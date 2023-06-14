RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7847784878497850
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 22:11

  Faceless написав:
Schmit написав:Додумались під час війни заблокувати доступ до ліків першої необхідності.
Додатковий квест на виживання, насамперед для пенсіонерів - записатись до лікаря, отримати електронний рецепт (коли прилетить по енергетиці), чи прийти на прийом у поліклініку під час тривоги, дожити до походу в аптеку і ось вони, ліки, коли вже і не потрібно.
"Геніально", це саме те, що начасі.

https://www.youtube.com/watch?v=EiUnBxrt5I4&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE


Нічого насправді не блокується, то якийсь фейк розігнали

Добряче розігнали, якщо в аптеках утворились величезні черги (як в лучшиє врємєна) за різними німесилами.
Schmit
 
Повідомлень: 3668
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 18:23


З 22-ї хвилини приклад Британії, до чого призвела політика усіх ліків по рецептах. Коротко - до неможливості їх отримати вчасно взагалі.
Schmit
 
Повідомлень: 3668
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 18:02

  asti написав:
  Shaman написав:
  antey1969 написав:
а таке питання - чому зростають ЗВР?
Тому що західні еліти таким чином (мільярдами доларів допомоги і кредитів) сплачують за життя наших хлопців,
які у свою чергу сплачують своїми життями за подальше відносно безтурботне життя західних еліт.

Звісно, саме "західні еліти" змусили недоумкувату біомасу голосувати переважно за огидну мерзоту протягом тридцяти років (і проти НАТО, до речі). На великий жаль, хлопці гинуть через результати волевиявлення "мудрої" більшості (яка, схоже, невиправна в своїй "мудрості").
centurionus
 
Повідомлень: 1754
З нами з: 07.10.09
Подякував: 371 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 18:36

centurionus
вы против демократических выборов...как тогда по вашему выбирать власть,или пусть цари царевичам своим передают :lol:
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1229
З нами з: 20.01.09
Подякував: 28 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 20:15

  centurionus написав:Звісно, саме "західні еліти" змусили недоумкувату біомасу голосувати переважно за огидну мерзоту протягом тридцяти років (і проти НАТО, до речі). На великий жаль, хлопці гинуть через результати волевиявлення "мудрої" більшості (яка, схоже, невиправна в своїй "мудрості").
Бидлоту, яка нас оточує і значно переважає, не здолаєш на виборах, яка голосувати масово преться за подачки і по власній дурості, тому не ходжу на вибори вже 2 десятки років, активно бойкотую їх, така моя гром. позиція
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1077
З нами з: 27.04.10
Подякував: 93 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 20:55

  konstantin kirovograd написав:centurionus
вы против демократических выборов...как тогда по вашему выбирать власть,или пусть цари царевичам своим передают :lol:

Варто перевірити оригінальне визначення терміну "демос". І "охлос".
"Вибори" існували з ери гомінід. Це не винахід "лібералів". Нюанс в тому, що право голосу мали, умовно, "військовозобов'язані". Скажімо, як вибори козацької старшини в нашому випадку.
Чому за вибір тьотушкі АгафЬї, яка зараз "курить бамбук" в Штутгарті [і якій "фіолетово"], має розплачуватись військовозобов'язаний тракторист/танкист Петро з-під Конотопу?
centurionus
 
Повідомлень: 1754
З нами з: 07.10.09
Подякував: 371 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 09:06

Schmit
 
Повідомлень: 3668
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7847784878497850
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (884)
14.06.2023 09:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.