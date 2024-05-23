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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 23 тра, 2024 12:53
Шановні розумники. Народ вибирав владу за її обіцянки (програми). На таке, що твориться, народ не підписувався. Тобто народ цю владу не вибирав. І не треба на народ вішати всяку !!.
А рівень життя краще міряти не "глобальними безглуздими показниками", а наповненням своїх кишень. А там стає все менше і менше. Звісно, якщо ви не "при делах".
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Додано: Чет 23 тра, 2024 12:56
Примат написав: Realist написав:
Звідси наступний висновок: Народ на рівні із владою несе тягар вини за некомпетентні дії влади.
Народ, вірніше ті, хто обрав своїм голосом цю владу
, відповідає на 100% за те, що відбувається. Може ця дійсність буде щепленням на майбутнє, але маю сумнів.
Ось тут не потрібно розділяти. Це те що із Українцями роблять століттями. Постійно вбивають клин.ВИННІ ВСІ!
І ті хто голосував за ЧИННУ владу. І ті хто не переконав перших цього не робити. Громадянська позиція полягає не лише у тому, щоб прийти і поставити галочку, а ще й у тому щоб спробувати поміркувати: А чому саме він/вона та знати відповіді на ці питання.
Колись Україна вже вибирала між "двох зол". Тоді вибрали Кучму, щоб не було Симоненка.
На жаль ми пройшли знову подібний вибір, де жоден із кандидатів не був достойний (це знову ж наша вина що не змогли знайти достойного), але час та ситуація навколо підказували, що "одна із зол" все-таки краща бо має досвід, команду та бачення майбутніх можливих подій.
Але що маємо - те маємо. Після бою, руками не махають. Треба робити висновки. От якщо в майбутньому ми втретє так обпечемось, то справи дійсно будуть кепські.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 13:02
zxzx777 написав:
Шановні розумники. Народ вибирав владу за її обіцянки (програми). На таке, що твориться, народ не підписувався. Тобто народ цю владу не вибирав. І не треба на народ вішати всяку !!.
Як раз сплили 5 років царювання зеленського і можна вже підсумувати, що обіцяно було народові, і що виконано в реалі. А оте "що твориться" і на що народ не підписувався, то воно в комплекті до вибору йшло. Як ото книжки раніше продавали і ... в нагрузку. Кожен міг оцінити кандидата та зрозуміти, чи то ... в нагрузку, чи вдалий вибір.
"Народ цю владу не обирав", голосували не за, а проти, хоть поржом...
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Додано: Чет 23 тра, 2024 13:14
Realist написав:
Владу обирав народ. На чесних та прозорих виборах. Звідси наступний висновок: Народ на рівні із владою несе тягар вини за некомпетентні дії влади.
Вот сейчас вообще какие-то глупости написали:
1. Чтобы было "чесних та прозорих виборах" нужно менять закон о выборах, чтобы в бюллетень могли попасть люди, а не лишь люди с финансовым ресурсом (и обязательствами перед теми, кто их этим ресурсом обеспечил).
2. У нас нет механизма ответственности президента за расхождение/невыполнение избирательной программы.
3. У нас нет механизма отзыва голоса и критического уровня доверия к президенту, после достижения которого импичмент и новые выборы. Более того, у нас, как оказалось возможно и "Конституция на паузе" - 5 лет прошло, а у нас все еще старый президент. Это тоже люди так решили?
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striped
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Додано: Чет 23 тра, 2024 13:26
Примат написав: Realist написав:
Звідси наступний висновок: Народ на рівні із владою несе тягар вини за некомпетентні дії влади.
Народ, вірніше ті, хто обрав своїм голосом цю владу, відповідає на 100% за те, що відбувається. Може ця дійсність буде щепленням на майбутнє, але маю сумнів.
Не буде. Бо більшість завжди вибиратиме посередність або по обіцянкам, це хіба яким дивом достойна людина замаскується під посередність, а потім розкриє свій потенціал
Я б забрав у всіх право вибирати президента/парламент, бо пересічні люди в цьому не розуміються або продають голос за гречку. Краще б вони вибирали "виборщиків" - достойних людей у своєму колі спілкування, а вже ті б аналізували програми кандидатів, їздили б до них на зустрічі, задавали питання і потім в свою чергу звітували перед людьми за свій голос.
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The_Rebel
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Додано: Чет 23 тра, 2024 13:29
The_Rebel написав:
Краще б вони вибирали "виборщиків" - достойних людей у своєму колі спілкування, а вже ті б аналізували програми кандидатів, їздили б до них на зустрічі, задавали питання і потім в свою чергу звітували перед людьми за свій голос.
Гляньте на результати місцевих виборів: виборщиками стали б Балоги, які б посадили в крісла своїх родичів... ИМХО в контексті України єдина робоча модель, то поточна пропорційна, але доповнена правом людей на імпічмент депутатів, скажімо збором 100 тис. підписів...
