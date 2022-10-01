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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 24 сер, 2022 08:43
Re: Політичні дискусії
Поздоровляю всіх зі святом, ми вистоємо і переможемо!
Додано: Чет 15 вер, 2022 21:54
Додано: Пон 26 вер, 2022 22:47
Re: Політичні дискусії
Додано: Суб 01 жов, 2022 10:52
Re: Політичні дискусії
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