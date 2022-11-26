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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7846784778487849
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 08:43

Re: Політичні дискусії

Поздоровляю всіх зі святом, ми вистоємо і переможемо!
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 13:47

Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 21:54

  beee написав:что нового?
Леночка к нам в школу приехала. Учила девочек выбирать мужа. Кого выбрали 73% девочек говорить не буду
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 22:47

Re: Політичні дискусії

  чик написав:у чувака крыша явно съехала от местячковой пропаганды. буки, нептуны и т.п. блин, там ядерная держава с авиацией, подлодками и т.д...

Ну че?
ядреная держава с антимобилизационньіми протестами??? )))
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 10:52

Re: Політичні дискусії

  Denik написав:антимобилизационньіми протестами??? )))

Скажемо відверто, протести надто лайтові.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 18:40

Schmit
 
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