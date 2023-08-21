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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7848784978507851
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 16:11

  andrijk777 написав:
  lapay написав:В епічних планах нашої влади є вихід на кордони 1991 року вже до кінця цього року, і тільки після цього, чи після зникнення фюрера, переговори з Рашою. Тільки реальність геть інша, і нам доведеться вибирати, що втратити - захист під НАТО, чи окуповані території.

Теперішня влада чітко заявила що буде воювати до виходу на кордони 1991 року. Заяв воювати до "захисту під НАТО" я не чув.
А недавно Зе заявив по конституції вибори під час війни не роблять.
Висновки я думаю кожен зробить сам. :D

Тому що цього хоче більшість українців, демократія працює саме так.
Станом на червень 2023 року, абсолютна більшість українців (84%) продовжують виступати за те, що жодні територіальні поступки у війні, яку розв’язала Росія проти нашої держави, є не припустимими. Примітно, що такого погляду дотримуються, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть інші загрози.

Ще було б цікаво почитати де саме НАТО обіцяє членство в разі відмови від частини територій
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 17:10

  Ukrainian написав:
  andrijk777 написав:Теперішня влада чітко заявила що буде воювати до виходу на кордони 1991 року. Заяв воювати до "захисту під НАТО" я не чув.
А недавно Зе заявив по конституції вибори під час війни не роблять.
Висновки я думаю кожен зробить сам. :D

Тому що цього хоче більшість українців, демократія працює саме так.
Станом на червень 2023 року, абсолютна більшість українців (84%) продовжують виступати за те, що жодні територіальні поступки у війні, яку розв’язала Росія проти нашої держави, є не припустимими. Примітно, що такого погляду дотримуються, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть інші загрози.

Ще було б цікаво почитати де саме НАТО обіцяє членство в разі відмови від частини територій

Демократія - це політичний режим, це форма правліяння держави.
Почитайте вікіпедію і не несіть сюди брєд і підміну понять.
Опитування - це не демократія.
По опитуваннях 99,9% хочуть зарплати 5000$. Де моя зарплата 5000$?
В США 70% за Україну, а 30% - проти - і де їхня демократія? Чому вона не працює. Чому нам перші 3 місяці зброї майже не давали?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 18:17

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:Демократія - це політичний режим, це форма правліяння держави.
Є всього дві форми правління
Диктатура і Демократія
Обидві ці форми використовують ОДИН ІНСТРУМЕНТ для приходу до влади
Як правило це - популізм
А от для утримання влади Демократія і Диктатура використовують різні інструменти
Диктатура - насильство
Демократія чередує популізм і економічні важелі.

Тому диктатура завжди в довготривалій перспективі програє Демократії.
Але навіть супер Демократичний уряд(політик) який періодично виграє вибори використовуючи популістичні лозунги...на другому/третьому терміні керування -програє економічні змагання оточуючим країнам...
Бо популізм - це різновид комунізму..
І комунізм і популізм дуже добре розробили варіанти ділення вже створеного...
Єдина проблема що ні комунізм ні популізм - так і не навчився створювати...
Тому спочатку капіталізм створює
а потім приходить ера популізму де деребанять все створене і в момент коли дерибанити нічого популісти або перетворюються в диктаторів, або на пару років звалюють з Держави яку розвалили своїми лозунгами.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 06:11

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Диктатура - насильство
Демократія чередує популізм і економічні важелі

Демократія - це один з різновидів процедури передачі влади від однієї людини до іншої, і не більше. В срср теж була демократія у вигляді виборів, тільки не було свободи слова і багатьох інших свобод.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 13:13

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:В епічних планах нашої влади є вихід на кордони 1991 року вже до кінця цього року, і тільки після цього, чи після зникнення фюрера, переговори з Рашою. Тільки реальність геть інша, і нам доведеться вибирати, що втратити - захист під НАТО, чи окуповані території.

Портніков висловив цікаву думку, що можна згадати німецький варіант. ФРН визнавала НДР своєю окупованою частиною, але в Конституції було записано, що об'єднання може відбутися тільки мирним шляхом, якщо цього захочуть самі мешканці НДР. Після цього її прийняли в НАТО.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 21:03


Ох які потужні донатери на ЗСУ.
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 21:59

  Ukrainian написав:
  andrijk777 написав:
  lapay написав:В епічних планах нашої влади є вихід на кордони 1991 року вже до кінця цього року, і тільки після цього, чи після зникнення фюрера, переговори з Рашою. Тільки реальність геть інша, і нам доведеться вибирати, що втратити - захист під НАТО, чи окуповані території.

Теперішня влада чітко заявила що буде воювати до виходу на кордони 1991 року. Заяв воювати до "захисту під НАТО" я не чув.
А недавно Зе заявив по конституції вибори під час війни не роблять.
Висновки я думаю кожен зробить сам. :D

Тому що цього хоче більшість українців, демократія працює саме так.
Станом на червень 2023 року, абсолютна більшість українців (84%) продовжують виступати за те, що жодні територіальні поступки у війні, яку розв’язала Росія проти нашої держави, є не припустимими.


Интересно кто и когда это большинство считал? Нпример в телеграм канале "повестки Киев" где 100К человек как то не видно такого единства.
katso
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