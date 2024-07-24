Додано: Нед 07 лип, 2024 22:15

budivelnik написав: Нам не потрібен на 100% точний розрахунок...

Нам треба відсікти 10-20% голосуючих за гречку....

А точність 80% , я Вам за тиждень розрахую.... Нам не потрібен на 100% точний розрахунок...Нам треба відсікти 10-20% голосуючих за гречку....А точність 80% , я Вам за тиждень розрахую....

Що таке самодостатня?

Її діти в школу ходити не будуть?

При пожежі він сам буде все тушити?

При нападі педерації сам себе захищати?

Якщо людина нічого не віддає в Бюджет - то чому вона повинна мати право на голосування(проводити до влади людей які БУДУТЬ зобовязані Бюджет ділити?)

Навіть якщо для досягнення результата достатньо точності 80%, все одно потрібен саме 100% точний механізм, за яким визначається, чи має людина голосувати, чи ні. Бо інакше це просто порушення виборчого права громадянина у 20% випадків.Те, що пропонуєте ви, потребує прийняття кимось рішення: от цей громадянин сплатив податків більше, ніж отримав -- він має право, а цей -- ні. Хто буде це вирішувати і на якій підставі? Як виключити особистий інтерес і корупційну складову в процесі такого рішення? Майже невирішувальні питання в наших умовах, достатньо подивитись на всі спробі судової реформи: як тільки з'являється людина, яка уповноважена від свого імені щось вирішувати, моментально всі рішення стають або сумнівними, або злочинними.Моя ідея в тому, що громадянин вирішує САМ, тобто він самостійно повинен відмовитися від виборчого права задля отримання якихось матеріальних благ, що їх пропонує держава за рахунок всіх. Або відмовляється від цих благ, але зберігає право брати участь у вирішенні, як влада буде розпоряджатися спільним здобутком. Просто й ефективно.Самодостатня означає, що людина в стані забезпечити своє існування без того, щоб зароблене іншими людьми примусово передавалось в розпорядження цій людині. Все перелічене робиться не для цього конкретного громадянина, а для функціонування і розвитку суспільства. Тому немає ніякої проблеми в тому, щоб діти такої людини ходили до школи, і пожежники приїжджали на виклик. До речі, якщо пожежникам є куди їхати, то це означає, що податки людина якісь платить. Помилка, в будь якому разі, буде значно меншою, ніж згадані вами 20%.До речі, зараз право мають взагалі всі, не тільки ті, хто нічого в бюджет на дає, але й ті, хто з нього тягне. Що я пропоную -- доволі простий технічно спосіб цього позбутися. Але тут більше не технічна, а політична проблема, і навіть з цієї точки зору самостійна відмова громадянина від виборчих прав значно логічніша і привабливіша, ніж коли якийсь чиновник буде приймати таке рішення.