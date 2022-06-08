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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7845784678477848
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 14:45

По его словам, точка зрения о тотальной коррупции в Украине необоснована. Доказательством тому является работа политиков и чиновников, оставшихся в стране после вторжения России.

"Может нам пора признать, что история о коррумпированности Украины была преувеличена. Если мы такие коррумпированные, как нам годами вбивали это в голову - почему мы до сих пор живы? Почему украинское государство не рассыпалось, если оно настолько прямо пронизано коррупцией и его ничего, кроме коррупции, не интересует? Почему все государственные институции продолжают функционировать и вносить свой вклад в противодействие агрессору? Пришло время честно спросить, насколько обоснован этот нарратив о тотальной коррумпированности Украины?", - отметил глава МИД. Источник: https://censor.net/ru/n3346696

- Ой-ли???
Эту чуму на нашу землю принесла Орда ещё в 13м веке.
И до сих их пор - очиститься от неё невозможно.
Это не одноразовое мероприятие - это постоянная и монотонная работа.
Искоренять наследия не присущее нам.
На востоке - это основа взаимоотношений, в международных взаимоотношениях - это основа.
Но то, что твориться в Украине.... - оккупацией даже сложно назвать.
Торжеством ханских ставленников, что задержались в Украине со времён Ханской Орды.
Бороться с этим можно только "Огнём и Мечом".
Ибо только это наследие сделало нас самым нищим народом Европы, где живут и обогащаются самые богатые люди Европы.

Именно сейчас, цель Орды, что хлынула на нашу землю - сохранить своё влияние и чёрную коррупцию поглотившую Украину. А жива Украина только по причине ещё наличия в ней УКРАИНЦЕВ. Что стремятся всеми путями исправить Враги как с Востока так и с Запада.
Отобрать, продать Землю, Войной, экономическими рычагами, социальными, коммунальными,... создать условия невозможности честно жить и работать в Укране.
Kudrjavuy
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  #<1 ... 7845784678477848
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