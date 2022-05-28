Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
(вероятно с Фирташем?) А в это самое время,...(открою секрет суд, а тем более этот по определению - не примет ни какого Решения по сути!). И тысячи "обдарованных" в судейских мантиях, воспрянув, с новым рвением продолжают с новыми хозяевами потрошить украинцев... - печалька. "Законы", в Украине пишуться словно под диктовку из РФ - они есть и хорошие, но только для тех, кто занимается их администрированием. - Это удобно для "разделяй и властвуй" - и сочного "калядования".
Дуже сподіваємось, що Верховний суд (без України) остаточно не спотворить права людини в Україні https://bastion.tv/suddi-verhovnogo-sud ... sti_n47461 РОСТИСЛАВ КРАВЕЦЬ Отримав сьогодні ухвалу від Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду і був, м'яко кажучи, шокований неприкритим знущанням.
Виявляється для деяких суддів Верховного суду з зарплатами від 200 000 грн на місяць, запровадження воєнного стану та воєнні дії не є підставою для поновлення строків.
Складається враження, що єдиною підставою так себе поводити є звичайна лінь та небажання працювати.
Судді фактично вимагають довідки щодо часу перебування у бомбосховищах, строків повітряної тривоги, відсутності руху громадського транспорту, неможливості складання у бомбосховищах процесуальних документів, відсутності роботи Укрпошти та іншого, щоб впевнитись у поважності причин.
У зв'язку з цим вирішили дізнатись де саме перебували судді весь цей час, що їм не відомі загальновідомі обставини. Саме клопотання я теж розміщу. Треба не допустити формування такого цинічного підходу до поновлення строків Верховним судом (без України).
Подождите, масть только повалила. Население доводят к пониманию, что единственный способ достижения Правосудия в этой стране - у него в руках.