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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 24 сер, 2022 08:43
Re: Політичні дискусії
Поздоровляю всіх зі святом, ми вистоємо і переможемо!
Додано: Пон 26 вер, 2022 22:47
Re: Політичні дискусії
Додано: Суб 01 жов, 2022 10:52
Re: Політичні дискусії
Додано: Нед 27 лис, 2022 10:44
Даже то, что с упоением обсасывают Фефгин или Дождь-ТВ, что попадает на наш марафон - все это не тянет на протесты против мобилизации, скорее на то, что некоторые охеревают от условий содержания.
Против войны на этих выступлениях - ни слова.
Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:28
Ну що, Томос вже не "термос"?
Додано: Сер 15 лют, 2023 05:17
Re: Політичні дискусії
А кто сказал что то ядерная держава? У всего того , что Украина передала балалайне срок технической годности заканчивался в 1997 году. С окончания срока технической годности прошло еще 25 лет. В прошлом году пуйло на Новой Земле дважды пытался взорвать ядрёную бомбу что-бы продемонстрировать миру , какой он грозный , но продемонстрировал только то , что он лузер, поскольку давно протухшее уже не взрывается. Нет у балалайни ЯО с 1997 года.
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