Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
(вероятно с Фирташем?) А в это самое время,...(открою секрет суд, а тем более этот по определению - не примет ни какого Решения по сути!). И тысячи "обдарованных" в судейских мантиях, воспрянув, с новым рвением продолжают с новыми хозяевами потрошить украинцев... - печалька. "Законы", в Украине пишуться словно под диктовку из РФ - они есть и хорошие, но только для тех, кто занимается их администрированием. - Это удобно для "разделяй и властвуй" - и сочного "калядования".
Власть рождает паразитов — да здравствует анархия!(в нашем случае это "демократия")
Нет партий, … а есть кучки шарлатанов, которые во имя личных выгод и острых ощущений… уничтожают трудовой народ.
Бей красных, пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют!
…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…
Об одном лишь приходится пожалеть мне, выпуская этот очерк в свет: это — что он выходит не в Украине и не на украинском языке. Культурно украинский народ шаг за шагом идет к полному определению своего индивидуального своеобразия и это важно. Но в том, что я не могу издать своих записок на языке своего народа, вина не моя, а тех условий, в которых нахожусь.
Речь в том, что Судова Влада - была полностью паразитирована "Мерветчуками", что поставили себе на службу как внешний Враг, так и внутренний. А объявили войну - по причине их публичного обличения Медведчуком, в прямой работе на Агрессора. И нежелания сдавать "кормушку" вскормленную ещё КГБ СССР.
Петру Порошенку вдруге перешкодили відбути в закордонне відрядження в рамках делегації в Парламентській асамблеї НАТО у Вільнюсі. Про це повідомили народні депутати з фракції «Європейська Солідарність».
«Ми стали свідками ганебного порушення закону. Коли лідера опозиційної політичної сили «Європейська Солідарність» абсолютно незаконно не випустили за межі України. Їхав він на підставі офіційного Розпорядження Голови Верховної Ради Стефанчука для участі в Парламентській асамблеї НАТО. Для міжнародних зустрічей. Для домовленостей про постачання зброї Україні. Його очікували ці офіційні зустрічі», – нагадав Микола Княжицький.
Він зазначив, що жодних запобіжних заходів, які б обмежували право Петра Порошенка виїжджати за межі України, не існує.
«Народний депутат України має право безперешкодно відповідно до Конституції і Закону «Про статус народного депутата» перетинати державний кордон України. Народний депутат України не є військовозобов’язаним. Петро Порошенко рухався у службове відрядження на підставі Розпорядження Голови Верховної Ради разом з іншими членами делегації. Всіх їх випустили, окрім Петра Порошенка», – зазначає Княжицький.
Софія Федина зауважила, що прикордонники навіть не намагались вивчити ситуацію, а просто констатували факт «не можемо вас пустити, бо у вас немає підстав для виїзду за кордон»: «Виявляється, Розпорядження Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука не є для прикордонників достатньою підставою. Руслан Стефанчук, який був готовий все в телефонному відео режимі пояснити для прикордонників, був нецікавий».
За словами Федини, прикордонники таким чином завадили новим домовленостям про постачання зброї.
«Прикордонники, нахабно порушивши закон, керуючись можливо телефонним правом, просто його не випустили. Ми є свідками того, що коли наші воїни воюють з путінською Росією там, хтось хоче тут будувати путінську диктаторську Україну. Для того, щоб потім цю Україну здати. Ми цього не дозволимо», – наголосив Микола Княжицький.
Шуфричам та іншим бойкам з опзж (на яких мертвечук чомусь ніяких показів не дає) перетинати кордон можна безперешкодно, а от Порошенку, навіть з письмовим дозволом голови ВР - ні.
Так хто починає розпалювати внутрішнє протистояння?
.................................................................. Монастырский добавил, что на захваченных территориях Украины действуют сотни коллаборантов. Его лично поразило количество представителей от политических партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Коммунистическая партия Украины", откровенно пошедших на сотрудничество с российскими оккупантами. По его словам, многие из них до 24 февраля занимали выборные должности в органах местной власти.
Министр уверен, что украинское правосудие догонит их, в частности, в ходе деоккупации. Даже если они сбегут с российскими войсками во время освобождения этих территорий Вооруженными силами Украины, такие коллаборанты не смогут спокойно жить и путешествовать.
