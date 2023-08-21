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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 03 лип, 2023 16:11
andrijk777 написав: lapay написав:
В епічних планах нашої влади є вихід на кордони 1991 року вже до кінця цього року, і тільки після цього, чи після зникнення фюрера, переговори з Рашою. Тільки реальність геть інша, і нам доведеться вибирати, що втратити - захист під НАТО, чи окуповані території.
Теперішня влада чітко заявила що буде воювати до виходу на кордони 1991 року. Заяв воювати до "захисту під НАТО" я не чув.
А недавно Зе заявив по конституції вибори під час війни не роблять.
Висновки я думаю кожен зробить сам.
Тому що цього хоче більшість українців, демократія працює саме так.
Станом на червень 2023 року, абсолютна більшість українців (84%) продовжують виступати за те, що жодні територіальні поступки у війні, яку розв’язала Росія проти нашої держави, є не припустимими. Примітно, що такого погляду дотримуються, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть інші загрози.
Ще було б цікаво почитати де саме НАТО обіцяє членство в разі відмови від частини територій
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Додано: Пон 03 лип, 2023 17:10
Демократія - це політичний режим, це форма правліяння держави.
Ukrainian написав: andrijk777 написав:
Теперішня влада чітко заявила що буде воювати до виходу на кордони 1991 року. Заяв воювати до "захисту під НАТО" я не чув.
А недавно Зе заявив по конституції вибори під час війни не роблять.
Висновки я думаю кожен зробить сам.
Тому що цього хоче більшість українців, демократія працює саме так.
Станом на червень 2023 року, абсолютна більшість українців (84%) продовжують виступати за те, що жодні територіальні поступки у війні, яку розв’язала Росія проти нашої держави, є не припустимими. Примітно, що такого погляду дотримуються, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть інші загрози.
Ще було б цікаво почитати де саме НАТО обіцяє членство в разі відмови від частини територій
Почитайте вікіпедію і не несіть сюди брєд і підміну понять.
Опитування - це не демократія.
По опитуваннях 99,9% хочуть зарплати 5000$. Де моя зарплата 5000$?
В США 70% за Україну, а 30% - проти - і де їхня демократія? Чому вона не працює. Чому нам перші 3 місяці зброї майже не давали?
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Додано: Пон 03 лип, 2023 18:17
andrijk777 написав:
Демократія - це політичний режим, це форма правліяння держави.
Є всього дві форми правлінняДиктатура і Демократія
Обидві ці форми використовують ОДИН ІНСТРУМЕНТ для приходу до влади
Як правило це - популізм
А от для утримання влади Демократія і Диктатура використовують різні інструментиДиктатура - насильство
Демократія чередує популізм і економічні важелі
.
Тому диктатура завжди в довготривалій перспективі програє Демократії.
Але навіть супер Демократичний уряд(політик) який періодично виграє вибори використовуючи популістичні лозунги...на другому/третьому терміні керування -програє економічні змагання оточуючим країнам...
Бо популізм - це різновид комунізму..
І комунізм і популізм дуже добре розробили варіанти ділення вже створеного...
Єдина проблема що ні комунізм ні популізм - так і не навчився створювати...
Тому спочатку капіталізм створює
а потім приходить ера популізму де деребанять все створене і в момент коли дерибанити нічого популісти або перетворюються в диктаторів, або на пару років звалюють з Держави яку розвалили своїми лозунгами.
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Додано: Вів 04 лип, 2023 06:11
budivelnik написав:
Диктатура - насильство
Демократія чередує популізм і економічні важелі
Демократія - це один з різновидів процедури передачі влади від однієї людини до іншої, і не більше. В срср теж була демократія у вигляді виборів, тільки не було свободи слова і багатьох інших свобод.
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Додано: Нед 09 лип, 2023 13:13
lapay написав:
В епічних планах нашої влади є вихід на кордони 1991 року вже до кінця цього року, і тільки після цього, чи після зникнення фюрера, переговори з Рашою. Тільки реальність геть інша, і нам доведеться вибирати, що втратити - захист під НАТО, чи окуповані території.
Портніков висловив цікаву думку, що можна згадати німецький варіант. ФРН визнавала НДР своєю окупованою частиною, але в Конституції було записано, що об'єднання може відбутися тільки мирним шляхом, якщо цього захочуть самі мешканці НДР. Після цього її прийняли в НАТО.
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Додано: Пон 21 сер, 2023 21:03
Ох які потужні донатери на ЗСУ.
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Додано: Пон 21 сер, 2023 21:59
Ukrainian написав: andrijk777 написав: lapay написав:
В епічних планах нашої влади є вихід на кордони 1991 року вже до кінця цього року, і тільки після цього, чи після зникнення фюрера, переговори з Рашою. Тільки реальність геть інша, і нам доведеться вибирати, що втратити - захист під НАТО, чи окуповані території.
Теперішня влада чітко заявила що буде воювати до виходу на кордони 1991 року. Заяв воювати до "захисту під НАТО" я не чув.
А недавно Зе заявив по конституції вибори під час війни не роблять.
Висновки я думаю кожен зробить сам.
Тому що цього хоче більшість українців, демократія працює саме так.
Станом на червень 2023 року, абсолютна більшість українців (84%) продовжують виступати за те, що жодні територіальні поступки у війні, яку розв’язала Росія проти нашої держави, є не припустимими.
Интересно кто и когда это большинство считал? Нпример в телеграм канале "повестки Киев" где 100К человек как то не видно такого единства.
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