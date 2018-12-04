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Експрес у "Бориспіль" знову
зламався, навіть не виїхавши...

Експрес у "Бориспіль" знову зламався, навіть не виїхавши...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:48

Експрес у "Бориспіль" знову зламався, навіть не виїхавши...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідний пост він опублікував в Facebook.

Дивися повний текст Експрес у \"Бориспіль\" знову зламався, навіть не виїхавши за межі Києва.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:48

Таксистам отличный подарок! Едет (сколько может) экспресс. За ним колонна такси. Он ломается, а таксисты ломят цену и везут дальше! Вот бизнес!!!!
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:09

" очередной поломке злосчастного экспресса Киев – Борисполь."
Уже стал злосчастным,а очень не давно омелян пиарился,что это успех,прорыв,достижение и вообще его детище.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:18

Ну так а в чем проблема? Открытие линии экспресса в столь короткий срок это успех а то что поезд ломается то нужно спрашивать с польской ПЕСА или вообще возвращать им с заменой поставщика на нового, такие частые поломки это позор в первую очередь для производителя
dotster
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:30

  dotster написав:Ну так а в чем проблема? Открытие линии экспресса в столь короткий срок это успех а то что поезд ломается то нужно спрашивать с польской ПЕСА или вообще возвращать им с заменой поставщика на нового, такие частые поломки это позор в первую очередь для производителя


Сроки гарантии давно вышли, вагочикам по десять лет и более, они уже набегали в ЮЖД по 1-1.5 млн.км, "рехворматоры" их перекрасили, а движки никто не ремонтировал, главное было открытие с помпой провести :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:38

Этим поездам по 10-15 лет. Отъездили больше миллиона километров по украинским дорогам. Движки в хлам. Нужны бурлаки, чтобы их тягать по рельсам. Но их выдернули из провинциальных депо, покрасили, - и вот тебе гиперлуп.
cisukr
 
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