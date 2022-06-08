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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7845784678477848
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 16:19

Это вдогонку к последнему посту.
https://bastion.tv/sprava-svinarchukiv- ... jni_n47636
Справа Свинарчуків живе... Мамай вирішив оновити автопарк під час війни
ПОЛТАВА 13:50
Справа Свинарчуків живе... Мамай вирішив оновити автопарк під час війни
Полтавська міськрада купила мікроавтобус за 1,3 млн гривень у фірми Володимира Свинарчука

Виконавчий комітет Полтавської міської ради у квітні купив мінібус Hyundai Staria за 1,3 млн гривень без проведення відкритих торгів.

- А говорили растаможка бесплатная? :mrgreen:
Kudrjavuy
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