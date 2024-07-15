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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7852785378547855 Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:21 Slon_Nosov написав: whois2010 написав: иків податків. Платиш - голосуєш. Цим відсікається 11 млн пенсіонерів, котрі за гречку та обіцянки оберуть чергового червоного директора, шапкокрада чи красівого парня. иків податків. Платиш - голосуєш. Цим відсікається 11 млн пенсіонерів, котрі за гречку та обіцянки оберуть чергового червоного директора, шапкокрада чи красівого парня. Колись читав про таку модель, підтримую. Колись читав про таку модель, підтримую. Я описував набагато справедливішу систему...

Маєш плюсовий баланс як громадянин(сплатив більше ніж отримав наростаючим)-маєш право голосувати



Таким чином , більш активні, більш корисні (навіть у минулому) зможуть приймати участь у голосуванні, поки в них присутній плюсовий баланс. Я переконаний що парочка мільйонів пенсіонерів зможе при такій системі голосувати до самої смерті. Я описував набагато справедливішу систему...Маєш плюсовий баланс як громадянин(сплатив більше ніж отримав наростаючим)-маєш право голосуватиТаким чином , більш активні, більш корисні (навіть у минулому) зможуть приймати участь у голосуванні, поки в них присутній плюсовий баланс. Я переконаний що парочка мільйонів пенсіонерів зможе при такій системі голосувати до самої смерті. budivelnik

Повідомлень: 27821 З нами з: 15.01.09 Подякував: 280 раз. Подякували: 2957 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2024 10:46 budivelnik написав: Маєш плюсовий баланс як громадянин(сплатив більше ніж отримав наростаючим)-маєш право голосувати Маєш плюсовий баланс як громадянин(сплатив більше ніж отримав наростаючим)-маєш право голосувати Це занадто складно порахувати, якщо мати на увазі все життя, і великий простір для маніпуляцій. Це ж хтось повинен прийняти таке рішення, чи може громадянин голосувати. Але ідею можна значно спростити: не голосують ті, хто отримує будь-які види допомоги від держави, незалежно від доходу і податків. Будь-які - це і виплати на дітей, і допомога по безробіттю від соцзахисту, і пенсія від державного пенсійного фонду. Бо це все -- віднято в когось іншого, не запитуючи його згоди. Пенсія від недержавного фонду - ні, коли такі з'являться. Або навіть від державного, але за добровільною програмою. Бо туди людина сама вирішила вкластись, без примусу, і своїми заробленими грошима.

Тобто, для отримання будь-яких виплат від держави, перший документ -- відмова від виборчих прав. Само собою, і зворотній процес щоб був можливий. Наприклад -- не отримує громадянин виплат рік - подає відповідну заяву і повертає собі виборчі права (може, без права голосувати на наступних виборах будь-куди, а тільки на тих, що вже після).

А якщо людина в стані себе забезпечити навіть без сплати податків (живе, наприклад, натуральним господарством і має певний запас грошей на потреби) -- то вона самодостатня, і також має право вирішувати, як жити країні. Це занадто складно порахувати, якщо мати на увазі все життя, і великий простір для маніпуляцій. Це ж хтось повинен прийняти таке рішення, чи може громадянин голосувати. Але ідею можна значно спростити: не голосують ті, хто отримує будь-які види допомоги від держави, незалежно від доходу і податків. Будь-які - це і виплати на дітей, і допомога по безробіттю від соцзахисту, і пенсія від державного пенсійного фонду. Бо це все -- віднято в когось іншого, не запитуючи його згоди. Пенсія від недержавного фонду - ні, коли такі з'являться. Або навіть від державного, але за добровільною програмою. Бо туди людина сама вирішила вкластись, без примусу, і своїми заробленими грошима.Тобто, для отримання будь-яких виплат від держави, перший документ -- відмова від виборчих прав. Само собою, і зворотній процес щоб був можливий. Наприклад -- не отримує громадянин виплат рік - подає відповідну заяву і повертає собі виборчі права (може, без права голосувати на наступних виборах будь-куди, а тільки на тих, що вже після).А якщо людина в стані себе забезпечити навіть без сплати податків (живе, наприклад, натуральним господарством і має певний запас грошей на потреби) -- то вона самодостатня, і також має право вирішувати, як жити країні. M-Audio Повідомлень: 3018 З нами з: 23.03.11 Подякував: 576 раз. Подякували: 412 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2024 22:55 M-Audio написав: budivelnik написав: Маєш плюсовий баланс як громадянин(сплатив більше ніж отримав наростаючим)-маєш право голосувати Маєш плюсовий баланс як громадянин(сплатив більше ніж отримав наростаючим)-маєш право голосувати Це занадто складно порахувати,.... Це занадто складно порахувати,.... Питання вартості(складності) будь-якого розрахунку - це виключно питання точності.

