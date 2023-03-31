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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7847784878497850
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:11

  Faceless написав:
Schmit написав:Додумались під час війни заблокувати доступ до ліків першої необхідності.
Додатковий квест на виживання, насамперед для пенсіонерів - записатись до лікаря, отримати електронний рецепт (коли прилетить по енергетиці), чи прийти на прийом у поліклініку під час тривоги, дожити до походу в аптеку і ось вони, ліки, коли вже і не потрібно.
"Геніально", це саме те, що начасі.

https://www.youtube.com/watch?v=EiUnBxrt5I4&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE


Нічого насправді не блокується, то якийсь фейк розігнали

Добряче розігнали, якщо в аптеках утворились величезні черги (як в лучшиє врємєна) за різними німесилами.
Schmit
 
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