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Требуются люди на постоянной основе для проверки лендинг сай
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Додано: Пон 10 гру, 2018 10:44
Добрый день всем. Требуются люди на постоянной основе для проверки лендинг сайтов. Оплата на Киви кошелек, от 30 до 50 рублей. Время на проверку сайта уходит 10-15 минут. После чего нужно составить грамотный отчет о проверке. Халявщики идут мимо, так как устраиваем проверки. Для связи пишем в ТЕЛЕГРАМ @afobazol . Отвечу всем.
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