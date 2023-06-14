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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 22:11
Faceless написав:
Нічого насправді не блокується, то якийсь фейк розігнали
Добряче розігнали, якщо в аптеках утворились величезні черги (як в лучшиє врємєна) за різними німесилами.
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Додано: Нед 02 кві, 2023 18:23
З 22-ї хвилини приклад Британії, до чого призвела політика усіх ліків по рецептах. Коротко - до неможливості їх отримати вчасно взагалі.
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Додано: Нед 11 чер, 2023 18:02
asti написав: Shaman написав: antey1969 написав:
а таке питання - чому зростають ЗВР?
Тому що західні еліти таким чином (мільярдами доларів допомоги і кредитів) сплачують за життя наших хлопців,
які у свою чергу сплачують своїми життями за подальше відносно безтурботне життя західних еліт.
Звісно, саме "західні еліти" змусили недоумкувату біомасу голосувати переважно за огидну мерзоту протягом тридцяти років (і проти НАТО, до речі). На великий жаль, хлопці гинуть через результати волевиявлення "мудрої" більшості (яка, схоже, невиправна в своїй "мудрості").
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Додано: Нед 11 чер, 2023 20:15
centurionus написав:
Звісно, саме "західні еліти" змусили недоумкувату біомасу голосувати переважно за огидну мерзоту протягом тридцяти років (і проти НАТО, до речі). На великий жаль, хлопці гинуть через результати волевиявлення "мудрої" більшості (яка, схоже, невиправна в своїй "мудрості").
Бидлоту, яка нас оточує і значно переважає, не здолаєш на виборах, яка голосувати масово преться за подачки і по власній дурості, тому не ходжу на вибори вже 2 десятки років, активно бойкотую їх, така моя гром. позиція
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Додано: Нед 11 чер, 2023 20:55
konstantin kirovograd написав:centurionus
вы против демократических выборов...как тогда по вашему выбирать власть,или пусть цари царевичам своим передают
Варто перевірити оригінальне визначення терміну "демос". І "охлос".
"Вибори" існували з ери гомінід. Це не винахід "лібералів". Нюанс в тому, що право голосу мали, умовно, "військовозобов'язані". Скажімо, як вибори козацької старшини в нашому випадку.
Чому за вибір тьотушкі АгафЬї, яка зараз "курить бамбук" в Штутгарті [і якій "фіолетово"], має розплачуватись військовозобов'язаний тракторист/танкист Петро з-під Конотопу?
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Додано: Сер 14 чер, 2023 09:06
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