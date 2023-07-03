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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7848784978507851
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 16:11

  andrijk777 написав:
  lapay написав:В епічних планах нашої влади є вихід на кордони 1991 року вже до кінця цього року, і тільки після цього, чи після зникнення фюрера, переговори з Рашою. Тільки реальність геть інша, і нам доведеться вибирати, що втратити - захист під НАТО, чи окуповані території.

Теперішня влада чітко заявила що буде воювати до виходу на кордони 1991 року. Заяв воювати до "захисту під НАТО" я не чув.
А недавно Зе заявив по конституції вибори під час війни не роблять.
Висновки я думаю кожен зробить сам. :D

Тому що цього хоче більшість українців, демократія працює саме так.
Станом на червень 2023 року, абсолютна більшість українців (84%) продовжують виступати за те, що жодні територіальні поступки у війні, яку розв’язала Росія проти нашої держави, є не припустимими. Примітно, що такого погляду дотримуються, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть інші загрози.

Ще було б цікаво почитати де саме НАТО обіцяє членство в разі відмови від частини територій
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 17:10

  Ukrainian написав:
  andrijk777 написав:Теперішня влада чітко заявила що буде воювати до виходу на кордони 1991 року. Заяв воювати до "захисту під НАТО" я не чув.
А недавно Зе заявив по конституції вибори під час війни не роблять.
Висновки я думаю кожен зробить сам. :D

Тому що цього хоче більшість українців, демократія працює саме так.
Станом на червень 2023 року, абсолютна більшість українців (84%) продовжують виступати за те, що жодні територіальні поступки у війні, яку розв’язала Росія проти нашої держави, є не припустимими. Примітно, що такого погляду дотримуються, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть інші загрози.

Ще було б цікаво почитати де саме НАТО обіцяє членство в разі відмови від частини територій

Демократія - це політичний режим, це форма правліяння держави.
Почитайте вікіпедію і не несіть сюди брєд і підміну понять.
Опитування - це не демократія.
По опитуваннях 99,9% хочуть зарплати 5000$. Де моя зарплата 5000$?
В США 70% за Україну, а 30% - проти - і де їхня демократія? Чому вона не працює. Чому нам перші 3 місяці зброї майже не давали?
andrijk777
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