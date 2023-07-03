RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7848784978507851>
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 22:11

  Faceless написав:
Schmit написав:Додумались під час війни заблокувати доступ до ліків першої необхідності.
Додатковий квест на виживання, насамперед для пенсіонерів - записатись до лікаря, отримати електронний рецепт (коли прилетить по енергетиці), чи прийти на прийом у поліклініку під час тривоги, дожити до походу в аптеку і ось вони, ліки, коли вже і не потрібно.
"Геніально", це саме те, що начасі.

https://www.youtube.com/watch?v=EiUnBxrt5I4&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE


Нічого насправді не блокується, то якийсь фейк розігнали

Добряче розігнали, якщо в аптеках утворились величезні черги (як в лучшиє врємєна) за різними німесилами.
Schmit
 
Повідомлень: 3690
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 18:23


З 22-ї хвилини приклад Британії, до чого призвела політика усіх ліків по рецептах. Коротко - до неможливості їх отримати вчасно взагалі.
Schmit
 
Повідомлень: 3690
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 18:02

  asti написав:
  Shaman написав:
  antey1969 написав:
а таке питання - чому зростають ЗВР?
Тому що західні еліти таким чином (мільярдами доларів допомоги і кредитів) сплачують за життя наших хлопців,
які у свою чергу сплачують своїми життями за подальше відносно безтурботне життя західних еліт.

Звісно, саме "західні еліти" змусили недоумкувату біомасу голосувати переважно за огидну мерзоту протягом тридцяти років (і проти НАТО, до речі). На великий жаль, хлопці гинуть через результати волевиявлення "мудрої" більшості (яка, схоже, невиправна в своїй "мудрості").
centurionus
 
Повідомлень: 1760
З нами з: 07.10.09
Подякував: 371 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 18:36

centurionus
вы против демократических выборов...как тогда по вашему выбирать власть,или пусть цари царевичам своим передают :lol:
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1232
З нами з: 20.01.09
Подякував: 28 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 20:15

  centurionus написав:Звісно, саме "західні еліти" змусили недоумкувату біомасу голосувати переважно за огидну мерзоту протягом тридцяти років (і проти НАТО, до речі). На великий жаль, хлопці гинуть через результати волевиявлення "мудрої" більшості (яка, схоже, невиправна в своїй "мудрості").
Бидлоту, яка нас оточує і значно переважає, не здолаєш на виборах, яка голосувати масово преться за подачки і по власній дурості, тому не ходжу на вибори вже 2 десятки років, активно бойкотую їх, така моя гром. позиція
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1079
З нами з: 27.04.10
Подякував: 93 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 20:55

  konstantin kirovograd написав:centurionus
вы против демократических выборов...как тогда по вашему выбирать власть,или пусть цари царевичам своим передают :lol:

Варто перевірити оригінальне визначення терміну "демос". І "охлос".
"Вибори" існували з ери гомінід. Це не винахід "лібералів". Нюанс в тому, що право голосу мали, умовно, "військовозобов'язані". Скажімо, як вибори козацької старшини в нашому випадку.
Чому за вибір тьотушкі АгафЬї, яка зараз "курить бамбук" в Штутгарті [і якій "фіолетово"], має розплачуватись військовозобов'язаний тракторист/танкист Петро з-під Конотопу?
centurionus
 
Повідомлень: 1760
З нами з: 07.10.09
Подякував: 371 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 09:06


Якщо керуватися аргументом, що Чорновіл працював на овоча, то...
Зображення
Schmit
 
Повідомлень: 3690
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 08:01

Re: Весна прийде - саджати будемо

Колись писав, що наші олігархи найрозумніші і найспритніші в світі, посадити їх ще той квест:


Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) - одна з маловідомих для широкого загалу міжнародних агенцій у структурі ООН, яка має сприяти індустріалізації постколоніальних країн третього світу. Проєкти UNIDO - такі як, наприклад, стипендійна програма для жінок Нігерії, які хочуть торгувати холодильниками і кондиціонерами, - координуються зі штаб-квартири у Відні. Саме в австрійській столиці доля звела з цією організацією українця, відомого не стільки зв'язками з Африкою, скільки торгівлею російським газом.

Український бізнесмен Дмитро Фірташ, як з'ясувала DW, намагається отримати дипломатичний імунітет через роботу при UNIDO. Це випливає з тексту рішення Вищого земельного суду Відня у кримінальних справах від 14 червня, який є в розпорядженні редакції. У документі на понад 30 сторінок перелічено аргументи захисту Фірташа, завдяки яким він домігся того, що після дев'яти років судової тяганини у справі про екстрадицію бізнесмена до США розгляд справи буде розпочато наново. Ключовий аргумент - посада, яку обійняв при UNIDO бізнесмен, за наполяганням його адвокатів, передбачає дипломатичний імунітет від кримінального переслідування. Суд апеляційної інстанції у своєму рішенні від 14 червня зобов'язав суд першої інстанції при повторному розгляді врахувати роботу Фірташа у структурах ООН і визначити, чи підпадає він під статус дипломата. Якщо відповідь буде позитивною, українець зможе уникнути екстрадиції до США, де його обвинувачують у корупції й відмиванні коштів.

https://www.dw.com/uk/zahist-vid-ekstra ... Yr55hh8xSQ
lapay
 
Повідомлень: 13497
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 06:06

Re: На шпагаті

Якось не помітно промайнула наступна новина:
Президент США Джо Байден заявив 17 червня, що Вашингтон не спрощуватиме процес вступу України до альянсу. За його словами, Києву потрібно відповідати загальним умовам вступу. Про це повідомив телеканал CNN.

«Це не відбувається автоматично», – сказав Байден журналістам на авіабазі Ендрюс під Вашингтоном, говорячи про перспективи приєднання України до НАТО. При цьому він зазначив, що Україна багато зробила для демонстрації своїх військових можливостей.

Однією з умов вступу є відсутність термторіальних суперечок з сусідніми країнами. Країни Балтії відновили свою незалежність в межах кордонів 1939 року, але, при вступі в НАТО, їм офіційно довелось відмовитись від окупованих територій, які зараз в складі РФ.
В епічних планах нашої влади є вихід на кордони 1991 року вже до кінця цього року, і тільки після цього, чи після зникнення фюрера, переговори з Рашою. Тільки реальність геть інша, і нам доведеться вибирати, що втратити - захист під НАТО, чи окуповані території.
lapay
 
Повідомлень: 13497
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 15:39

  lapay написав:В епічних планах нашої влади є вихід на кордони 1991 року вже до кінця цього року, і тільки після цього, чи після зникнення фюрера, переговори з Рашою. Тільки реальність геть інша, і нам доведеться вибирати, що втратити - захист під НАТО, чи окуповані території.

Теперішня влада чітко заявила що буде воювати до виходу на кордони 1991 року. Заяв воювати до "захисту під НАТО" я не чув.
А недавно Зе заявив по конституції вибори під час війни не роблять.
Висновки я думаю кожен зробить сам. :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4850
З нами з: 11.11.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7848784978507851>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8611)
03.07.2023 16:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.