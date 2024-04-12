Додано: Нед 17 бер, 2024 01:14

Проехался сегодня по центральным улицам Харькова. Как же эти ублюдки изуродовали мой город!!! Разбиты, иногда полностью, столько строений, много зданий, в том числе исторических, обезображены обстрелами кремлевских ублюдков. Уверен, что многие из киевлян, пишущих в основном здесь даже представить такое себе не смогут.Как же было нам противно слышать и читать хвалебные отзывы в адрес российских террористов. которые обстреливали Харьков, со стороны белгородцев, которые были столько долгих лет нашими друзьями, торговыми партнерами, клиентами и поставщиками. Но гены сидящих в них убийц и грабителей видимо ничем не искоренить, даже временем. Я тогда думал, что они по другому начнут петь, когда начнет прилетать точно также по Белгороду. Ведь судьба изменчива, а они об этом не думали, пока на собственной шкуре не испытали законы божьей справедливости, ярость российской оппозиции и ВСУ. Конечно, привыкшим к обстрелам харьковчанам это кажется мелочью, хотя морально это приносит все-таки небольшое удовлетворение.Но вчера из нескольких источников поступило предположение о повреждении/уничтожении одной из нескольких пусковых установок для ракет С-300, которыми из Белгородской области обстреливали больницы, склады, гостиницы, админздания и жилые кварталы Харькова в течении всей войны. Всего их вроде бы ~3 штуки было замечено в Белгородской области в последние месяцы. Но житья они нам не давали, запуская по 4-6 ракет за раз по городу. Остальными ракетами вероятно осуществляли защиту пусковых установок от ответного поражения со стороны ВСУ.Кстати, почему-то приумолкли сегодня ярые форумные патриоты.А ведь повод для обсуждения небольших положительных моментов для Украины есть - бесспорно и с подтверждениями повреждены активы дочерних компаний Газпрома (НПЗ и электростанции).