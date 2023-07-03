|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 03 лип, 2023 16:11
andrijk777 написав: lapay написав:
В епічних планах нашої влади є вихід на кордони 1991 року вже до кінця цього року, і тільки після цього, чи після зникнення фюрера, переговори з Рашою. Тільки реальність геть інша, і нам доведеться вибирати, що втратити - захист під НАТО, чи окуповані території.
Теперішня влада чітко заявила що буде воювати до виходу на кордони 1991 року. Заяв воювати до "захисту під НАТО" я не чув.
А недавно Зе заявив по конституції вибори під час війни не роблять.
Висновки я думаю кожен зробить сам.
Тому що цього хоче більшість українців, демократія працює саме так.
Станом на червень 2023 року, абсолютна більшість українців (84%) продовжують виступати за те, що жодні територіальні поступки у війні, яку розв’язала Росія проти нашої держави, є не припустимими. Примітно, що такого погляду дотримуються, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть інші загрози.
Ще було б цікаво почитати де саме НАТО обіцяє членство в разі відмови від частини територій
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 11347
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 772 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Пон 03 лип, 2023 17:10
Демократія - це політичний режим, це форма правліяння держави.
Ukrainian написав: andrijk777 написав:
Теперішня влада чітко заявила що буде воювати до виходу на кордони 1991 року. Заяв воювати до "захисту під НАТО" я не чув.
А недавно Зе заявив по конституції вибори під час війни не роблять.
Висновки я думаю кожен зробить сам.
Тому що цього хоче більшість українців, демократія працює саме так.
Станом на червень 2023 року, абсолютна більшість українців (84%) продовжують виступати за те, що жодні територіальні поступки у війні, яку розв’язала Росія проти нашої держави, є не припустимими. Примітно, що такого погляду дотримуються, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть інші загрози.
Ще було б цікаво почитати де саме НАТО обіцяє членство в разі відмови від частини територій
Почитайте вікіпедію і не несіть сюди брєд і підміну понять.
Опитування - це не демократія.
По опитуваннях 99,9% хочуть зарплати 5000$. Де моя зарплата 5000$?
В США 70% за Україну, а 30% - проти - і де їхня демократія? Чому вона не працює. Чому нам перші 3 місяці зброї майже не давали?
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 4857
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 283 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 лип, 2023 18:17
andrijk777 написав:
Демократія - це політичний режим, це форма правліяння держави.
Є всього дві форми правлінняДиктатура і Демократія
Обидві ці форми використовують ОДИН ІНСТРУМЕНТ для приходу до влади
Як правило це - популізм
А от для утримання влади Демократія і Диктатура використовують різні інструментиДиктатура - насильство
Демократія чередує популізм і економічні важелі
.
Тому диктатура завжди в довготривалій перспективі програє Демократії.
Але навіть супер Демократичний уряд(політик) який періодично виграє вибори використовуючи популістичні лозунги...на другому/третьому терміні керування -програє економічні змагання оточуючим країнам...
Бо популізм - це різновид комунізму..
І комунізм і популізм дуже добре розробили варіанти ділення вже створеного...
Єдина проблема що ні комунізм ні популізм - так і не навчився створювати...
Тому спочатку капіталізм створює
а потім приходить ера популізму де деребанять все створене і в момент коли дерибанити нічого популісти або перетворюються в диктаторів, або на пару років звалюють з Держави яку розвалили своїми лозунгами.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26300
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 275 раз.
- Подякували: 2925 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 03 лип, 2023 20:30
Visky написав: centurionus написав:
Звісно, саме "західні еліти" змусили недоумкувату біомасу голосувати переважно за огидну мерзоту протягом тридцяти років (і проти НАТО, до речі). На великий жаль, хлопці гинуть через результати волевиявлення "мудрої" більшості (яка, схоже, невиправна в своїй "мудрості").
Бидлоту, яка нас оточує і значно переважає, не здолаєш на виборах, яка голосувати масово преться за подачки і по власній дурості, тому не ходжу на вибори вже 2 десятки років, активно бойкотую їх, така моя гром. позиція
Бидлота тим відрізняється від інших, що це завжди не ти (с). Так?
Я вважаю, що кожний голосує в країні тільки так, як вигідно йому самому, а не якомусь там петрику. І тільки так в Україні та інших нормальних державах, всупереч думкам усяких експертів.
Да, можливо проходять не кращі у світовому масштабі кандидати. Але кого маємо у наявності на момент виборів, серед тих й вибираємо. Звичайно буває й так, що вибирати люди вимушені кращого серед гівна. Але й бувають приємні виключення - і вибір буває приголомшливий вдалий і керувати країною вибирають патріота без страху та закидів, як останній раз.
Не голосувати зовсім не вважаю громадянською позицією. Це скоріше позиція - моя хата з краю. Але я можливо признаю, що помилився якщо Ви надасте конструктивну думку та проголосуєте у цій цікавій та складній темі: https://forum.finance.ua/topic249897.html
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1534
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2897 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|