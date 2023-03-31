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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 24 сер, 2022 08:43
Поздоровляю всіх зі святом, ми вистоємо і переможемо!
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Додано: Пон 12 вер, 2022 13:47
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Додано: Пон 26 вер, 2022 22:47
чик написав:
у чувака крыша явно съехала от местячковой пропаганды. буки, нептуны и т.п. блин, там ядерная держава с авиацией, подлодками и т.д...
Ну че?
ядреная держава с антимобилизационньіми протестами??? )))
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Denik
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Додано: Суб 01 жов, 2022 10:52
Denik написав:
антимобилизационньіми протестами??? )))
Скажемо відверто, протести надто лайтові.
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Hotab
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Додано: Суб 26 лис, 2022 18:40
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Schmit
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Додано: Нед 27 лис, 2022 10:44
Hotab написав: Denik написав:
антимобилизационньіми протестами??? )))
Скажемо відверто, протести надто лайтові.
Даже то, что с упоением обсасывают Фефгин или Дождь-ТВ, что попадает на наш марафон - все это не тянет на протесты против мобилизации, скорее на то, что некоторые охеревают от условий содержания.
Против войны на этих выступлениях - ни слова.
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antey1969
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:28
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Schmit
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Додано: Сер 15 лют, 2023 05:17
Denik написав:
Ядерна держава з авіацією та підлодками, що може лише мочити мірняк в Бучі та Маріуполі. От що значить займатися онанізмом під телеканал Звезда.
А кто сказал что то ядерная держава? У всего того , что Украина передала балалайне срок технической годности заканчивался в 1997 году. С окончания срока технической годности прошло еще 25 лет. В прошлом году пуйло на Новой Земле дважды пытался взорвать ядрёную бомбу что-бы продемонстрировать миру , какой он грозный , но продемонстрировал только то , что он лузер, поскольку давно протухшее уже не взрывается. Нет у балалайни ЯО с 1997 года.
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sonmil_nik
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:19
Додумались під час війни заблокувати доступ до ліків першої необхідності.
Додатковий квест на виживання, насамперед для пенсіонерів - записатись до лікаря, отримати електронний рецепт (коли прилетить по енергетиці), чи прийти на прийом у поліклініку під час тривоги, дожити до походу в аптеку і ось вони, ліки, коли вже і не потрібно.
"Геніально", це саме те, що начасі.
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Schmit
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 20:32
Schmit написав:Додумались під час війни заблокувати доступ до ліків першої необхідності.
Додатковий квест на виживання, насамперед для пенсіонерів - записатись до лікаря, отримати електронний рецепт (коли прилетить по енергетиці), чи прийти на прийом у поліклініку під час тривоги, дожити до походу в аптеку і ось вони, ліки, коли вже і не потрібно.
"Геніально", це саме те, що начасі.
Нічого насправді не блокується, то якийсь фейк розігнали
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Faceless
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