Нам не потрібен на 100% точний розрахунок...

Нам треба відсікти 10-20% голосуючих за гречку....

А точність 80% , я Вам за тиждень розрахую....

Наприклад

Беремо в розрахунок кілька параметрів

освіта

медицина

охорона

і приймаємо якесь річне значення витрат на рік для кожного віку

Точно так само

Беремо за сплату податків

ПДФО+Військовий+ЄСВ....



Так як у нас залишиться поза увагою акциз/пдв - то ми можемо рахувати приблизно....



Головне , щоб в кожного був рахунок і він міг сам глянути його стан....+щоб була можливість САМОСТІЙНО доплатити щоб ОТРИМАТИ право на голосування.

M-Audio написав: А якщо людина в стані себе забезпечити навіть без сплати податків (живе, наприклад, натуральним господарством і має певний запас грошей на потреби) -- то вона самодостатня, і також має право вирішувати, як жити країні. А якщо людина в стані себе забезпечити навіть без сплати податків (живе, наприклад, натуральним господарством і має певний запас грошей на потреби) -- то вона самодостатня, і також має право вирішувати, як жити країні. Що таке самодостатня?

Її діти в школу ходити не будуть?

При пожежі він сам буде все тушити?

При нападі педерації сам себе захищати?



і таких питань багато....

Тому

Якщо людина нічого не віддає в Бюджет - то чому вона повинна мати право на голосування(проводити до влади людей які БУДУТЬ зобовязані Бюджет ділити?) Питання вартості(складності) будь-якого розрахунку - це виключно питання точності.Нам не потрібен на 100% точний розрахунок...Нам треба відсікти 10-20% голосуючих за гречку....А точність 80% , я Вам за тиждень розрахую....НаприкладБеремо в розрахунок кілька параметрівосвітамедицинаохоронаі приймаємо якесь річне значення витрат на рік для кожного вікуТочно так самоБеремо за сплату податківПДФО+Військовий+ЄСВ....Так як у нас залишиться поза увагою акциз/пдв - то ми можемо рахувати приблизно....Головне , щоб в кожного був рахунок і він міг сам глянути його стан....+щоб була можливість САМОСТІЙНО доплатити щоб ОТРИМАТИ право на голосування.Що таке самодостатня?Її діти в школу ходити не будуть?При пожежі він сам буде все тушити?При нападі педерації сам себе захищати?і таких питань багато....ТомуЯкщо людина нічого не віддає в Бюджет - то чому вона повинна мати право на голосування(проводити до влади людей які БУДУТЬ зобовязані Бюджет ділити?) budivelnik

Повідомлень: 27821 З нами з: 15.01.09 Подякував: 280 раз. Подякували: 2957 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 лип, 2024 22:15 budivelnik написав: Нам не потрібен на 100% точний розрахунок...

Нам треба відсікти 10-20% голосуючих за гречку....

А точність 80% , я Вам за тиждень розрахую.... Нам не потрібен на 100% точний розрахунок...Нам треба відсікти 10-20% голосуючих за гречку....А точність 80% , я Вам за тиждень розрахую.... Навіть якщо для досягнення результата достатньо точності 80%, все одно потрібен саме 100% точний механізм, за яким визначається, чи має людина голосувати, чи ні. Бо інакше це просто порушення виборчого права громадянина у 20% випадків.

Те, що пропонуєте ви, потребує прийняття кимось рішення: от цей громадянин сплатив податків більше, ніж отримав -- він має право, а цей -- ні. Хто буде це вирішувати і на якій підставі? Як виключити особистий інтерес і корупційну складову в процесі такого рішення? Майже невирішувальні питання в наших умовах, достатньо подивитись на всі спробі судової реформи: як тільки з'являється людина, яка уповноважена від свого імені щось вирішувати, моментально всі рішення стають або сумнівними, або злочинними.



