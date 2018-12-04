Відповідний пост він опублікував в Facebook.
Дивися повний текст Експрес у \"Бориспіль\" знову зламався, навіть не виїхавши за межі Києва.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 10:48
Експрес у "Бориспіль" знову зламався, навіть не виїхавши...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експрес у \"Бориспіль\" знову зламався, навіть не виїхавши за межі Києва.
Додано: Пон 10 гру, 2018 10:48
Таксистам отличный подарок! Едет (сколько может) экспресс. За ним колонна такси. Он ломается, а таксисты ломят цену и везут дальше! Вот бизнес!!!!
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:09
" очередной поломке злосчастного экспресса Киев – Борисполь."
Уже стал злосчастным,а очень не давно омелян пиарился,что это успех,прорыв,достижение и вообще его детище.
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:18
Ну так а в чем проблема? Открытие линии экспресса в столь короткий срок это успех а то что поезд ломается то нужно спрашивать с польской ПЕСА или вообще возвращать им с заменой поставщика на нового, такие частые поломки это позор в первую очередь для производителя
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:30
Сроки гарантии давно вышли, вагочикам по десять лет и более, они уже набегали в ЮЖД по 1-1.5 млн.км, "рехворматоры" их перекрасили, а движки никто не ремонтировал, главное было открытие с помпой провести
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:38
Этим поездам по 10-15 лет. Отъездили больше миллиона километров по украинским дорогам. Движки в хлам. Нужны бурлаки, чтобы их тягать по рельсам. Но их выдернули из провинциальных депо, покрасили, - и вот тебе гиперлуп.
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