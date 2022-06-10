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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7845784678477848 Додано: Сер 08 чер, 2022 16:19

https://bastion.tv/sprava-svinarchukiv- ... jni_n47636

Справа Свинарчуків живе... Мамай вирішив оновити автопарк під час війни

ПОЛТАВА 13:50

Справа Свинарчуків живе... Мамай вирішив оновити автопарк під час війни

Полтавська міськрада купила мікроавтобус за 1,3 млн гривень у фірми Володимира Свинарчука



Виконавчий комітет Полтавської міської ради у квітні купив мінібус Hyundai Staria за 1,3 млн гривень без проведення відкритих торгів.

- А говорили растаможка бесплатная? Это вдогонку к последнему посту.- А говорили растаможка бесплатная? Kudrjavuy

Повідомлень: 9681 З нами з: 20.09.12 Подякував: 743 раз. Подякували: 889 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 чер, 2022 16:53 Арестовичу і Єрмаку приготуватися: розслідувачі «Bellingcat» уже в Україні

10.03.2021, 08:01

https://bastion.tv/arestovichu-i-yermak ... ini_n39720

Арестовичу і Єрмаку приготуватися: розслідувачі «Bellingcat» уже в Україні

Незалежний болгарський журналіст Христо Грозєв таки приїхав до Києва, зніматиме фільм про провал операції з затримання "вагнерівців".



Нарешті, завдяки "Bellingcat", уся "наружка" Головного управління розвідки міністерства оборони та Служби зовнішньої розвідки стала працювати за призначенням.



Навіть Баранецький своїх "топтунів" прислав (напевно, без відома Баканова, але за вказівкою Єрмака).



Головне тепер – аби хлопці з різних відомств не побилися за право першими стежити за клієнтом; бо Грозєв один, а їх – он скільки. Арестовичу і Єрмаку приготуватися: розслідувачі «Bellingcat» уже в УкраїніНезалежний болгарський журналіст Христо Грозєв таки приїхав до Києва, зніматиме фільм про провал операції з затримання "вагнерівців".Нарешті, завдяки "Bellingcat", уся "наружка" Головного управління розвідки міністерства оборони та Служби зовнішньої розвідки стала працювати за призначенням.Навіть Баранецький своїх "топтунів" прислав (напевно, без відома Баканова, але за вказівкою Єрмака).Головне тепер – аби хлопці з різних відомств не побилися за право першими стежити за клієнтом; бо Грозєв один, а їх – он скільки. Kudrjavuy

Повідомлень: 9681 З нами з: 20.09.12 Подякував: 743 раз. Подякували: 889 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 чер, 2022 20:35

Экс-генерал СБУ Наумова задержали в Сербии за попытку перевезти валюту и драгоценности, - СМИ

Источник: https://censor.net/ru/n3347202

В Сербии арестован бывший генерал Службы безопасности Украины Андрей Наумов, который возглавлял главное управление внутренней безопасности Службы, а накануне полномасштабного вторжения России сбежал из Украины.



По его данным, Наумов был задержан 7 июня на границе между Сербией и Северной Македонией из-за попытки незаконной перевозки крупной суммы незадекларированной валюты и драгоценных камней. Вместе с ним задержан гражданин Германии, вероятно, водитель.



Источники, близкие к силовым структурам Сербии, сообщили, что Наумов пытался перевезти через границу крупную сумму незадекларированных наличных денег и драгоценностей. Речь идет о не менее 600 тысяч евро, значительной сумме в долларах, изумрудах и бриллиантах. Точные суммы и количество драгоценных камней пока не разглашаются из-за тайны следствия.



По предварительным данным, в настоящее время оба задержанных находятся в следственном изоляторе города Ниш. Им инкриминируют "незаконное обращение ценных материальных активов". По сербскому законодательству ответственность за такое правонарушение составляет от 1 до 12 лет заключения. Суровость наказания зависит от обстоятельств совершения преступления и размера активов.