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Додано: Чет 23 тра, 2024 13:34
Realist написав: Навуходоносор написав: striped написав:The_Rebel
Держава дрони визнала через пару років війни, у держави горизонт планування може місяць - вони не хочуть прорахувати наслідки закону про мобілізацію бо фронт палає і треба реагувати (я сподіваюсь шо так, а не тому що треба наколядувати щє більше с тцк).
Ці нові ініціативи позавчора "а давайте податок на дітей?", а сьогодні "а давайте ПВД та військовий збір підвищимо?" наявно демонструють як рівень компетенціі, так і фактичний горизонт планування.
Це те, про що я повторяю з первого дня на файненс - держава некомпетентна, неефективна і непрофесійна. Принаймі у тому, що стосується її прямих обов'язків.
Дозволю собі вас поправити. Бо ви допускаєте ДУЖЕ велику помику у формулюванні.
Держава - це Україна!
Некомпетентна у нас влада!Україна (Держава) та влада - це не одне і теж.
Саме в цьому ваша помилка.
Владу обирав народ. На чесних та прозорих виборах. Звідси наступний висновок: Народ на рівні із владою несе тягар вини за некомпетентні дії влади.
У нас чомусь вибирають серцем (подобається/не подобається), а потрібно розумом (зможе - вміє - має команду/не зможе - не вміє - не має команди)
Держава - це і є влада.
І ви припускаєтесь дуже великої помилки, думаючи що у нас голосують серцем)
У нас голосують органом, на якому сидять. М'язом
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Додано: Чет 23 тра, 2024 13:53
Дюрі-бачі написав: The_Rebel написав:
Краще б вони вибирали "виборщиків" - достойних людей у своєму колі спілкування, а вже ті б аналізували програми кандидатів, їздили б до них на зустрічі, задавали питання і потім в свою чергу звітували перед людьми за свій голос.
Гляньте на результати місцевих виборів: виборщиками стали б Балоги, які б посадили в крісла своїх родичів... ИМХО в контексті України єдина робоча модель, то поточна пропорційна, але доповнена правом людей на імпічмент депутатів, скажімо збором 100 тис. підписів...
Ні, виборщики у більш вузькому колі, бо вибори Балоги нічим не відрізняються від виборів президента, а саме - більшість людей незнайома особисто з Балогою.
Наприклад, у нас будинку була розумна і золота без перебільшення людина. Помагав всім, де що поломається, нікому не відмовляв. Завжди проявляв ініціативу у питаннях будинку. На жаль, вже загинув на фронті і тут проявив ініціативу, з перших днів пішов добровольцем. Без роздумів таких людей обиратимуть виборщиками, бо знають його особисто. У всіляких пройдох буде дуже мало шансів пройти, це не по телику брехати про 4тис дол. вчителям, в цьому випадку людину мають знати особисто. І я думаю у кожному колі спілкування дакі достойні люди є
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Додано: Чет 23 тра, 2024 13:55
The_Rebel написав: Дюрі-бачі написав: The_Rebel написав:
Краще б вони вибирали "виборщиків" - достойних людей у своєму колі спілкування, а вже ті б аналізували програми кандидатів, їздили б до них на зустрічі, задавали питання і потім в свою чергу звітували перед людьми за свій голос.
Гляньте на результати місцевих виборів: виборщиками стали б Балоги, які б посадили в крісла своїх родичів... ИМХО в контексті України єдина робоча модель, то поточна пропорційна, але доповнена правом людей на імпічмент депутатів, скажімо збором 100 тис. підписів...
Ні, виборщики у більш вузькому колі, бо вибори Балоги нічим не відрізняються від виборів президента, а саме - більшість людей незнайома особисто з Балогою.
Наприклад, у нас будинку була розумна і золота без перебільшення людина. Помагав всім, де що поломається, нікому не відмовляв. Завжди проявляв ініціативу у питаннях будинку. На жаль, вже загинув на фронті і тут проявив ініціативу, з перших днів пішов добровольцем. Без роздумів таких людей обиратимуть виборщиками, бо знають його особисто. У всіляких пройдох буде дуже мало шансів пройти, це не по телику брехати про 4тис дол. вчителям, в цьому випадку людину мають знати особисто. І я думаю у кожному колі спілкування дакі достойні люди є
Це ж система від отців американської демократії, але і вона збоїть, але не так як тут
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Додано: Чет 23 тра, 2024 14:20
Дюрі-бачі написав: The_Rebel написав:
Краще б вони вибирали "виборщиків" - достойних людей у своєму колі спілкування, а вже ті б аналізували програми кандидатів, їздили б до них на зустрічі, задавали питання і потім в свою чергу звітували перед людьми за свій голос.
Гляньте на результати місцевих виборів: виборщиками стали б Балоги, які б посадили в крісла своїх родичів... ИМХО в контексті України єдина робоча модель, то поточна пропорційна, але доповнена правом людей на імпічмент депутатів, скажімо збором 100 тис. підписів...
Єдина "робоча" модель (перевірена >1 млн. років еволюції приматів) - умовна "військова республіка". "Військовозобов'язані" мають виборчі права.
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