорту, неможливості складання у бомбосховищах процесуальних документів, відсутності роботи Укрпошти та іншого, щоб впевнитись у поважності причин.

У зв'язку з цим вирішили дізнатись де саме перебували судді весь цей час, що їм не відомі загальновідомі обставини. Саме клопотання я теж розміщу. Треба не допустити формування такого цинічного підходу до поновлення строків Верховним судом (без України).

Подождите, масть только повалила.
Население доводят к пониманию, что единственный способ достижения Правосудия в этой стране - у него в руках.
Kudrjavuy
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  #<1 ... 7844784578467847
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