Моя ідея в тому, що громадянин вирішує САМ, тобто він самостійно повинен відмовитися від виборчого права задля отримання якихось матеріальних благ, що їх пропонує держава за рахунок всіх. Або відмовляється від цих благ, але зберігає право брати участь у вирішенні, як влада буде розпоряджатися спільним здобутком. Просто й ефективно.

Що таке самодостатня?

Її діти в школу ходити не будуть?

При пожежі він сам буде все тушити?

При нападі педерації сам себе захищати? Самодостатня означає, що людина в стані забезпечити своє існування без того, щоб зароблене іншими людьми примусово передавалось в розпорядження цій людині. Все перелічене робиться не для цього конкретного громадянина, а для функціонування і розвитку суспільства. Тому немає ніякої проблеми в тому, щоб діти такої людини ходили до школи, і пожежники приїжджали на виклик. До речі, якщо пожежникам є куди їхати, то це означає, що податки людина якісь платить. Помилка, в будь якому разі, буде значно меншою, ніж згадані вами 20%.

Якщо людина нічого не віддає в Бюджет - то чому вона повинна мати право на голосування(проводити до влади людей які БУДУТЬ зобовязані Бюджет ділити?) До речі, зараз право мають взагалі всі, не тільки ті, хто нічого в бюджет на дає, але й ті, хто з нього тягне. Що я пропоную -- доволі простий технічно спосіб цього позбутися. Але тут більше не технічна, а політична проблема, і навіть з цієї точки зору самостійна відмова громадянина від виборчих прав значно логічніша і привабливіша, ніж коли якийсь чиновник буде приймати таке рішення. Навіть якщо для досягнення результата достатньо точності 80%, все одно потрібен саме 100% точний механізм, за яким визначається, чи має людина голосувати, чи ні. Бо інакше це просто порушення виборчого права громадянина у 20% випадків.Те, що пропонуєте ви, потребує прийняття кимось рішення: от цей громадянин сплатив податків більше, ніж отримав -- він має право, а цей -- ні. Хто буде це вирішувати і на якій підставі? Як виключити особистий інтерес і корупційну складову в процесі такого рішення? Майже невирішувальні питання в наших умовах, достатньо подивитись на всі спробі судової реформи: як тільки з'являється людина, яка уповноважена від свого імені щось вирішувати, моментально всі рішення стають або сумнівними, або злочинними.Моя ідея в тому, що громадянин вирішує САМ, тобто він самостійно повинен відмовитися від виборчого права задля отримання якихось матеріальних благ, що їх пропонує держава за рахунок всіх. Або відмовляється від цих благ, але зберігає право брати участь у вирішенні, як влада буде розпоряджатися спільним здобутком. Просто й ефективно.Самодостатня означає, що людина в стані забезпечити своє існування без того, щоб зароблене іншими людьми примусово передавалось в розпорядження цій людині. Все перелічене робиться не для цього конкретного громадянина, а для функціонування і розвитку суспільства. Тому немає ніякої проблеми в тому, щоб діти такої людини ходили до школи, і пожежники приїжджали на виклик. До речі, якщо пожежникам є куди їхати, то це означає, що податки людина якісь платить. Помилка, в будь якому разі, буде значно меншою, ніж згадані вами 20%.До речі, зараз право мають взагалі всі, не тільки ті, хто нічого в бюджет на дає, але й ті, хто з нього тягне. Що я пропоную -- доволі простий технічно спосіб цього позбутися. Але тут більше не технічна, а політична проблема, і навіть з цієї точки зору самостійна відмова громадянина від виборчих прав значно логічніша і привабливіша, ніж коли якийсь чиновник буде приймати таке рішення. M-Audio Повідомлень: 3018 З нами з: 23.03.11 Подякував: 576 раз. Подякували: 412 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2024 06:51 Schmit Повідомлень: 4471 З нами з: 08.09.09 Подякував: 82 раз. Подякували: 277 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7852785378547855 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. 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