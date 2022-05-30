Петру Порошенку вдруге перешкодили відбути в закордонне відрядження в рамках делегації в Парламентській асамблеї НАТО у Вільнюсі. Про це повідомили народні депутати з фракції «Європейська Солідарність».



«Ми стали свідками ганебного порушення закону. Коли лідера опозиційної політичної сили «Європейська Солідарність» абсолютно незаконно не випустили за межі України. Їхав він на підставі офіційного Розпорядження Голови Верховної Ради Стефанчука для участі в Парламентській асамблеї НАТО. Для міжнародних зустрічей. Для домовленостей про постачання зброї Україні. Його очікували ці офіційні зустрічі», – нагадав Микола Княжицький.



Він зазначив, що жодних запобіжних заходів, які б обмежували право Петра Порошенка виїжджати за межі України, не існує.



«Народний депутат України має право безперешкодно відповідно до Конституції і Закону «Про статус народного депутата» перетинати державний кордон України. Народний депутат України не є військовозобов’язаним. Петро Порошенко рухався у службове відрядження на підставі Розпорядження Голови Верховної Ради разом з іншими членами делегації. Всіх їх випустили, окрім Петра Порошенка», – зазначає Княжицький.



Софія Федина зауважила, що прикордонники навіть не намагались вивчити ситуацію, а просто констатували факт «не можемо вас пустити, бо у вас немає підстав для виїзду за кордон»: «Виявляється, Розпорядження Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука не є для прикордонників достатньою підставою. Руслан Стефанчук, який був готовий все в телефонному відео режимі пояснити для прикордонників, був нецікавий».



За словами Федини, прикордонники таким чином завадили новим домовленостям про постачання зброї.



«Прикордонники, нахабно порушивши закон, керуючись можливо телефонним правом, просто його не випустили. Ми є свідками того, що коли наші воїни воюють з путінською Росією там, хтось хоче тут будувати путінську диктаторську Україну. Для того, щоб потім цю Україну здати. Ми цього не дозволимо», – наголосив Микола Княжицький.