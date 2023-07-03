|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 03 лип, 2023 16:11
andrijk777 написав: lapay написав:
В епічних планах нашої влади є вихід на кордони 1991 року вже до кінця цього року, і тільки після цього, чи після зникнення фюрера, переговори з Рашою. Тільки реальність геть інша, і нам доведеться вибирати, що втратити - захист під НАТО, чи окуповані території.
Теперішня влада чітко заявила що буде воювати до виходу на кордони 1991 року. Заяв воювати до "захисту під НАТО" я не чув.
А недавно Зе заявив по конституції вибори під час війни не роблять.
Висновки я думаю кожен зробить сам.
Тому що цього хоче більшість українців, демократія працює саме так.
Станом на червень 2023 року, абсолютна більшість українців (84%) продовжують виступати за те, що жодні територіальні поступки у війні, яку розв’язала Росія проти нашої держави, є не припустимими. Примітно, що такого погляду дотримуються, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть інші загрози.
Ще було б цікаво почитати де саме НАТО обіцяє членство в разі відмови від частини територій
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 11347
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 772 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Пон 03 лип, 2023 17:10
Демократія - це політичний режим, це форма правліяння держави.
Ukrainian написав: andrijk777 написав:
Теперішня влада чітко заявила що буде воювати до виходу на кордони 1991 року. Заяв воювати до "захисту під НАТО" я не чув.
А недавно Зе заявив по конституції вибори під час війни не роблять.
Висновки я думаю кожен зробить сам.
Тому що цього хоче більшість українців, демократія працює саме так.
Станом на червень 2023 року, абсолютна більшість українців (84%) продовжують виступати за те, що жодні територіальні поступки у війні, яку розв’язала Росія проти нашої держави, є не припустимими. Примітно, що такого погляду дотримуються, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть інші загрози.
Ще було б цікаво почитати де саме НАТО обіцяє членство в разі відмови від частини територій
Почитайте вікіпедію і не несіть сюди брєд і підміну понять.
Опитування - це не демократія.
По опитуваннях 99,9% хочуть зарплати 5000$. Де моя зарплата 5000$?
В США 70% за Україну, а 30% - проти - і де їхня демократія? Чому вона не працює. Чому нам перші 3 місяці зброї майже не давали?
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 4856
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 283 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|