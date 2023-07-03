Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав:Додумались під час війни заблокувати доступ до ліків першої необхідності. Додатковий квест на виживання, насамперед для пенсіонерів - записатись до лікаря, отримати електронний рецепт (коли прилетить по енергетиці), чи прийти на прийом у поліклініку під час тривоги, дожити до походу в аптеку і ось вони, ліки, коли вже і не потрібно. "Геніально", це саме те, що начасі.
Тому що західні еліти таким чином (мільярдами доларів допомоги і кредитів) сплачують за життя наших хлопців, які у свою чергу сплачують своїми життями за подальше відносно безтурботне життя західних еліт.
Звісно, саме "західні еліти" змусили недоумкувату біомасу голосувати переважно за огидну мерзоту протягом тридцяти років (і проти НАТО, до речі). На великий жаль, хлопці гинуть через результати волевиявлення "мудрої" більшості (яка, схоже, невиправна в своїй "мудрості").
centurionus написав:Звісно, саме "західні еліти" змусили недоумкувату біомасу голосувати переважно за огидну мерзоту протягом тридцяти років (і проти НАТО, до речі). На великий жаль, хлопці гинуть через результати волевиявлення "мудрої" більшості (яка, схоже, невиправна в своїй "мудрості").
Бидлоту, яка нас оточує і значно переважає, не здолаєш на виборах, яка голосувати масово преться за подачки і по власній дурості, тому не ходжу на вибори вже 2 десятки років, активно бойкотую їх, така моя гром. позиція
konstantin kirovograd написав:centurionus вы против демократических выборов...как тогда по вашему выбирать власть,или пусть цари царевичам своим передают
Варто перевірити оригінальне визначення терміну "демос". І "охлос". "Вибори" існували з ери гомінід. Це не винахід "лібералів". Нюанс в тому, що право голосу мали, умовно, "військовозобов'язані". Скажімо, як вибори козацької старшини в нашому випадку. Чому за вибір тьотушкі АгафЬї, яка зараз "курить бамбук" в Штутгарті [і якій "фіолетово"], має розплачуватись військовозобов'язаний тракторист/танкист Петро з-під Конотопу?
Колись писав, що наші олігархи найрозумніші і найспритніші в світі, посадити їх ще той квест:
Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) - одна з маловідомих для широкого загалу міжнародних агенцій у структурі ООН, яка має сприяти індустріалізації постколоніальних країн третього світу. Проєкти UNIDO - такі як, наприклад, стипендійна програма для жінок Нігерії, які хочуть торгувати холодильниками і кондиціонерами, - координуються зі штаб-квартири у Відні. Саме в австрійській столиці доля звела з цією організацією українця, відомого не стільки зв'язками з Африкою, скільки торгівлею російським газом.
Український бізнесмен Дмитро Фірташ, як з'ясувала DW, намагається отримати дипломатичний імунітет через роботу при UNIDO. Це випливає з тексту рішення Вищого земельного суду Відня у кримінальних справах від 14 червня, який є в розпорядженні редакції. У документі на понад 30 сторінок перелічено аргументи захисту Фірташа, завдяки яким він домігся того, що після дев'яти років судової тяганини у справі про екстрадицію бізнесмена до США розгляд справи буде розпочато наново. Ключовий аргумент - посада, яку обійняв при UNIDO бізнесмен, за наполяганням його адвокатів, передбачає дипломатичний імунітет від кримінального переслідування. Суд апеляційної інстанції у своєму рішенні від 14 червня зобов'язав суд першої інстанції при повторному розгляді врахувати роботу Фірташа у структурах ООН і визначити, чи підпадає він під статус дипломата. Якщо відповідь буде позитивною, українець зможе уникнути екстрадиції до США, де його обвинувачують у корупції й відмиванні коштів.
Президент США Джо Байден заявив 17 червня, що Вашингтон не спрощуватиме процес вступу України до альянсу. За його словами, Києву потрібно відповідати загальним умовам вступу. Про це повідомив телеканал CNN.
«Це не відбувається автоматично», – сказав Байден журналістам на авіабазі Ендрюс під Вашингтоном, говорячи про перспективи приєднання України до НАТО. При цьому він зазначив, що Україна багато зробила для демонстрації своїх військових можливостей.
Однією з умов вступу є відсутність термторіальних суперечок з сусідніми країнами. Країни Балтії відновили свою незалежність в межах кордонів 1939 року, але, при вступі в НАТО, їм офіційно довелось відмовитись від окупованих територій, які зараз в складі РФ. В епічних планах нашої влади є вихід на кордони 1991 року вже до кінця цього року, і тільки після цього, чи після зникнення фюрера, переговори з Рашою. Тільки реальність геть інша, і нам доведеться вибирати, що втратити - захист під НАТО, чи окуповані території.
lapay написав:В епічних планах нашої влади є вихід на кордони 1991 року вже до кінця цього року, і тільки після цього, чи після зникнення фюрера, переговори з Рашою. Тільки реальність геть інша, і нам доведеться вибирати, що втратити - захист під НАТО, чи окуповані території.
Теперішня влада чітко заявила що буде воювати до виходу на кордони 1991 року. Заяв воювати до "захисту під НАТО" я не чув. А недавно Зе заявив по конституції вибори під час війни не роблять. Висновки я думаю кожен зробить сам.