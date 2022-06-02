Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
(вероятно с Фирташем?) А в это самое время,...(открою секрет суд, а тем более этот по определению - не примет ни какого Решения по сути!). И тысячи "обдарованных" в судейских мантиях, воспрянув, с новым рвением продолжают с новыми хозяевами потрошить украинцев... - печалька. "Законы", в Украине пишуться словно под диктовку из РФ - они есть и хорошие, но только для тех, кто занимается их администрированием. - Это удобно для "разделяй и властвуй" - и сочного "калядования".
Власть рождает паразитов — да здравствует анархия!(в нашем случае это "демократия")
Нет партий, … а есть кучки шарлатанов, которые во имя личных выгод и острых ощущений… уничтожают трудовой народ.
Бей красных, пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют!
…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…
Об одном лишь приходится пожалеть мне, выпуская этот очерк в свет: это — что он выходит не в Украине и не на украинском языке. Культурно украинский народ шаг за шагом идет к полному определению своего индивидуального своеобразия и это важно. Но в том, что я не могу издать своих записок на языке своего народа, вина не моя, а тех условий, в которых нахожусь.
Речь в том, что Судова Влада - была полностью паразитирована "Мерветчуками", что поставили себе на службу как внешний Враг, так и внутренний. А объявили войну - по причине их публичного обличения Медведчуком, в прямой работе на Агрессора. И нежелания сдавать "кормушку" вскормленную ещё КГБ СССР.
Петру Порошенку вдруге перешкодили відбути в закордонне відрядження в рамках делегації в Парламентській асамблеї НАТО у Вільнюсі. Про це повідомили народні депутати з фракції «Європейська Солідарність».
«Ми стали свідками ганебного порушення закону. Коли лідера опозиційної політичної сили «Європейська Солідарність» абсолютно незаконно не випустили за межі України. Їхав він на підставі офіційного Розпорядження Голови Верховної Ради Стефанчука для участі в Парламентській асамблеї НАТО. Для міжнародних зустрічей. Для домовленостей про постачання зброї Україні. Його очікували ці офіційні зустрічі», – нагадав Микола Княжицький.
Він зазначив, що жодних запобіжних заходів, які б обмежували право Петра Порошенка виїжджати за межі України, не існує.
«Народний депутат України має право безперешкодно відповідно до Конституції і Закону «Про статус народного депутата» перетинати державний кордон України. Народний депутат України не є військовозобов’язаним. Петро Порошенко рухався у службове відрядження на підставі Розпорядження Голови Верховної Ради разом з іншими членами делегації. Всіх їх випустили, окрім Петра Порошенка», – зазначає Княжицький.
Софія Федина зауважила, що прикордонники навіть не намагались вивчити ситуацію, а просто констатували факт «не можемо вас пустити, бо у вас немає підстав для виїзду за кордон»: «Виявляється, Розпорядження Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука не є для прикордонників достатньою підставою. Руслан Стефанчук, який був готовий все в телефонному відео режимі пояснити для прикордонників, був нецікавий».
За словами Федини, прикордонники таким чином завадили новим домовленостям про постачання зброї.
«Прикордонники, нахабно порушивши закон, керуючись можливо телефонним правом, просто його не випустили. Ми є свідками того, що коли наші воїни воюють з путінською Росією там, хтось хоче тут будувати путінську диктаторську Україну. Для того, щоб потім цю Україну здати. Ми цього не дозволимо», – наголосив Микола Княжицький.
Шуфричам та іншим бойкам з опзж (на яких мертвечук чомусь ніяких показів не дає) перетинати кордон можна безперешкодно, а от Порошенку, навіть з письмовим дозволом голови ВР - ні.
Так хто починає розпалювати внутрішнє протистояння?
.................................................................. Монастырский добавил, что на захваченных территориях Украины действуют сотни коллаборантов. Его лично поразило количество представителей от политических партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Коммунистическая партия Украины", откровенно пошедших на сотрудничество с российскими оккупантами. По его словам, многие из них до 24 февраля занимали выборные должности в органах местной власти.
Министр уверен, что украинское правосудие догонит их, в частности, в ходе деоккупации. Даже если они сбегут с российскими войсками во время освобождения этих территорий Вооруженными силами Украины, такие коллаборанты не смогут спокойно жить и путешествовать.
Особенно умиляет финал.(Дело "Вагнеровцев" не забыто.) А если добавим https://t.me/uniannet/58361 И официальное заявление пана Арестовича о 100% коррумпированности наших силовых ведомств...
То вопрос в обратку: А хто сейчас мешает сокращать поголовье внутреннего Врага?