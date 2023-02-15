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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7846784778487849
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 08:43

Re: Політичні дискусії

Поздоровляю всіх зі святом, ми вистоємо і переможемо!
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 13:47

Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 22:47

Re: Політичні дискусії

  чик написав:у чувака крыша явно съехала от местячковой пропаганды. буки, нептуны и т.п. блин, там ядерная держава с авиацией, подлодками и т.д...

Ну че?
ядреная держава с антимобилизационньіми протестами??? )))
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 10:52

Re: Політичні дискусії

  Denik написав:антимобилизационньіми протестами??? )))

Скажемо відверто, протести надто лайтові.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 18:40

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 10:44

  Hotab написав:
  Denik написав:антимобилизационньіми протестами??? )))

Скажемо відверто, протести надто лайтові.

Даже то, что с упоением обсасывают Фефгин или Дождь-ТВ, что попадает на наш марафон - все это не тянет на протесты против мобилизации, скорее на то, что некоторые охеревают от условий содержания.
Против войны на этих выступлениях - ни слова.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:28


Ну що, Томос вже не "термос"?
До речі, ДБР і досі не закрила справу про Петро Порошенко за Томос, відкриту за науськуванням Портнова.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 05:17

Re: Політичні дискусії

  Denik написав:Ядерна держава з авіацією та підлодками, що може лише мочити мірняк в Бучі та Маріуполі. От що значить займатися онанізмом під телеканал Звезда.


А кто сказал что то ядерная держава? У всего того , что Украина передала балалайне срок технической годности заканчивался в 1997 году. С окончания срока технической годности прошло еще 25 лет. В прошлом году пуйло на Новой Земле дважды пытался взорвать ядрёную бомбу что-бы продемонстрировать миру , какой он грозный , но продемонстрировал только то , что он лузер, поскольку давно протухшее уже не взрывается. Нет у балалайни ЯО с 1997 года.
sonmil_nik
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