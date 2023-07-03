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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7848784978507851 Додано: Пон 03 лип, 2023 16:11 andrijk777 написав: lapay написав: В епічних планах нашої влади є вихід на кордони 1991 року вже до кінця цього року, і тільки після цього, чи після зникнення фюрера, переговори з Рашою. Тільки реальність геть інша, і нам доведеться вибирати, що втратити - захист під НАТО, чи окуповані території. В епічних планах нашої влади є вихід на кордони 1991 року вже до кінця цього року, і тільки після цього, чи після зникнення фюрера, переговори з Рашою. Тільки реальність геть інша, і нам доведеться вибирати, що втратити - захист під НАТО, чи окуповані території.

Теперішня влада чітко заявила що буде воювати до виходу на кордони 1991 року. Заяв воювати до "захисту під НАТО" я не чув.

А недавно Зе заявив по конституції вибори під час війни не роблять.

Висновки я думаю кожен зробить сам. Теперішня влада чітко заявила що буде воювати до виходу на кордони 1991 року. Заяв воювати до "захисту під НАТО" я не чув.А недавно Зе заявив по конституції вибори під час війни не роблять.Висновки я думаю кожен зробить сам.

Тому що цього хоче більшість українців, демократія працює саме так.

Станом на червень 2023 року, абсолютна більшість українців (84%) продовжують виступати за те, що жодні територіальні поступки у війні, яку розв’язала Росія проти нашої держави, є не припустимими. Примітно, що такого погляду дотримуються, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть інші загрози.



Ще було б цікаво почитати де саме НАТО обіцяє членство в разі відмови від частини територій Тому що цього хоче більшість українців, демократія працює саме так.Станом на червень 2023 року, абсолютна більшість українців (84%) продовжують виступати за те, що жодні територіальні поступки у війні, яку розв’язала Росія проти нашої держави, є не припустимими. Примітно, що такого погляду дотримуються, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть інші загрози.Ще було б цікаво почитати де саме НАТО обіцяє членство в разі відмови від частини територій Ukrainian

Повідомлень: 11347 З нами з: 18.06.08 Подякував: 48 раз. Подякували: 772 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 17:10 Ukrainian написав: andrijk777 написав: Теперішня влада чітко заявила що буде воювати до виходу на кордони 1991 року. Заяв воювати до "захисту під НАТО" я не чув.

А недавно Зе заявив по конституції вибори під час війни не роблять.

Висновки я думаю кожен зробить сам. Теперішня влада чітко заявила що буде воювати до виходу на кордони 1991 року. Заяв воювати до "захисту під НАТО" я не чув.А недавно Зе заявив по конституції вибори під час війни не роблять.Висновки я думаю кожен зробить сам.

Тому що цього хоче більшість українців, демократія працює саме так.

Станом на червень 2023 року, абсолютна більшість українців (84%) продовжують виступати за те, що жодні територіальні поступки у війні, яку розв’язала Росія проти нашої держави, є не припустимими. Примітно, що такого погляду дотримуються, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть інші загрози.



Ще було б цікаво почитати де саме НАТО обіцяє членство в разі відмови від частини територій Тому що цього хоче більшість українців, демократія працює саме так.Станом на червень 2023 року, абсолютна більшість українців (84%) продовжують виступати за те, що жодні територіальні поступки у війні, яку розв’язала Росія проти нашої держави, є не припустимими. Примітно, що такого погляду дотримуються, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть інші загрози.Ще було б цікаво почитати де саме НАТО обіцяє членство в разі відмови від частини територій

Демократія - це політичний режим, це форма правліяння держави.

Почитайте вікіпедію і не несіть сюди брєд і підміну понять.

Опитування - це не демократія.

По опитуваннях 99,9% хочуть зарплати 5000$. Де моя зарплата 5000$?

В США 70% за Україну, а 30% - проти - і де їхня демократія? Чому вона не працює. Чому нам перші 3 місяці зброї майже не давали? Почитайте вікіпедію і не несіть сюди брєд і підміну понять.Опитування - це не демократія.По опитуваннях 99,9% хочуть зарплати 5000$. Де моя зарплата 5000$?В США 70% за Україну, а 30% - проти - і де їхня демократія? Чому вона не працює. Чому нам перші 3 місяці зброї майже не давали? andrijk777

Повідомлень: 4856 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7848784978507851 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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