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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 17 бер, 2024 01:14
Проехался сегодня по центральным улицам Харькова. Как же эти ублюдки изуродовали мой город!!! Разбиты, иногда полностью, столько строений, много зданий, в том числе исторических, обезображены обстрелами кремлевских ублюдков. Уверен, что многие из киевлян, пишущих в основном здесь даже представить такое себе не смогут.
Как же было нам противно слышать и читать хвалебные отзывы в адрес российских террористов. которые обстреливали Харьков, со стороны белгородцев, которые были столько долгих лет нашими друзьями, торговыми партнерами, клиентами и поставщиками. Но гены сидящих в них убийц и грабителей видимо ничем не искоренить, даже временем. Я тогда думал, что они по другому начнут петь, когда начнет прилетать точно также по Белгороду. Ведь судьба изменчива, а они об этом не думали, пока на собственной шкуре не испытали законы божьей справедливости, ярость российской оппозиции и ВСУ. Конечно, привыкшим к обстрелам харьковчанам это кажется мелочью, хотя морально это приносит все-таки небольшое удовлетворение.
Но вчера из нескольких источников поступило предположение о повреждении/уничтожении одной из нескольких пусковых установок для ракет С-300, которыми из Белгородской области обстреливали больницы, склады, гостиницы, админздания и жилые кварталы Харькова в течении всей войны. Всего их вроде бы ~3 штуки было замечено в Белгородской области в последние месяцы. Но житья они нам не давали, запуская по 4-6 ракет за раз по городу. Остальными ракетами вероятно осуществляли защиту пусковых установок от ответного поражения со стороны ВСУ.
Кстати, почему-то приумолкли сегодня ярые форумные патриоты.
А ведь повод для обсуждения небольших положительных моментов для Украины есть - бесспорно и с подтверждениями повреждены активы дочерних компаний Газпрома (НПЗ и электростанции).
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buratinyo
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Додано: Суб 23 бер, 2024 16:42
Вибои фюрера закінчились, можна подивитись, що буде далі.
Додано: Суб 16 гру, 2023 09:05
Re: Що далі?
Якщо кацапи не прорвуть наш фронт, то після виборів фюрера інтенсивність атак ворога значно знизиться. Потім, десь до зими, вже обидві сторони можуть дозріти до режиму припинення вогню.
Нам режим припинення вогню вигідний вже на вчора, бо вірогідність прориву доволі висока, десь 50/50.
Прориву фронта не відбулось, відхид з Авдіївки це не прорив.
Таких інтенсивних штурмів, як в Авдіївці, вже не буде, але будуть інтенсивні обстріли і бомбардування позицій, прикордонних населених пунктів і об'єктів в глибіні країни.
Війна закінчиться раніше, ніж до зими, ВР не проголосує за продовження ВС, як не в черговий раз, то наступний. Тобто, ВС, максимум, до 10.08.24. Це буде передостанній підсрачник діючий владі, останній буде на виборах.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 10:06
Оце зробили себе разом.
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:59
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