Официальную информацию о задержании гражданина Украины и обстоятельствах, при которых это задержание происходило, Сербия Украине до сих пор не предоставила.



Евгений Шевченко призывает президента Владимира Зеленского потребовать экстрадиции Наумова.



"Подайте немедленно запрос на экстрадицию и пусть друг вашего любимого Баканова даст показания. Даст показания о том, как он крышевал коррупционные схемы, как требовал откаты, расскажет кто был его куратором в ФСБ, объяснит откуда у него миллионы долларов наличными, куча драгоценных камней , главное, пусть расскажет какой процент от всего получал ваш любимый господин Баканов и является ли действующий руководитель СБУ также завербованным агентом ФСБ?.." - пишет он.



Источник:В Сербии арестован бывший генерал Службы безопасности Украины Андрей Наумов, который возглавлял главное управление внутренней безопасности Службы, а накануне полномасштабного вторжения России сбежал из Украины.По его данным, Наумов был задержан 7 июня на границе между Сербией и Северной Македонией из-за попытки незаконной перевозки крупной суммы незадекларированной валюты и драгоценных камней. Вместе с ним задержан гражданин Германии, вероятно, водитель.Источники, близкие к силовым структурам Сербии, сообщили, что Наумов пытался перевезти через границу крупную сумму незадекларированных наличных денег и драгоценностей. Речь идет о не менее 600 тысяч евро, значительной сумме в долларах, изумрудах и бриллиантах. Точные суммы и количество драгоценных камней пока не разглашаются из-за тайны следствия.По предварительным данным, в настоящее время оба задержанных находятся в следственном изоляторе города Ниш. Им инкриминируют "незаконное обращение ценных материальных активов". По сербскому законодательству ответственность за такое правонарушение составляет от 1 до 12 лет заключения. Суровость наказания зависит от обстоятельств совершения преступления и размера активов.Официальную информацию о задержании гражданина Украины и обстоятельствах, при которых это задержание происходило, Сербия Украине до сих пор не предоставила.Евгений Шевченко призывает президента Владимира Зеленского потребовать экстрадиции Наумова."Подайте немедленно запрос на экстрадицию и пусть друг вашего любимого Баканова даст показания. Даст показания о том, как он крышевал коррупционные схемы, как требовал откаты, расскажет кто был его куратором в ФСБ, объяснит откуда у него миллионы долларов наличными, куча драгоценных камней , главное, пусть расскажет какой процент от всего получал ваш любимый господин Баканов и является ли действующий руководитель СБУ также завербованным агентом ФСБ?.." - пишет он. Интересно, а в Украине на него есть "открытое Дело?" Kudrjavuy

Повідомлень: 9681 З нами з: 20.09.12 Подякував: 743 раз. Подякували: 889 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 чер, 2022 20:38 Re: Політичні дискусії

Изъятые правоохранителями клистроны для зенитно-ракетных комплексов передали оборонному предприятию, - Офис Генпрокурора

Источник: https://censor.net/ru/n3347223

Решением суда, изъятые правоохранителями детали зенитно-ракетных комплексов – клистроны, передали оборонному предприятию.



"Комплектующие средства ПВО переданы для восстановления украинской техники.



При принципиальной позиции прокуроров Офиса Генерального прокурора суд передал оборонному предприятию высокотехнологичные приборы, которые не производятся в Украине и являются одной из основных составляющих зенитно-ракетных комплексов - клистроны.



Они были изъяты в ходе досудебного расследования уголовного производства у лиц, незаконно ввезенных на территорию Украины и планировавшихся продать оборонным предприятиям по завышенной стоимости.



