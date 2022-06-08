Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Справа Свинарчуків живе... Мамай вирішив оновити автопарк під час війни ПОЛТАВА 13:50 Справа Свинарчуків живе... Мамай вирішив оновити автопарк під час війни Полтавська міськрада купила мікроавтобус за 1,3 млн гривень у фірми Володимира Свинарчука
Виконавчий комітет Полтавської міської ради у квітні купив мінібус Hyundai Staria за 1,3 млн гривень без проведення відкритих торгів.