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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 24 сер, 2022 08:43
Поздоровляю всіх зі святом, ми вистоємо і переможемо!
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Додано: Пон 12 вер, 2022 13:47
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Додано: Пон 26 вер, 2022 22:47
чик написав:
у чувака крыша явно съехала от местячковой пропаганды. буки, нептуны и т.п. блин, там ядерная держава с авиацией, подлодками и т.д...
Ну че?
ядреная держава с антимобилизационньіми протестами??? )))
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Denik
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Додано: Суб 01 жов, 2022 10:52
Denik написав:
антимобилизационньіми протестами??? )))
Скажемо відверто, протести надто лайтові.
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Hotab
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Додано: Суб 26 лис, 2022 18:40
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Schmit
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Додано: Нед 27 лис, 2022 10:44
Hotab написав: Denik написав:
антимобилизационньіми протестами??? )))
Скажемо відверто, протести надто лайтові.
Даже то, что с упоением обсасывают Фефгин или Дождь-ТВ, что попадает на наш марафон - все это не тянет на протесты против мобилизации, скорее на то, что некоторые охеревают от условий содержания.
Против войны на этих выступлениях - ни слова.
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antey1969
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:28
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