Следует отметить, что эти клистроны в 2021 году были украдены в одной из воинских частей Российской Федерации, а их стоимость составляет сотни тысяч долларов США", - говорится в сообщении. Источник:Решением суда, изъятые правоохранителями детали зенитно-ракетных комплексов – клистроны, передали оборонному предприятию."Комплектующие средства ПВО переданы для восстановления украинской техники.При принципиальной позиции прокуроров Офиса Генерального прокурора суд передал оборонному предприятию высокотехнологичные приборы, которые не производятся в Украине и являются одной из основных составляющих зенитно-ракетных комплексов - клистроны.Они были изъяты в ходе досудебного расследования уголовного производства у лиц, незаконно ввезенных на территорию Украины и планировавшихся продать оборонным предприятиям по завышенной стоимости.Следует отметить, что эти клистроны в 2021 году были украдены в одной из воинских частей Российской Федерации, а их стоимость составляет сотни тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

Первые лица Государства стоят с протянутой рукой перед всем миром - дайте, а оно вон оно как. Шел четвёртый месяц широкомасштабной Войны:Первые лица Государства стоят с протянутой рукой перед всем миром - дайте, а оно вон оно как. Kudrjavuy

Повідомлень: 9681 З нами з: 20.09.12 Подякував: 743 раз. Подякували: 889 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:00

А Мы - Война, Война,... - Єднаймося!

Єрмак і Баканов замовили стеження за Бориславом Березою

ПОЛІТИКА 21:07 https://bastion.tv/yermak-i-bakanov-zam ... oyu_n47677



Голова Офісу Президента, його заступники та очільник Служби безпеки України вирішили скористатися війною, щоби приборкати інакодумців.



Такі відомості на своєму Telegram-каналі оприлюднив народний обранець Верховної Ради VIII скликання, а нині доброволець Збройних Сил Борислав Береза.



За його словами, у воєнний час вітчизняна військова контррозвідка займається не виявленням колаборантів і зрадників, а питаннями переміщення колишнього депутата з однієї військової частини до іншої.



«Хочете посміятися? А посміятися крізь сльози? Тоді я дам вам такий шанс. Мною займається СБУ! Кілька днів тому я дізнався, що якийсь полковник СБУ із Запоріжжя намагається збирати про мене інформацію. Наразі йому доручено зібрати інформацію про мене і він з'ясовує моє переміщення з одного підрозділу до іншого. Мені стало цікаво у чому причина інтересу СБУ до мене і хто цим займається? З'ясувалося, що цим полковником СБУ є Жук Андрій Миколайович, співробітник 5-го управління Департаменту військової контррозвідки СБУ (м. Дніпро) з дислокацією у Запоріжжі. Завдання йому поставили із Києва. А у Києві мною займається... цілий заступник голови СБУ. Я не жартую», – написав Борислав Береза.



Військовослужбовець, який відомий своєю опозиційною громадською діяльністю, уточнює, що всі команди СБУ отримує через лейтенанта Баканова від голови Офісу Президента.



«Мені стало цікаво, а хто це поставив таке завдання? Так от, завдання ставив Олег Татаров, якому Андрій Борисович Єрмак доручив вирішити "проблему" Берези. Як мені стало відомо, Єрмак зажадав розібратися зі мною. Будь-яким методом. Наприклад, звинуватити мене у держзраді чи ще чомусь... На моє запитання, а наскільки широко трактується "щось", я отримав відповідь, що це може бути будь-що, від дискредитації та арешту до появи нової історії, як з Георгієм Гонгадзе. Завдання закрити мені рота. За будь-яку ціну! Розуміючи, з ким я маю справу, одразу хочу сказати, що я не схильний до суїциду, переходжу вулицю на зелене світло, не вживаю наркотиків і не перебуваю в депресії й ніколи не співпрацював з іноземними розвідками. Тому якщо зі мною щось станеться, то точно знаю, хто це організував», – зазначив Борислав Береза.



Насамкінець екснардеп стверджує, що Володимир Зеленський не знає про вищевикладену ситуацію, оскільки Єрмак і його команда силовиків тримає все "під контролем", запобігаючи будь-яким "витокам на зовні".



