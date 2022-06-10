Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Справа Свинарчуків живе... Мамай вирішив оновити автопарк під час війни ПОЛТАВА 13:50 Справа Свинарчуків живе... Мамай вирішив оновити автопарк під час війни Полтавська міськрада купила мікроавтобус за 1,3 млн гривень у фірми Володимира Свинарчука
Виконавчий комітет Полтавської міської ради у квітні купив мінібус Hyundai Staria за 1,3 млн гривень без проведення відкритих торгів.
Арестовичу і Єрмаку приготуватися: розслідувачі «Bellingcat» уже в Україні 10.03.2021, 08:01 https://bastion.tv/arestovichu-i-yermak ... ini_n39720 Арестовичу і Єрмаку приготуватися: розслідувачі «Bellingcat» уже в Україні Незалежний болгарський журналіст Христо Грозєв таки приїхав до Києва, зніматиме фільм про провал операції з затримання "вагнерівців".
Нарешті, завдяки "Bellingcat", уся "наружка" Головного управління розвідки міністерства оборони та Служби зовнішньої розвідки стала працювати за призначенням.
Навіть Баранецький своїх "топтунів" прислав (напевно, без відома Баканова, але за вказівкою Єрмака).
Головне тепер – аби хлопці з різних відомств не побилися за право першими стежити за клієнтом; бо Грозєв один, а їх – он скільки.
Интересно, а в Украине на него есть "открытое Дело?"
Экс-генерал СБУ Наумова задержали в Сербии за попытку перевезти валюту и драгоценности, - СМИ Источник: https://censor.net/ru/n3347202 В Сербии арестован бывший генерал Службы безопасности Украины Андрей Наумов, который возглавлял главное управление внутренней безопасности Службы, а накануне полномасштабного вторжения России сбежал из Украины.
По его данным, Наумов был задержан 7 июня на границе между Сербией и Северной Македонией из-за попытки незаконной перевозки крупной суммы незадекларированной валюты и драгоценных камней. Вместе с ним задержан гражданин Германии, вероятно, водитель.
Источники, близкие к силовым структурам Сербии, сообщили, что Наумов пытался перевезти через границу крупную сумму незадекларированных наличных денег и драгоценностей. Речь идет о не менее 600 тысяч евро, значительной сумме в долларах, изумрудах и бриллиантах. Точные суммы и количество драгоценных камней пока не разглашаются из-за тайны следствия.
По предварительным данным, в настоящее время оба задержанных находятся в следственном изоляторе города Ниш. Им инкриминируют "незаконное обращение ценных материальных активов". По сербскому законодательству ответственность за такое правонарушение составляет от 1 до 12 лет заключения. Суровость наказания зависит от обстоятельств совершения преступления и размера активов.
Официальную информацию о задержании гражданина Украины и обстоятельствах, при которых это задержание происходило, Сербия Украине до сих пор не предоставила.
Евгений Шевченко призывает президента Владимира Зеленского потребовать экстрадиции Наумова.
"Подайте немедленно запрос на экстрадицию и пусть друг вашего любимого Баканова даст показания. Даст показания о том, как он крышевал коррупционные схемы, как требовал откаты, расскажет кто был его куратором в ФСБ, объяснит откуда у него миллионы долларов наличными, куча драгоценных камней , главное, пусть расскажет какой процент от всего получал ваш любимый господин Баканов и является ли действующий руководитель СБУ также завербованным агентом ФСБ?.." - пишет он.
"Комплектующие средства ПВО переданы для восстановления украинской техники.
При принципиальной позиции прокуроров Офиса Генерального прокурора суд передал оборонному предприятию высокотехнологичные приборы, которые не производятся в Украине и являются одной из основных составляющих зенитно-ракетных комплексов - клистроны.
Они были изъяты в ходе досудебного расследования уголовного производства у лиц, незаконно ввезенных на территорию Украины и планировавшихся продать оборонным предприятиям по завышенной стоимости.
Следует отметить, что эти клистроны в 2021 году были украдены в одной из воинских частей Российской Федерации, а их стоимость составляет сотни тысяч долларов США", - говорится в сообщении.
Первые лица Государства стоят с протянутой рукой перед всем миром - дайте, а оно вон оно как.
Голова Офісу Президента, його заступники та очільник Служби безпеки України вирішили скористатися війною, щоби приборкати інакодумців.
Такі відомості на своєму Telegram-каналі оприлюднив народний обранець Верховної Ради VIII скликання, а нині доброволець Збройних Сил Борислав Береза.
За його словами, у воєнний час вітчизняна військова контррозвідка займається не виявленням колаборантів і зрадників, а питаннями переміщення колишнього депутата з однієї військової частини до іншої.
«Хочете посміятися? А посміятися крізь сльози? Тоді я дам вам такий шанс. Мною займається СБУ! Кілька днів тому я дізнався, що якийсь полковник СБУ із Запоріжжя намагається збирати про мене інформацію. Наразі йому доручено зібрати інформацію про мене і він з'ясовує моє переміщення з одного підрозділу до іншого. Мені стало цікаво у чому причина інтересу СБУ до мене і хто цим займається? З'ясувалося, що цим полковником СБУ є Жук Андрій Миколайович, співробітник 5-го управління Департаменту військової контррозвідки СБУ (м. Дніпро) з дислокацією у Запоріжжі. Завдання йому поставили із Києва. А у Києві мною займається... цілий заступник голови СБУ. Я не жартую», – написав Борислав Береза.
Військовослужбовець, який відомий своєю опозиційною громадською діяльністю, уточнює, що всі команди СБУ отримує через лейтенанта Баканова від голови Офісу Президента.
«Мені стало цікаво, а хто це поставив таке завдання? Так от, завдання ставив Олег Татаров, якому Андрій Борисович Єрмак доручив вирішити "проблему" Берези. Як мені стало відомо, Єрмак зажадав розібратися зі мною. Будь-яким методом. Наприклад, звинуватити мене у держзраді чи ще чомусь... На моє запитання, а наскільки широко трактується "щось", я отримав відповідь, що це може бути будь-що, від дискредитації та арешту до появи нової історії, як з Георгієм Гонгадзе. Завдання закрити мені рота. За будь-яку ціну! Розуміючи, з ким я маю справу, одразу хочу сказати, що я не схильний до суїциду, переходжу вулицю на зелене світло, не вживаю наркотиків і не перебуваю в депресії й ніколи не співпрацював з іноземними розвідками. Тому якщо зі мною щось станеться, то точно знаю, хто це організував», – зазначив Борислав Береза.
Насамкінець екснардеп стверджує, що Володимир Зеленський не знає про вищевикладену ситуацію, оскільки Єрмак і його команда силовиків тримає все "під контролем", запобігаючи будь-яким "витокам на зовні".
«Враховуючи, хто мною займається, сприймаю загрози серйозно. Я не знаю, який варіант виберуть зараз Єрмак і Татаров із їхніми підлеглими, але з огляду на їхній підхід я розумію, що може бути все, що завгодно, аж до передачі даних про моє знаходження російським спецслужбам», – підсумував Борислав Береза.
Своєю чергою, як раніше повідомляв "Останній Бастіон", підлеглі лейтенанта Баканова також виконують замовлення мера Тростянця, який утік із міста одразу після початку російської окупації.