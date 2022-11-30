|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 24 сер, 2022 08:43
Re: Політичні дискусії
Поздоровляю всіх зі святом, ми вистоємо і переможемо!
Додано: Пон 26 вер, 2022 22:47
Re: Політичні дискусії
Додано: Суб 01 жов, 2022 10:52
Re: Політичні дискусії
Додано: Нед 27 лис, 2022 10:44
Даже то, что с упоением обсасывают Фефгин или Дождь-ТВ, что попадает на наш марафон - все это не тянет на протесты против мобилизации, скорее на то, что некоторые охеревают от условий содержания.
Против войны на этих выступлениях - ни слова.
Додано: Вів 29 лис, 2022 22:16
З 6-ї хвилини набільш правдоподібна версія, чому нам не дають літаки, танки, дальнобійні ракети і Петріот.
Додано: Сер 30 лис, 2022 13:49
Версія слабенька, доказів нуль, те що є це не докази а здогадки і припущення.
Ок, для комплексів Петріот підійде, а чому не дають танки/літаки/ракети?
Танк Абрамс ніяких "секретів" містить тому що виготовляється з 1980 року.
F-16 взагалі з 1978 виготовляють і в купі країн вони експлуатуються, зокрема в такій "дружній" країні як Венесуела. Які там можуть бути "секрети"? І т.д.
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|