«Враховуючи, хто мною займається, сприймаю загрози серйозно. Я не знаю, який варіант виберуть зараз Єрмак і Татаров із їхніми підлеглими, але з огляду на їхній підхід я розумію, що може бути все, що завгодно, аж до передачі даних про моє знаходження російським спецслужбам», – підсумував Борислав Береза.



Своєю чергою, як раніше повідомляв "Останній Бастіон", підлеглі лейтенанта Баканова також виконують замовлення мера Тростянця, який утік із міста одразу після початку російської окупації.



Автор : Борислав Береза ПОЛІТИКА 21:07Голова Офісу Президента, його заступники та очільник Служби безпеки України вирішили скористатися війною, щоби приборкати інакодумців.Такі відомості на своєму Telegram-каналі оприлюднив народний обранець Верховної Ради VIII скликання, а нині доброволець Збройних Сил Борислав Береза.За його словами, у воєнний час вітчизняна військова контррозвідка займається не виявленням колаборантів і зрадників, а питаннями переміщення колишнього депутата з однієї військової частини до іншої.«Хочете посміятися? А посміятися крізь сльози? Тоді я дам вам такий шанс. Мною займається СБУ! Кілька днів тому я дізнався, що якийсь полковник СБУ із Запоріжжя намагається збирати про мене інформацію. Наразі йому доручено зібрати інформацію про мене і він з'ясовує моє переміщення з одного підрозділу до іншого. Мені стало цікаво у чому причина інтересу СБУ до мене і хто цим займається? З'ясувалося, що цим полковником СБУ є Жук Андрій Миколайович, співробітник 5-го управління Департаменту військової контррозвідки СБУ (м. Дніпро) з дислокацією у Запоріжжі. Завдання йому поставили із Києва. А у Києві мною займається... цілий заступник голови СБУ. Я не жартую», – написав Борислав Береза.Військовослужбовець, який відомий своєю опозиційною громадською діяльністю, уточнює, що всі команди СБУ отримує через лейтенанта Баканова від голови Офісу Президента.«Мені стало цікаво, а хто це поставив таке завдання? Так от, завдання ставив Олег Татаров, якому Андрій Борисович Єрмак доручив вирішити "проблему" Берези. Як мені стало відомо, Єрмак зажадав розібратися зі мною. Будь-яким методом. Наприклад, звинуватити мене у держзраді чи ще чомусь... На моє запитання, а наскільки широко трактується "щось", я отримав відповідь, що це може бути будь-що, від дискредитації та арешту до появи нової історії, як з Георгієм Гонгадзе. Завдання закрити мені рота. За будь-яку ціну! Розуміючи, з ким я маю справу, одразу хочу сказати, що я не схильний до суїциду, переходжу вулицю на зелене світло, не вживаю наркотиків і не перебуваю в депресії й ніколи не співпрацював з іноземними розвідками. Тому якщо зі мною щось станеться, то точно знаю, хто це організував», – зазначив Борислав Береза.Насамкінець екснардеп стверджує, що Володимир Зеленський не знає про вищевикладену ситуацію, оскільки Єрмак і його команда силовиків тримає все "під контролем", запобігаючи будь-яким "витокам на зовні".«Враховуючи, хто мною займається, сприймаю загрози серйозно. Я не знаю, який варіант виберуть зараз Єрмак і Татаров із їхніми підлеглими, але з огляду на їхній підхід я розумію, що може бути все, що завгодно, аж до передачі даних про моє знаходження російським спецслужбам», – підсумував Борислав Береза.Своєю чергою, як раніше повідомляв "Останній Бастіон", підлеглі лейтенанта Баканова також виконують замовлення мера Тростянця, який утік із міста одразу після початку російської окупації.Автор : Борислав Береза Оказывается там, уже существуют кланы!А Мы - Война, Война,... - Єднаймося! Kudrjavuy

Повідомлень: 9681 З нами з: 20.09.12 Подякував: 743 раз. Подякували: 889 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7845784678477848 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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