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Требуются люди на постоянной
основе для проверки лендинг сай

Требуются люди на постоянной основе для проверки лендинг сай
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:44

Требуются люди на постоянной основе для проверки лендинг сай

Добрый день всем. Требуются люди на постоянной основе для проверки лендинг сайтов. Оплата на Киви кошелек, от 30 до 50 рублей. Время на проверку сайта уходит 10-15 минут. После чего нужно составить грамотный отчет о проверке. Халявщики идут мимо, так как устраиваем проверки. Для связи пишем в ТЕЛЕГРАМ @afobazol . Отвечу всем.
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