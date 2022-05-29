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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7844784578467847
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 20:57

А теперь, организованная преступность готовит козлопасам новый сериал "Папиков":
https://ua.interfax.com.ua/news/general/835305-amp.html
Экс глава КС Тупицкий объявлен в розыск - прокуратура.

Правда уже много времени его успешно вывезли и "хорошо кормят" - так, что можно закончить свою старость где нибудь на скромной хижине своего острова на Мальдивах.
https://nv.ua/ukraine/politics/aleksand ... 45708.html
Тупицкий выехал и находиться в Австрии
(вероятно с Фирташем?)
А в это самое время,...(открою секрет суд, а тем более этот по определению - не примет ни какого Решения по сути!).
И тысячи "обдарованных" в судейских мантиях, воспрянув, с новым рвением продолжают с новыми хозяевами потрошить украинцев... - печалька. :cry:
"Законы", в Украине пишуться словно под диктовку из РФ - они есть и хорошие, но только для тех, кто занимается их администрированием.
- Это удобно для "разделяй и властвуй" - и сочного "калядования".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 08:02

Re: Політичні дискусії

  Kudrjavuy написав:И тысячи "обдарованных" в судейских мантиях, воспрянув, с новым рвением продолжают с новыми хозяевами потрошить украинцев... - печалька.

Кстати в КС пополнение, https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/19/7347191/
Професорка Львівського національного університету імені Івана Франка Оксана Грищук склала присягу судді Конституційного Суду.

Її батько Віктор Климович – член Вищої ради правосуддя.

Ну конечно же не по блату :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 13:17

  BIGor написав:
  Kudrjavuy написав:И тысячи "обдарованных" в судейских мантиях, воспрянув, с новым рвением продолжают с новыми хозяевами потрошить украинцев... - печалька.

Кстати в КС пополнение, https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/19/7347191/
Професорка Львівського національного університету імені Івана Франка Оксана Грищук склала присягу судді Конституційного Суду.

Її батько Віктор Климович – член Вищої ради правосуддя.

Ну конечно же не по блату :mrgreen:

https://citaty.info/man/nestor-mahno
Годы проходят, а классика остаётся вечной!
Власть рождает паразитов — да здравствует анархия!(в нашем случае это "демократия")

Нет партий, … а есть кучки шарлатанов, которые во имя личных выгод и острых ощущений… уничтожают трудовой народ.

Бей красных, пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют!

…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…

Об одном лишь приходится пожалеть мне, выпуская этот очерк в свет: это — что он выходит не в Украине и не на украинском языке. Культурно украинский народ шаг за шагом идет к полному определению своего индивидуального своеобразия и это важно. Но в том, что я не могу издать своих записок на языке своего народа, вина не моя, а тех условий, в которых нахожусь.


Речь в том, что Судова Влада - была полностью паразитирована "Мерветчуками", что поставили себе на службу как внешний Враг, так и внутренний.
А объявили войну - по причине их публичного обличения Медведчуком, в прямой работе на Агрессора.
И нежелания сдавать "кормушку" вскормленную ещё КГБ СССР.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 10:27

Порошенка вдруге не пропустили через кордон для участі у ПА НАТО
Петру Порошенку вдруге перешкодили відбути в закордонне відрядження в рамках делегації в Парламентській асамблеї НАТО у Вільнюсі. Про це повідомили народні депутати з фракції «Європейська Солідарність».

«Ми стали свідками ганебного порушення закону. Коли лідера опозиційної політичної сили «Європейська Солідарність» абсолютно незаконно не випустили за межі України. Їхав він на підставі офіційного Розпорядження Голови Верховної Ради Стефанчука для участі в Парламентській асамблеї НАТО. Для міжнародних зустрічей. Для домовленостей про постачання зброї Україні. Його очікували ці офіційні зустрічі», – нагадав Микола Княжицький.

Він зазначив, що жодних запобіжних заходів, які б обмежували право Петра Порошенка виїжджати за межі України, не існує.

«Народний депутат України має право безперешкодно відповідно до Конституції і Закону «Про статус народного депутата» перетинати державний кордон України. Народний депутат України не є військовозобов’язаним. Петро Порошенко рухався у службове відрядження на підставі Розпорядження Голови Верховної Ради разом з іншими членами делегації. Всіх їх випустили, окрім Петра Порошенка», – зазначає Княжицький.

Софія Федина зауважила, що прикордонники навіть не намагались вивчити ситуацію, а просто констатували факт «не можемо вас пустити, бо у вас немає підстав для виїзду за кордон»: «Виявляється, Розпорядження Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука не є для прикордонників достатньою підставою. Руслан Стефанчук, який був готовий все в телефонному відео режимі пояснити для прикордонників, був нецікавий».

За словами Федини, прикордонники таким чином завадили новим домовленостям про постачання зброї.

«Прикордонники, нахабно порушивши закон, керуючись можливо телефонним правом, просто його не випустили. Ми є свідками того, що коли наші воїни воюють з путінською Росією там, хтось хоче тут будувати путінську диктаторську Україну. Для того, щоб потім цю Україну здати. Ми цього не дозволимо», – наголосив Микола Княжицький.

Шуфричам та іншим бойкам з опзж (на яких мертвечук чомусь ніяких показів не дає) перетинати кордон можна безперешкодно, а от Порошенку, навіть з письмовим дозволом голови ВР - ні.

Так хто починає розпалювати внутрішнє протистояння?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 15:24

  BIGor написав:
  Kudrjavuy написав:И тысячи "обдарованных" в судейских мантиях, воспрянув, с новым рвением продолжают с новыми хозяевами потрошить украинцев... - печалька.

Кстати в КС пополнение, https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/19/7347191/
Професорка Львівського національного університету імені Івана Франка Оксана Грищук склала присягу судді Конституційного Суду.

Її батько Віктор Климович – член Вищої ради правосуддя.

Ну конечно же не по блату :mrgreen:

У львовян не бывает не по блату. Там все четко, случайные ни в какие рыбные места не смогут затесаться.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 18:47

Вот, кто запустил маховик беспредела в Украине с новыми оборотами буквально один вопрос-ответ смотреть с 10.12 - 2 минуты:

При чём это всё официально, а Вы.... "заработки-заработки" https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2 ... 9/7349049/
Kudrjavuy
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