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Справа Свинарчуків живе... Мамай вирішив оновити автопарк під час війни ПОЛТАВА 13:50 Справа Свинарчуків живе... Мамай вирішив оновити автопарк під час війни Полтавська міськрада купила мікроавтобус за 1,3 млн гривень у фірми Володимира Свинарчука
Виконавчий комітет Полтавської міської ради у квітні купив мінібус Hyundai Staria за 1,3 млн гривень без проведення відкритих торгів.
Арестовичу і Єрмаку приготуватися: розслідувачі «Bellingcat» уже в Україні 10.03.2021, 08:01 https://bastion.tv/arestovichu-i-yermak ... ini_n39720 Арестовичу і Єрмаку приготуватися: розслідувачі «Bellingcat» уже в Україні Незалежний болгарський журналіст Христо Грозєв таки приїхав до Києва, зніматиме фільм про провал операції з затримання "вагнерівців".
Нарешті, завдяки "Bellingcat", уся "наружка" Головного управління розвідки міністерства оборони та Служби зовнішньої розвідки стала працювати за призначенням.
Навіть Баранецький своїх "топтунів" прислав (напевно, без відома Баканова, але за вказівкою Єрмака).
Головне тепер – аби хлопці з різних відомств не побилися за право першими стежити за клієнтом; бо Грозєв один, а їх – он скільки.