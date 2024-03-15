Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:В епічних планах нашої влади є вихід на кордони 1991 року вже до кінця цього року, і тільки після цього, чи після зникнення фюрера, переговори з Рашою. Тільки реальність геть інша, і нам доведеться вибирати, що втратити - захист під НАТО, чи окуповані території.
Теперішня влада чітко заявила що буде воювати до виходу на кордони 1991 року. Заяв воювати до "захисту під НАТО" я не чув. А недавно Зе заявив по конституції вибори під час війни не роблять. Висновки я думаю кожен зробить сам.
Тому що цього хоче більшість українців, демократія працює саме так. Станом на червень 2023 року, абсолютна більшість українців (84%) продовжують виступати за те, що жодні територіальні поступки у війні, яку розв’язала Росія проти нашої держави, є не припустимими. Примітно, що такого погляду дотримуються, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть інші загрози.
Ще було б цікаво почитати де саме НАТО обіцяє членство в разі відмови від частини територій
andrijk777 написав:Теперішня влада чітко заявила що буде воювати до виходу на кордони 1991 року. Заяв воювати до "захисту під НАТО" я не чув. А недавно Зе заявив по конституції вибори під час війни не роблять. Висновки я думаю кожен зробить сам.
Тому що цього хоче більшість українців, демократія працює саме так. Станом на червень 2023 року, абсолютна більшість українців (84%) продовжують виступати за те, що жодні територіальні поступки у війні, яку розв’язала Росія проти нашої держави, є не припустимими. Примітно, що такого погляду дотримуються, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть інші загрози.
Ще було б цікаво почитати де саме НАТО обіцяє членство в разі відмови від частини територій
Демократія - це політичний режим, це форма правліяння держави. Почитайте вікіпедію і не несіть сюди брєд і підміну понять. Опитування - це не демократія. По опитуваннях 99,9% хочуть зарплати 5000$. Де моя зарплата 5000$? В США 70% за Україну, а 30% - проти - і де їхня демократія? Чому вона не працює. Чому нам перші 3 місяці зброї майже не давали?
andrijk777 написав:Демократія - це політичний режим, це форма правліяння держави.
Є всього дві форми правління Диктатура і Демократія Обидві ці форми використовують ОДИН ІНСТРУМЕНТ для приходу до влади Як правило це - популізм А от для утримання влади Демократія і Диктатура використовують різні інструменти Диктатура - насильство Демократія чередує популізм і економічні важелі.
Тому диктатура завжди в довготривалій перспективі програє Демократії. Але навіть супер Демократичний уряд(політик) який періодично виграє вибори використовуючи популістичні лозунги...на другому/третьому терміні керування -програє економічні змагання оточуючим країнам... Бо популізм - це різновид комунізму.. І комунізм і популізм дуже добре розробили варіанти ділення вже створеного... Єдина проблема що ні комунізм ні популізм - так і не навчився створювати... Тому спочатку капіталізм створює а потім приходить ера популізму де деребанять все створене і в момент коли дерибанити нічого популісти або перетворюються в диктаторів, або на пару років звалюють з Держави яку розвалили своїми лозунгами.
lapay написав:В епічних планах нашої влади є вихід на кордони 1991 року вже до кінця цього року, і тільки після цього, чи після зникнення фюрера, переговори з Рашою. Тільки реальність геть інша, і нам доведеться вибирати, що втратити - захист під НАТО, чи окуповані території.
Портніков висловив цікаву думку, що можна згадати німецький варіант. ФРН визнавала НДР своєю окупованою частиною, але в Конституції було записано, що об'єднання може відбутися тільки мирним шляхом, якщо цього захочуть самі мешканці НДР. Після цього її прийняли в НАТО.
lapay написав:В епічних планах нашої влади є вихід на кордони 1991 року вже до кінця цього року, і тільки після цього, чи після зникнення фюрера, переговори з Рашою. Тільки реальність геть інша, і нам доведеться вибирати, що втратити - захист під НАТО, чи окуповані території.
Теперішня влада чітко заявила що буде воювати до виходу на кордони 1991 року. Заяв воювати до "захисту під НАТО" я не чув. А недавно Зе заявив по конституції вибори під час війни не роблять. Висновки я думаю кожен зробить сам.
Тому що цього хоче більшість українців, демократія працює саме так. Станом на червень 2023 року, абсолютна більшість українців (84%) продовжують виступати за те, що жодні територіальні поступки у війні, яку розв’язала Росія проти нашої держави, є не припустимими.
Интересно кто и когда это большинство считал? Нпример в телеграм канале "повестки Киев" где 100К человек как то не видно такого единства.
https://antikor.com.ua/ru/articles/1234 ... n_titushek Вначале, когда Партия Регионов была в оппозиции они отлично блокировали трибуну, а когда стали партией власти так же лихо ее разблокировали, когда блокировкой занимались всякие хлипкие «БЮТовцы». Эльбрус Сосланович пошел дальше, он разблокировал не только трибуну Верховной рады, но в качестве «десанта» занимался тем же в Киевском городском совете во времена Черновецкого и Олеся Довгого, который с этим не справлялся. Работа эта для спортсмена непыльная, но, очевидно, денежная. Тем более, что законодательными инициативами, выступлениями, прениями и прочей умственной работой Тедеев себя явно не утруждал. Зато проявил себя, как абсолютно верный и преданный член партии. Однажды он сказал о своем лидере Януковиче: «Для меня Виктор Федорович в прямом и переносном смысле — Бог и царь. Это — единственная надежда Украины, которая может вытащить нас из той экономической катастрофы и политического хаоса, который стоял у нас все это время…» Но в 1993 году на одном из чемпионатов его заметил Борис Савлохов, тоже, кстати, уроженец Осетии. Он пригласил молодого перспективного спортсмена в Киев, и более того, пригласил настоятельно. Так Тедеев стал учеником одного из самых серьезных киевских криминальных авторитетов и автоматически вошел в одну из самых мощных киевских преступных группировок.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1 ... 0%B8%D1%87 Андре́й Бори́сович Ерма́к на протяжении трех созывов (V, VI, VII) работал помощником народного депутата Украины от Партии регионов олимпийского чемпиона и трёхкратного чемпиона мира по вольной борьбе Эльбруса Тадеева.