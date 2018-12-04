Відповідний пост він опублікував в Facebook.
Дивися повний текст Експрес у \"Бориспіль\" знову зламався, навіть не виїхавши за межі Києва.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 10:48
Експрес у "Бориспіль" знову зламався, навіть не виїхавши...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експрес у \"Бориспіль\" знову зламався, навіть не виїхавши за межі Києва.
Додано: Пон 10 гру, 2018 10:48
Таксистам отличный подарок! Едет (сколько может) экспресс. За ним колонна такси. Он ломается, а таксисты ломят цену и везут дальше! Вот бизнес!!!!
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:09
" очередной поломке злосчастного экспресса Киев – Борисполь."
Уже стал злосчастным,а очень не давно омелян пиарился,что это успех,прорыв,достижение и вообще его детище.
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