Особенно умиляет финал.(Дело "Вагнеровцев" не забыто.) А если добавим https://t.me/uniannet/58361 И официальное заявление пана Арестовича о 100% коррумпированности наших силовых ведомств...
То вопрос в обратку: А хто сейчас мешает сокращать поголовье внутреннего Врага?
Мэр Днепра Филатов официально обратился в правоохранительные органы по поводу действия в городе организованной преступной группировки во главе с Петровским и Арутюняном Новости https://censor.net/ru/news/3345820/mer_ ... izovannoyi Городской глава города Днепр Борис Филатов официально обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Службу безопасности Украины, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, а также Национальное антикоррупционное бюро по поводу действия в городе организованной преступной группировки во главе с Александром Петровским и Эмилем Арутюняном.
Филатов отметил: Официально. Мое открытое обращение в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Службу безопасности Украины, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, а также Национальное антикоррупционное бюро
Это далеко не первая публичная констатация того, что в Днепре действует организованная преступная группировка, возглавляемая Александром Петровским и Эмилем Арутюняном. Годами она приобретала политическое влияние и кормилось из земельных схем и имущественных сделок, проталкивая "своих" людей везде - от государственных служб и ведомств до правоохранительных органов.
Их бизнес-интересы развернуты не только на оккупированных территориях нашего государства, но и тесно связаны со страной-агрессором РФ.
С началом полномасштабного вторжения риторика подконтрольного Петровскому-Арутюняну медийного пула стала откровенно пророссийской. Их блоггеры сомнительного толка вместе с телеканалом D1 (где, среди прочего, работает ряд экс-чиновников времен Януковича) системно тиражируют лживые обвинения в адрес не только мэрии Днепра и Офиса Президента, но и украинских военных и добровольцев.
Они снимают фальшивые фильмы (якобы по авторству зарубежных расследователей), где не просто извращают события 2014 года, но и продвигают нарративы о неизбежном захватероссией Днепра и всей Украины.
Впрочем, их команда "иностранных журналистов" — не более, чем сборище футбольных комментаторов, пророссийского хлама и просто мошенников, которые, по странному стечению обстоятельств, являются тезками реальных расследователей и писателей.
И пока "говорящие головы" рассказывают, что "Филатов оскорбляет международных политиков" или "планирует покинуть город в случае наступления россиян", бенефициары их канала скрылись как плюгивые крысы, и сейчас сидят за границей.
Не очень понятно, как люди, младше 60 лет, выехали за пределы страны уже после введения военного положения.
Так же загадкой остается то, как удалось пересечь границу членам группировки, которые охраняют их мошеннические "колл-центры" для выманивания из людей денег.
Более того, почему эти люди провоцируют международные скандалы? Позорят наш город и нашу страну, избивая до бессознательного состояния людей среди спокойных европейских городов.
Да так, что теперь австрийские политики настаивают на их депортации.
Так что, уважаемые коллеги, очень уважаемые Алексей Мячеславович, Иван Геннадиевич, Гизо Тристанович и Ольга Владимировна, я обращаюсь к вам еще раз. Публично. И прошу:
1. Проверить обстоятельства и основания выезда за границу граждан Александра Петровского и Эмиля Арутюняна во время военного положения.
2. Проверить обстоятельства и основания выезда за границу молодых людей, которые были сняты во время драки в Вене на двух внедорожниках с номерами Днепропетровской области.
3. Проверить деятельность телеканала D1 – ЧП "ТРК "РЕГИОН" – относительно распространения пророссийской и манипулятивной информации и осуществить действия по запрету пользования радиочастотным ресурсом Украины и прекращению предоставления услуг по ретрансляции / распространения телепрограмм / предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей.
Все официальные документы с детальным приведением фактов уже отправлены в ваши ведомства.
И после того, как вы получите их, я тоже публично оставляю за собой право быть в курсе хода этого дела.
Пожалуйста, сделайте все должное. После стольких лет моих обращений следует наконец прекратить делать вид, что этих людей не существует. Сейчас самое время". Источник: https://censor.net/ru/n3345820