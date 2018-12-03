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Експрес у "Бориспіль" знову
зламався, навіть не виїхавши...

Експрес у "Бориспіль" знову зламався, навіть не виїхавши...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 15:49

а чего ещё ожидать от поездов которым по 10 и более тет и пробег их по миллиону километров и более...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:15

Читал что и в этом проекте украли миллионы,от покраски поручней и крыш,до системы продажи билетов,компании однодневки,погуглить если не верите.И это распиарили гиперлупа,жаль на открытии не сломалось)))
lavidenko
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:48

Один раз - случайность, второй - совпадение, ну а третий - это уже статистика!
Omega
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:58

  lavidenko написав:Читал что и в этом проекте украли миллионы,от покраски поручней и крыш,до системы продажи билетов,компании однодневки,погуглить если не верите.И это распиарили гиперлупа,жаль на открытии не сломалось)))

То же самое подумалось 8)
Вот бы застрял в снежном поле на пару часов, когда вся "бригада" в нем ехала :mrgreen:
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 18:36

всё к чему прикасается наш гарант обречено на неудачу...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 19:16

Очень удобный экспресс, только, чтобы не опаздывал, надо ещё в депо прицеплять к старому советскому тепловозу.
Хочешь доехать в аэропорт быстро - садись на рейковый экспресс, хочешь доехать вовремя - садись на такси.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 19:45

Re: Експрес у "Бориспіль" знову зламався, навіть не виїхавши

  Тракторист написав:всё к чему прикасается наш гарант обречено на неудачу...
да нет это отражение процессов что идут в стране. Много говорильни в процессе воровство а на выходе - "экспресс в Борисполь"). Вот простой пример- в том году во Львове в больничку на Топольной попал хороший знакомый, ездил к нему, двери окна вроде новые но кошмар просто по сути, как с картонок сделаны и кривые.. разговорился с персоналом - чего мол так? ремонт вроде а хуже старого вышел. в общем суть в том, что керманычи больнички захотели и получили такой откат, что та контора которая меняла двери/окна, что бы хоть что то заработать после отката ставила самый копеечный хлам. Так и тут с Борисполем. А учитывая, что у нас за коррупцию и воровство в стране никого не садят то и смысла искать виноватых нет. Проблема не в том что не умеют построить а в том, что все разворовывают.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 19:49

  Джон написав:Проблема не в том что не умеют построить а в том, что все разворовывают.

очевидно воровство возглавляют те люди чьё личное состояние растёт быстрее всего?...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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